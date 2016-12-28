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Все про:землетрясение (616) Киев (15696) Одесса (5236) Румыния (444)

 Землетрясение в Украине: в Киеве и Одессе ощущались подземные толчки

Примерно в 1-20 28 декабря в ряде регионов Украины ощущались отголоски землетрясения, эпицентр которого находился в Румынии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения с магнитудой 5,6 находился в 7 км к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча. Гипоцентр (очаг) был на глубине 81 км.", - передает "Думская".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрясение в Украине: толчки ощущали жители Киева, Днепра, Запорожья и Винницы


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это порох пердонул от настроения народа!
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А мы в Киеве почувствовали. Очень кратковременно и слабее, чем в прошлый раз, но было.
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А я пдло проспал, да и коту по барабану бьіло. Значит несильно трясло.
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Так то у вас в Молдове Додона трясло, а у нас в Киеве многие не почувствовали землетрясение.
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ощутили, мой дом на Правом Берегу (Север) качало где-то на 3,5 балла
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В Карпатах,примерно 220 км. от Кишинева,в эпицентре было 5.2 балла.Но если у меня на земле, почувствовалось-значит которых на этаже,трясло наверное прилично.
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Чего то подумалось,может лениградская аэс звизданула,не зря охлобыстину сон приснился,шо они уже все в аду,ну ничего подождем
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...от хрен тебе! Не дождёся ты Конца Света... ни в жисть! -- живи 100 лет... ...боягуз...*)
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Левый Берег в Киев трухануло. Не сильно, толчки были меньше по силе чем прошлое землетрясение но дольше.
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Да. Подвески на люстрах. На правом берегу Киева.
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...в 88, что ли -- вся Оболонь окнами мигала где-то зимой -- ...а в Киеве никто и не заметил почти... ...лютое дело -- я 4 раза попадал -- каждый раз, как в первый раз -- страшно!
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...румыны гадят... -- в 76, помню -- от них так тряхнуло! ...а за что?! *)
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...согласен! ... ...давно было -- но хутор Отрадный тряхнуло! ...я в Бухаре так год спустя не попадал...*)
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Нас тогда очень крепко потрясло! И долго.
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Вы из Румынии? -- говорили тогда о вас... ...и жертвы были. Помню!
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Правый берег ! Киев....Борщаговка.....ничего не было
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Борщаговка, это вообще мёртвая Зона -- Жлободром! ...токо без обид и смайликов...*)_
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А мы с котом в Днепре вроде ничего не почувствовали.
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может это потому что вы в Днепре (городе) а не в Киеве и Одессе
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На юге Одесской пнуло хорошенько так... Не знал где ловить себя
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Значит будет по Кавказу скоро, между Черным и Каспийским.
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в Днепродзержинске ощутилось хорошо, думал давление ,потом глянул на цветы ,шатались на распорке и на стуле меня качнуло,думал давление,по мерял всё норм ...живу на 10 этаже... потом глянул http://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/gmap.php и увидел что в Румынии землятрясение было
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...та бросьте вы всё время мерять себе ваши давления! -- это всё землятресения... -- без прикола -- шуткую... *)
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..Эй, Киты! - закричал третий мудрец. - Долго ли вы сможете удерживать Землю с Черепахой и Слонами в придачу?
- Мы держим землю миллионы лет, - отвечали Киты. - И даём вам честное слово: пока живы Киты, Земля не упадёт!
Так ответили людям Киты, Слоны и Черепаха. Но учёные мудрецы не поверили им. "А что, - испугались они, - если Китам надоест нас держать? А вдруг Слоны захотят уйти в цирк? А если Черепаха простудится и чихнёт?.. "
- Пока не поздно, - решили мудрецы, - мы должны спасти Землю.
- Железными гвоздями нужно прибить её к панцирю Черепахи! - предложил один.
- И золотыми цепями приковать к ней Слонов! - добавил второй.
- И морскими канатами привязать к Китам! - прибавил третий.
- Мы спасём человечество и Землю! - закричали все трое.
И тут Земля зашаталась.
- Честное слово Китов крепче морских канатов! - в гневе сказали Киты и, дружно ударив хвостами, уплыли в океан.
- Честное слово Слонов прочнее золотых цепей! - протрубили рассерженные Слоны и ушли в джунгли.
- Честное слово Черепахи твёрже железных гвоздей! - обиделась Черепаха и нырнула в глубину.
- Стойте! - закричали мудрецы. - Мы вам верим!
Но было поздно: Земля закачалась и повисла.. .
Мудрецы в ужасе зажмурились и стали ждать.. .
Минута прошла. Две. Три.. .
А Земля висит!
Час прошёл. День. Год.. .
А она держится!
И тысяча лет прошла. И миллион.. .
А Земля не падает!
А некоторые мудрецы и до сих пор ждут, что она вот-вот упадет.
И никак не могут понять - на чём же она держится?
Столько времени прошло, а им все невдомек, что если Земля на чем еще и держится, то
только на честном слове...
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Живу в г.Кропивницкий (Кировоград) у нас была. Коснулось хорошенько.
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На кошачому форумі перед цим писали, що в декого кошаки якісь знервовані були. Народ питав, чи нічого не буде. А виявилося, що то котики відчували. В Черкасах не було нічого чути. А той раз, то я відчувала, правда, моєму коту було байдуже. Може я свого кота не зрозуміла.
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Ну я живу на 10 эт , то оно очень даже хорошо заметно .А прошлое проспал
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...Оболонь проколошматит внушительно -- она ж на песочке и многоэтажная... ...все остальные будут рассказывать, как трудно пережили Землетрус...*)
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Упал со стула , а не , то я просто упал .

Толчки ? Суббота утро сосед купил Дрель ..ото толчки , а це тут вот,я не понял вы о чем
пс: ну 7-9-плюс этаж ,может и шото бывает , но ниже5того не свистите бо нуль по берег Дніпра.
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Нічого не відчувалося. Франківська область, поруч Карпати та Румунія.
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Да блин спать не дают тоже наверное . Чтото сработало и всю гостинницу эвакуировали в Вюрцбурге
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...так это ж та самая бомба, шо в Регенсбурге!
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Не все заметили даже это.У меня Кент живет в 30 км от нашего города он говорит тоже что ничего не заметил.
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Смотрю многие не спят точно знач землетрясение было
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Це Ви просто новенький.
Ми тут завжди є.
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Ребята, кто есть в ВК добавляйтесь в друзья. Вот ссылочкаhttp://vk.com/id368623204
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Хорошо что так. Пусть трусит, тольк онесильно. Ощутил его. Не было резких толчков. Радует
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Вроде резкий был толчок,-правда,я уже засыпал.
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Это в Бологое,ВВХ нарисовал пальцы на линейке,когда чертил будущую дорогу!
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Подземные испытания ядерного оружия прошли успешно)
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...да уж... ...взял себе ящик пива на 2 дня отпуска... ...одна бутылка осталась... ...придётся завтра за вторым ехать... Возьму сразу два! *)

Спокойной ночи, Украинцы!
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