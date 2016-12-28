EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  2514  69
Все про:блокада (1272) Донбасс (11625) Тука (417)

 "Это абсолютно политическая акция и никаких существенных последствий она иметь не будет", - Тука об экономической блокаде оккупированных территорий Донбасса

По словам замминистра по делам временно оккупированных территорий, участники блокады не имеют единой цели и видения своих действий

Заявленная представителями батальонов МВД и НГУ акция по блокаде оккупированной части Донбасса является политической акцией, которая не будет иметь больших последствий. Такое мнение в "Вечернем прайме" на "112 Украина" высказал замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.

По словам Туки, участники блокады не имеют единой цели и видения своих действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турчинов о блокаде Донбасса: Без решения государства никаких импровизированных блокпостов в зоне АТО не будет

"Я только что общался с этими людьми..., были примерно 20 человек, одни определяли, что они батальон "Донбасс", другие что они из батальона "Айдар". Я увидел, что откровенно у людей в головах полный сумбур. Нет единой точки зрения на свои действия. Одни говорят о полной блокаде, другие говорят о блокаде контрабанды. Одни говорят, что готовы сотрудничать с властью, другие говорят, что не признают руководства силовых ведомств", - сказал чиновник.

"Я не имею никакого сомнения, что этими людьми манипулируют", - допустил заместитель министра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Освобождение пленных вряд ли можно реализовать путем блокады Донбасса, - Чубаров

"Я считаю, что это абсолютно политическая акция и никаких существенных последствий иметь не будет", - подытожил он.

Напомним, 26 декабря нардеп Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями ". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля ". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На барыжный гешефт позарились циничны бандеры! Ату их
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тука явно курирует контрабас на востоке. Любое упоминание про блокаду для него как красная тряпка для быка. Он тупо и безмозгло бросается это все опровергать и дискредитировать. А вместе с тем минимум, что надо сделать - это ликвидировать контрабас, даже если для этого придется ликвидировать Туку. ))).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смотрел вчера по Шустеру как Тука вместе с Шаховым спорили с Семенченко, осталось очень неприятное впечетление от этой парочки… Шахов просто сепаратюга, который как и его кураторы все прикрывается мифической 300-тысячной армией шахтеров Донбаса (я так понял бывшими кормильцами Украины) которым не будет что кушать если перекрыть контрабанду алкогольной и табачной продукции с Украины. А Тука просто какой-то политический евнух выполняющий волю хозяев, так и не смог ничего внятно ответить Семенченко…
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для того, что бы о чем то говорит, нужно хоть немного в этом разбираться. Идиотизмом и патриотизмом не заменишь знаний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...нічого особистого...він просто виконує наказ зверху...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ничего он не курирует! Так, шестерка по вызову. Барыги дали команду и тука тут как тут, шушара одним словом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С этим не спорю. Но идея о необходимости блокады витает в воздухе-этого Тука не может не знать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тука уже достал своим шоколадным бредом,пора с гадей руны собирать))).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А так плакал Тука, когда убили его якобы друга,который акотрабас блокировал 2 года назад.Короткая память, а чем ближе к корыту,тем короче, ни друзей, н стыда, ни совести, лишь бы окунуть пятачок в корыто.....фу мерзости
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да там уже были туманные намеки, что Тука сам и причастен. Не буду утверждать, пока только слухи, но "дружба" с евреем вещь весьма своеобразная, особенно когда дело доходит до денег...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже агрессору мы противостоять не собираемся вообще
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какому агрессору??? пуйлу??? так то бизнесс партнер власти или вы ослепли????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
,+Та ты шо Не в коем случае Мы их кормильцев должны снабжать (торговать) водкой сигаретами мясом хлебом Вишь как Тука надрывно стенает А все почему? Его хозяин Петручио -- панамский Ему хвост то накрутил Слепые трасты не шибко наполняются А слепые ообще как сироты Опять таки уголек у сепаров за копейки А по формуле (Ротердам+) с бюжжета етим иудам на карман 60 баксов с тонны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Мы, представители Республик СССР..."

Я их посылал, как представителей, но только после того, как они заявили, что представляют Беларусь...

