EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  519  21
Материалы по теме:
Все про:агрессия (1012) обстрел (5001) штаб (416) Донбасс (11613)

 Количество обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО увеличилось до 44 раз. Били из 122-мм артиллерии, тяжелых минометов, "зениток" и БТР, - штаб

Оккупанты продолжают обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО за прошедшие сутки 27 декабря 2016 г., опубликованной в Facebook.

По данным штаба, на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии было обстреляно Широкино. Из 120-ти и 82-мм минометов - Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковка, Водяное, Марьинка, Павлополь и Широкино. По Широкино также огонь вел снайпер.

На донецком направлении под огонь 120-ти и 82-мм минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Травневому, Луганскому, Зайцево, Невельскому и Мироновскому. Южное обстреляли из зенитных установок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ на 2 дня эвакуировала свою патрульную базу из Светлодарска из-за обстрелов

На луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке.

"Всего в течение суток зафиксировано 44 обстрела", - сказано в сообщении.

Напомним, 26 декабря боевики осуществили 37 обстрелов, применяя танки, 122-мм артиллерию и БМП.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Похоже по принципу пенсионной реформы... солдатам отстреливаться нелья,потом Рева с Гнойсманом скажут, что раз не стреляли значит не работали,значит без пенсии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное что бы отдача была такои что бы твари только успевали канавы себе рыть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шоб ви виздихали, мерзоти !

Хочу знати, що там з нашими двома останніми полоненими: хто, звідки, як.

І що з Тарасом Колодієм. Передавали, що він проходитиме реабілітацію в медичному закладі.
Хай у тебе все буде добре, кіборгу !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ща Мертвечук с Чучмой соберутся у недобитого комуняки Луки и замутят очередной режим тишины или перемирие.Когда уже разгонят этот сраный минск?Просто если бы его не было-не поменялось бы ничего.Дебальцево долбили во время их междусобойчика...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчера СБУ отдало РФ задержанного в РФ россиянина. Просто так. У нас это вообще не освещали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хлопці, прошу вас в жодному разі не відмовляти собі у таких подарунках !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Д ❄️брый Шубин ⛏ ‏@pavlushkaserh 11 ч.11 часов назад
В #Одесса консульство российско-фашистских оккупантов привели в порядок. Скорбь, она сцуко такая.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А нам тут москалі не дозволяли так чіпляти плакати на огорожу свого консульства (Монреаль).
Нажалілися поліції. То наступні рази поліцаї нас попереджали, щоб ми цього більше не робили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вера Измайлова ‏@veraizmaylova41 8 ч.8 часов назад
Українські Красуні Вона захищає свою державу і свою націю! За що їй честь і хвала!


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ни одни договорённости орками выполнены не были, - а сколько их уже было - односторонних, "трёхсторонних", и каких там ещё?
И, все участники переговорного процесса понимают, что подобные договорённости не будут выполняться и впредь, ни одного дня, прямо с момента подписания.
Но нам постоянно торжественно объявляют о, якобы достигнутых ещё более новых договорённостях, а какие-нибудь зарубежные высокопоставленные дяди и тёти заявляют, что они их приветствуют.
А, когда очередное, помпезно объявленное нашими властями прекращение огня не состоялось, они как ворона из популярного новогоднего мультфильма: - "...Я такая доверчивая!"
И всё снова повторится людьми, которые не то что понимают, а знают, что очередное объявленное перемирие соблюдаться не будет. То есть, они сознательно врут нам, и затягивают процесс по взаимной договорённости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каждый,кто утверждает ,что "минские договоренности" спасают Украину..- Либо идиот,либо ее враг.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 Облако тегов
Аваков авиакатастрофа Антитеррористическая операция боевик военнослужащие газ Гройсман Донбасс Донецкая область задержание заложник Кабмин Киев Крым Луценко Минобороны Национальная гвардия Нацполиция оборона обстрел освобождение плен Россия Савченко суд США терроризм убийство финансирование Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти