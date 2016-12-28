 Российские чиновники признали существование системы допинга в РФ, - The New York Times

Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает газета New York Times, в течение нескольких дней общавшаяся с российскими чиновниками, которые призваны реформировать российскую систему надзора за допингомпередает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Как подчеркивает американская газета, российские чиновники впервые признают, что был сговор вокруг применения допинга.
Однако Анцелиович и другие опрошенные изданием чиновники, отрицают, что высшие правительственные чиновники и президент Владимир Путин были посвящены или замешаны в происходящем.
Анцелиович отметила, что была "шокирована" результатами расследования, выявившего, что мошеннические схемы использовались годами. Так, высокопоставленный сотрудник Российского антидопингового агентства на Олимпиаде в Сочи систематически подменял допинг-пробы спортсменов и снабжал их запрещенными препаратами. Сотрудники ФСБ участвовали в подмене анализов спортсменов. Высокопоставленный сотрудник министерства спорта годами покрывал ведущих атлетов, использовавших стимулирующие препараты.
Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР 81-летний Виталий Смирнов, который должен реформировать антидопинговую систему в России, также отрицает, что высшее руководство страны причастно к организации системы допинга.
"Мы сделали много ошибок", - сказал он в интервью NYT. Он также считает, что нужно "найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг". При этом Смирнов указал на взломы документов WADA хакерами из группировки Fancy Bear. Из этих документов следует, что сотни спортсменов из западных стран принимали формально запрещенные лекарства в медицинских целях.
"Россия никогда не имела тех возможностей, что были даны другим странам. Главенствующее настроение в России было таким, что у нас нет шансов", - считает Смирнов.
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легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан; 2 медали
американец (пендос) Вик Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого
7 из 13 на счету легионеров!
А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу ,но жидко
обосрасались!
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