Кто-нибудь напомнит - законно ли создание СССР, подтвердив это документами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
нужные и даже необходимые вещи не должны оставаться на уровне политических акций, это должно претворяться в жизнь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да, Торнадо просто много стали требовать за проезд. Меры не знали. А сейчас, после национализация Привата, для Сэмена , Днипра и пр. перекрылся источник финансирования. Хотят сами сеть на потоки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но пока там плотным стадом сидят аморалы от Петручио -- офшорного
А то чего хочет Сэмэн Твои догадки Не те у него возможности проконтролировать поставки и собирать дань А у иудеев и МВД и СБУ и нацгвардия и решала и прокуратуры
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это тебе барыга липецкий хрюкнул на ухо? Прикольно читать шАкАладников. Давай еще прокукарЭкайте, про то, что сепаратисты могут наших пленных расстрелять, если твой барыга вовремя им пойло с сигаретами не подгонит! Вон на 112 все прикормленные "сЭцы" в один голос куткудачат!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пускай пока у этих людей "полный сумбур в головах", но ты не переживай, - клич брошен и скоро к этой акции присоединятся и те, кто научен планировать и руководить! А вот когда всему "контрабасу" перекроют "кран" и ты со своими хозяевами перестанете иметь хороший "откат" с этого "гешефта", то тогда слюной удавишся, "патриот" хренов! То, что начали делать эти люди, - акт отчаяния Патриотов Украины (а не "агентов Кремля"), которым надоел тот бардак и "беспредел", который устроили в стране порошенко и Ко! Потому скоро вам, "хозяева жизни", станет ну очень "неуютно" в стране под названием Украина! Так что готовьтесь, кровососы, к "веселой" жизни!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да, люди с "полным сумбуров" в головах "без единой цели" пытаются бороться за Украину устраивая блокаду сепарам. Зато шоколадные Туки с ясной головой и единой целью предлагают поставлять харч и снаряжение для сепаров.
ПС от сожраных рошенок мозги слипаются. Чем выше чиновничий ранг тем больше слипание
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для того чтобы прекратить войну нужно начать торговать окопами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересная шыкаладная версия. И вполне реальная. Безальтернативец давно это хочет провернуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нихочецца шоб так стало?
ниатрымаетэ тоди допомоги на рэформы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Учитывая количество воя со стороны Туки создается впечатление, что он в доле по контрабасу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Единственный продукт, который нельзя блокировать, это стратегический напиток для ванн Боярышник. Эту рецептуру надо освоить нашим предпринимателям, а государству надо содействовать регулярной поставке напитка на оккупированные территории. Наверное это имел в виду тука.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рівноцінний бартер з лугандоном покаже справжню ціну України і хто кого годує.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если безпоследствий...чего ж тогда гандо*ам бояться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о как тука раскудахтался.. видать боится за откаты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идет война, РФ напала на Украину. РФ шлет боевиков, оружие, боеприпасы, чтобы они убивали украинцев. В это время Украина тоже шлет боевикам и их семьям продукты питания, одежду, обувь, чтобы боевики чувствовали себя комфортно. Поэтому собрались люди разных профессий, разного возраста, вероисповеданий, но они все герои и они хотят освободить Украину, хотят ввести блокаду оккупированных территорий. Хотят, чтобы официальные власти, наконец, выполнили свой конституционный долг, долг перед народом Украины и прекратили кормить, одевать, обувать оккупантов собственной страны, чтобы перестали торговать с ними. Поэтому я поддерживаю блокаду. Пользуясь, случаем, хочу поблагодарить США за помощь Украине и за введение новых санкций против РФ Спасибо американские братья за помощь во второй мировой войне и за помощь сегодня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блокада будет на подступах к ДАУНбассу,фуры идущие в ДАУНбасс будут задержаны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Я не имею никакого сомнения, что этими людьми манипулируют", - допустил заместитель министра. Часть плана шатун? Не?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СССР во время Второй Мировой войны тоже много потерял от разрыва экономических связей с Германией ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Последствий не имеет бессмысленное чесание языком таких,как Тука. И вообще-чего такой переполох? Бабло уплывает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странный аргумент у шоколядских политологов- " если мы не будем кормить и обеспечивать оккупантов, то этот рынок займет россия, продукцией худшего качества."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бестолковостьи импотентность власти порождает вот таких "народных мстителей".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
из истории...,Блокада чЛенинграда закончилась трагически,2 млн.от голода подохли и 1 миллион на фронте погибли...,а за 900 дней блокады хитрый Гитлер так и не дал команду штурмовать город...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Должен признаться, я как то вначале симпатизировал туке. Но время берет свое и я даже толком не заметил, как тука стал откровенной сукой. А если про цели и их эффект, то есть пример прошлой блокадной деятельности. Тогдатупорылым и в голову не приходили издевательские обмены 11 к 1.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Голодомора в чЛенинграде не было.Это коммуняцкие сказки..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сергей Талк. «Хуйло пустил газ»…
28.12.2016Рубрика: МненияОтзывов нет »
Заголовок российской газеты: «Хуйло пустил газ».
Послушайте, мы не хотим опускаться до таких подробностей! Нам же не сообщают, когда Обама пускает газ...
А если серьёзно, то все эти колоссальные усилия направлены лишь только на то, чтобы достичь украинского уровня жизни полуострова. Электро-, водо- и газоснабжение - всё это было. А транспортная доступность так и осталась недостижимой.
Я всё никак не пойму, что же выиграли крымчане? Камни с неба не в счёт.
Подскажите.
Сергей Талк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блокады тоже не было,если она была,то каким образом генерал Жюков в середине сентября 1941 года перебросил под Москву 2 танковые дивизии РККА? по воздуху СТЕРХолётом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тука, банальна сука, парашенка вміє знаходити потрібних людей. Цей тормознутий лише рота відкриє і всі його висери на всіх ЗМІ. А чи він відробляє заказ чи справді тормознутий,точніше, чого саме більше... , скоріше тормознутий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда Туку Вальцман только назначил, я лично сразу сказал, что еврей назначил еврея для контроля контрабандных потоков, а не для эффективного управления прифронтовой областью. А минстецевские боты и даже некоторые патриоты дупу рвали на кацапскую звезду, распинаясь в истерике про "патриотизм" Туки. А все оказалось банально и предсказуемо - гешефт, даже на крови, для кое-кого превыше всего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полностью согласен,по поводу полной изоляции гавноросской клоаки.Какие могут быть отношения с орками, в каких либо сферах?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Я увидел, что откровенно у людей в головах полный сумбур" правильно Тука, просвяти и исцели их разум, ведь только линия партии есть единственно правильной...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тука-это Савченко № 2-только она тупая ,а он опытнее и хитрее..
Россия оккупировала наш Донбасс -вот теперь об украинских ватниках "Путен-памаги!"--пусть и заботится. Российская экономика тогда надорвёт пупок намного быстрее,а вата на Донбассе вкусит русского мира по полной.
Вот тогда мы им культурно объясним-""мы гибнуть из-за вас не собираемся,блокируйте русскую технику как вы с успехом блокировали три года назад украинскую,пусть ополченцы поворачивают оружие против моторол и козицыных"
Надо отделить зерно от плевел--пусть патриоты Украины выезжают сюда,здесь они должны быть обеспечены жильём и работой. --тогда на Донбассе останутся одни запутинцы .
И против них уже не дрогнет рука украинских гармашей--расстреливать эту мразь на расстоянии. Главное-взять Дебальцево--тогда Донецк долго без ж/д не простоит.Падёт Донецк--победа на 3/4 будет наша....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро на экранах тв появится Матиос , и рыдающим голосом , со злезами на глазах, начнёт рассказывать , как злые добробатовцы заставляли водителей фур , насиловать друг друга.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тука здувся так само як тетерукі яроши та решта -відробляють порхаті грощі вкрадені у українців
 показать весь комментарий
Ответить
 
