 "Это абсолютно политическая акция и никаких существенных последствий она иметь не будет", - Тука об экономической блокаде оккупированных территорий Донбасса

Заявленная представителями батальонов МВД и НГУ акция по блокаде оккупированной части Донбасса является политической акцией, которая не будет иметь больших последствий. Такое мнение в "Вечернем прайме" на "112 Украина" высказал замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.
По словам Туки, участники блокады не имеют единой цели и видения своих действий.
"Я только что общался с этими людьми..., были примерно 20 человек, одни определяли, что они батальон "Донбасс", другие что они из батальона "Айдар". Я увидел, что откровенно у людей в головах полный сумбур. Нет единой точки зрения на свои действия. Одни говорят о полной блокаде, другие говорят о блокаде контрабанды. Одни говорят, что готовы сотрудничать с властью, другие говорят, что не признают руководства силовых ведомств", - сказал чиновник.
"Я не имею никакого сомнения, что этими людьми манипулируют", - допустил заместитель министра.
"Я считаю, что это абсолютно политическая акция и никаких существенных последствий иметь не будет", - подытожил он.
Напомним, 26 декабря нардеп Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями ". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля ". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".
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"Не уверен, что нужно соглашаться на освобождение 49 наших пленных, если всего их там 109", - Тука(82)
Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля, - Тука об экономической блокаде оккупированных территорий Донбасса(154)
Посол США несколько сужает понятие "гибридной войны". Тут и "торговые войны", и откровенная коррупция, и "кадровый резерв", - Тука(43)
Тука о сроках деоккупации Донбасса: Финальная точка возможна только через 4-5 лет(54)
На окупованому Донбасі можливі відкриті бунти - Тука(0)
РФ вряд ли захочет вернуть на свою территорию наемников с Донбасса - эти люди неуправляемые, - Тука(54)
Международные организации не будут помогать с водой для Луганщины из-за шантажа "ЛНР", - Тука(136)
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Я их посылал, как представителей, но только после того, как они заявили, что представляют Беларусь...
Кто-нибудь напомнит - законно ли создание СССР, подтвердив это документами?
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А то чего хочет Сэмэн Твои догадки Не те у него возможности проконтролировать поставки и собирать дань А у иудеев и МВД и СБУ и нацгвардия и решала и прокуратуры
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ПС от сожраных рошенок мозги слипаются. Чем выше чиновничий ранг тем больше слипание
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ниатрымаетэ тоди допомоги на рэформы?
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28.12.2016Рубрика: МненияОтзывов нет »
Заголовок российской газеты: «Хуйло пустил газ».
Послушайте, мы не хотим опускаться до таких подробностей! Нам же не сообщают, когда Обама пускает газ...
А если серьёзно, то все эти колоссальные усилия направлены лишь только на то, чтобы достичь украинского уровня жизни полуострова. Электро-, водо- и газоснабжение - всё это было. А транспортная доступность так и осталась недостижимой.
Я всё никак не пойму, что же выиграли крымчане? Камни с неба не в счёт.
Подскажите.
Сергей Талк.
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У евролжецов жатва.
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Россия оккупировала наш Донбасс -вот теперь об украинских ватниках "Путен-памаги!"--пусть и заботится. Российская экономика тогда надорвёт пупок намного быстрее,а вата на Донбассе вкусит русского мира по полной.
Вот тогда мы им культурно объясним-""мы гибнуть из-за вас не собираемся,блокируйте русскую технику как вы с успехом блокировали три года назад украинскую,пусть ополченцы поворачивают оружие против моторол и козицыных"
Надо отделить зерно от плевел--пусть патриоты Украины выезжают сюда,здесь они должны быть обеспечены жильём и работой. --тогда на Донбассе останутся одни запутинцы .
И против них уже не дрогнет рука украинских гармашей--расстреливать эту мразь на расстоянии. Главное-взять Дебальцево--тогда Донецк долго без ж/д не простоит.Падёт Донецк--победа на 3/4 будет наша....
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George Tuka
24 хв. ·
Вчора ввечері відбувся ефір на каналі "3S TV".
Після ефіру, на якому був присутнім (серед інших) і Костянтин Грішин (Семен Семенченко), на мен біля виходу чекала група людей в камуфляжі. Як з"ясувалось, це та група людей, які ініціювали т.з. "блокаду".
По-перше, кілька людей знімали на відео нашу розмову (на телефони та планшети), тому, я був би вдячним, якби вони виклали повне (!) відео і надали мені можливість оприлюднити його - мені нема чого приховувати.
По-друге: люди там різні - від спокійних і врівноважених, які здатні слухати і прислуховавутись, до таких, які чують лише себе і монополізували "право на правду".
По-третє: люди реально дезорієнтовані, більшість з них не знала про мене нічого (від "ви - мер Луганська", до "прийміть Закон").
В-четверте: люди керовані. На прикінці бесіди з-за спин почулась команда "уходім" і всі дисципліновано розвернулись і пішли.
в-п"ятих: багато з них плутає "боротьбу з контрабандою" і "повну блокаду".
в-шостих: з одного боку, вони погоджуються, що "керівники ОРДЛи" - маріонєтки Кремля і самостійних рішень не приймають, з іншого боку , вони вважають, що саме тиск на "графа Луганського" та "князя Донецького" примусить останніх до звілнення полонених.
в-сьомих, одні казали, що вони готові до узгоджених дій з владою, в той час як інші казали, що вони не хочуть нікому підпорядковуватись.
Останнє: я залишаюсь переконаним в тому, що цими людьми керують і маніпулюють. Роблять це політикани, зокрема - Костянтин Грішин (Семен Семенченко).
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