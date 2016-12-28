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Все про:газ (8560) добыча (224) Кабмин (9532) Таможенный кодекс (38) заседание правительства (13)

 На сегодняшнем заседании Кабмин намерен утвердить концепцию развития газодобывающей отрасли Украины

Кабинет Министров на заседании в среду намерен одобрить концепцию развития газодобывающей отрасли Украины.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

Кабмин намерен рассмотреть проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно приведения транзитных процедур в соответствие с Конвенцией о едином режиме транзита и Конвенцией об упрощении формальностей в торговле товарами.

Кроме того, Кабмин намерен утвердить порядок применения специальных мер относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Европейского Союза и порядок определения предельного размера расходов на оплату услуги по управлению многоквартирным домом, расходов на управление многоквартирным домом, на основании которого предоставляются субсидии населению.

На заседании правительство рассмотрит вопрос обеспечения предоставления кредита Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Также на заседании будут утверждены перечень видов продукции, в отношении которых органы государственного рыночного надзора осуществляют надзор, и технический регламент простых сосудов высокого давления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра, 28 декабря состоится заседание Кабинета министров

Кроме того, правительство намерено установить размер денежной помощи для компенсации стоимости путевок санаторно-курортным заведениям и учреждениям оздоровления и отдыха в 2017 году и рассмотреть некоторые вопросы определения среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности общегосударственного уровня на 2017-2021 годы.

Правительство намерено также утвердить программу развития эталонной базы на 2018-2022 годы, порядок выдачи, отмены временного приостановления действия и формы свидетельства аудитора по сертификации (агронома-инспектора) и перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2017 год.

Также Кабмин утвердит финансовые планы на 2016 год государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" и публичного акционерного общества "Центрэнерго", рассмотрит вопрос о согласовании реструктуризации долга публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод" перед публичным акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

Кроме того, правительство утвердит план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, а также план мероприятий по реализации положений Генерального соглашения о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине.

Согласно повестке, на заседании будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

Как сообщалось, 21 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2017 год.



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главная концепция не воровать, но это не про них
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дерибан устроят кому сколько а больше всех главной барыге чтоб оно уже задавилось
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Смешались в кучу кони, люди...Особенно вдохновило, шо пейсатые будут 28 декабря утверждать финансовый план...на 2016 год. Во как!
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Будут перераспределять газовый "бизнес" Онищенка?
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в районе Одесской области найдено крупнейшее месторождение газа в Украине...,так что готовьте помидоры...
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Это самое интересное.
"Кроме того, правительство утвердит план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия,."

Источник: http://censor.net.ua/n421303
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О, а вчора тут казали шо буде корпоратіфчик. Я вже і стаканА приготував, може і мені нальють.
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а грося будет говорить "подымите мне веки"?) или это не тот утреник?
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да уж масштабная программа - от осеменения до газа снабжения!
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