он давно сдулся, еще в 14 году когда по наводке своего мармеладного хозяина пытался строить международный аэропорт в прифронтовой зоне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полный пост Туки в фб.

George Tuka
24 хв. ·

Вчора ввечері відбувся ефір на каналі "3S TV".
Після ефіру, на якому був присутнім (серед інших) і Костянтин Грішин (Семен Семенченко), на мен біля виходу чекала група людей в камуфляжі. Як з"ясувалось, це та група людей, які ініціювали т.з. "блокаду".
По-перше, кілька людей знімали на відео нашу розмову (на телефони та планшети), тому, я був би вдячним, якби вони виклали повне (!) відео і надали мені можливість оприлюднити його - мені нема чого приховувати.
По-друге: люди там різні - від спокійних і врівноважених, які здатні слухати і прислуховавутись, до таких, які чують лише себе і монополізували "право на правду".
По-третє: люди реально дезорієнтовані, більшість з них не знала про мене нічого (від "ви - мер Луганська", до "прийміть Закон").
В-четверте: люди керовані. На прикінці бесіди з-за спин почулась команда "уходім" і всі дисципліновано розвернулись і пішли.
в-п"ятих: багато з них плутає "боротьбу з контрабандою" і "повну блокаду".
в-шостих: з одного боку, вони погоджуються, що "керівники ОРДЛи" - маріонєтки Кремля і самостійних рішень не приймають, з іншого боку , вони вважають, що саме тиск на "графа Луганського" та "князя Донецького" примусить останніх до звілнення полонених.
в-сьомих, одні казали, що вони готові до узгоджених дій з владою, в той час як інші казали, що вони не хочуть нікому підпорядковуватись.

Останнє: я залишаюсь переконаним в тому, що цими людьми керують і маніпулюють. Роблять це політикани, зокрема - Костянтин Грішин (Семен Семенченко).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже не хочется комментировать.Вот пока такие ,,политики,у власти-война не закончится никогда!Его волнует,что эти суки будут кушать?! Ущипните меея!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну,слава Богу-Рошен не пострадает.Аж на душе легче стало.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Аваков авиакатастрофа Антитеррористическая операция боевик военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область задержание заложник Кабмин Киев Крым Луценко Минобороны Национальная гвардия Нацполиция обстрел плен Порошенко расследование Россия Савченко СБУ смерть суд США терроризм Троян финансирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти