 Количество обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО увеличилось до 44 раз. Били из 122-мм артиллерии, тяжелых минометов, "зениток" и БТР, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО за прошедшие сутки 27 декабря 2016 г., опубликованной в Facebook.
По данным штаба, на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии было обстреляно Широкино. Из 120-ти и 82-мм минометов - Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковка, Водяное, Марьинка, Павлополь и Широкино. По Широкино также огонь вел снайпер.
На донецком направлении под огонь 120-ти и 82-мм минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Травневому, Луганскому, Зайцево, Невельскому и Мироновскому. Южное обстреляли из зенитных установок.
На луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке.
"Всего в течение суток зафиксировано 44 обстрела", - сказано в сообщении.
Напомним, 26 декабря боевики осуществили 37 обстрелов, применяя танки, 122-мм артиллерию и БМП.
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Хочу знати, що там з нашими двома останніми полоненими: хто, звідки, як.
І що з Тарасом Колодієм. Передавали, що він проходитиме реабілітацію в медичному закладі.
Хай у тебе все буде добре, кіборгу !
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В #Одесса консульство российско-фашистских оккупантов привели в порядок. Скорбь, она сцуко такая.
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Нажалілися поліції. То наступні рази поліцаї нас попереджали, щоб ми цього більше не робили.
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Українські Красуні Вона захищає свою державу і свою націю! За що їй честь і хвала!
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И, все участники переговорного процесса понимают, что подобные договорённости не будут выполняться и впредь, ни одного дня, прямо с момента подписания.
Но нам постоянно торжественно объявляют о, якобы достигнутых ещё более новых договорённостях, а какие-нибудь зарубежные высокопоставленные дяди и тёти заявляют, что они их приветствуют.
А, когда очередное, помпезно объявленное нашими властями прекращение огня не состоялось, они как ворона из популярного новогоднего мультфильма: - "...Я такая доверчивая!"
И всё снова повторится людьми, которые не то что понимают, а знают, что очередное объявленное перемирие соблюдаться не будет. То есть, они сознательно врут нам, и затягивают процесс по взаимной договорённости.
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Канадець з українським корінням військовослужбовець 80-ї #ОДШБ #ВДВ #ЗСУ Джон Ющенко.
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