 Землетрясение в Украине: в Киеве и Одессе ощущались подземные толчки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения с магнитудой 5,6 находился в 7 км к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча. Гипоцентр (очаг) был на глубине 81 км.", - передает "Думская".
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- Мы держим землю миллионы лет, - отвечали Киты. - И даём вам честное слово: пока живы Киты, Земля не упадёт!
Так ответили людям Киты, Слоны и Черепаха. Но учёные мудрецы не поверили им. "А что, - испугались они, - если Китам надоест нас держать? А вдруг Слоны захотят уйти в цирк? А если Черепаха простудится и чихнёт?.. "
- Пока не поздно, - решили мудрецы, - мы должны спасти Землю.
- Железными гвоздями нужно прибить её к панцирю Черепахи! - предложил один.
- И золотыми цепями приковать к ней Слонов! - добавил второй.
- И морскими канатами привязать к Китам! - прибавил третий.
- Мы спасём человечество и Землю! - закричали все трое.
И тут Земля зашаталась.
- Честное слово Китов крепче морских канатов! - в гневе сказали Киты и, дружно ударив хвостами, уплыли в океан.
- Честное слово Слонов прочнее золотых цепей! - протрубили рассерженные Слоны и ушли в джунгли.
- Честное слово Черепахи твёрже железных гвоздей! - обиделась Черепаха и нырнула в глубину.
- Стойте! - закричали мудрецы. - Мы вам верим!
Но было поздно: Земля закачалась и повисла.. .
Мудрецы в ужасе зажмурились и стали ждать.. .
Минута прошла. Две. Три.. .
А Земля висит!
Час прошёл. День. Год.. .
А она держится!
И тысяча лет прошла. И миллион.. .
А Земля не падает!
А некоторые мудрецы и до сих пор ждут, что она вот-вот упадет.
И никак не могут понять - на чём же она держится?
Столько времени прошло, а им все невдомек, что если Земля на чем еще и держится, то
только на честном слове...
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Толчки ? Суббота утро сосед купил Дрель ..ото толчки , а це тут вот,я не понял вы о чем
пс: ну 7-9-плюс этаж ,может и шото бывает , но ниже5того не свистите бо нуль по берег Дніпра.
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Ми тут завжди є.
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Спокойной ночи, Украинцы!
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