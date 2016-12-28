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Все про:Австрия (311) Дунай (46) корабль (794) СССР (667) флот (659)

 Украинское дунайское пароходство получит от Австрии 60 барж, заказанных еще при СССР

13 декабря в Вене завершилась многолетняя эпопея по переводу барж типа "Европа- IIБ" в собственность группы компаний Украинского Дунайского пароходства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пароходства.

27 лет назад, в 1989 году "Совкомфлот" заключил контракт с австрийским банком BAWAG leasing GmbH на строительство барж-секций типа "Европа- IIБ". После развала СССР Украинское Дунайское пароходство стало правопреемником обязательств "Совкомфлота".

Согласно договору, был внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, остальную сумму с процентами пароходство должно было погашать по графику. Однако за более чем 25-летний период график часто срывался, затем платежи совсем прекратились в связи с финансовыми проблемами предприятия из-за эмбарго ООН против Югославии, военными действиями в этом государстве и разрушением мостов на Дунае.

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По состоянию на декабрь 2014 года остаток долга за строительство барж составил более 7 млн. евро и порядка 2 млн. евро - по процентам. В результате длительных переговоров Украинскому Дунайскому пароходству в 2015 году удалось достичь договоренности о снижении задолженности на 90% - до 1,5 млн. евро, при условии ее погашения по согласованному графику до 30 ноября 2016 года.

24 ноября текущего года долг полностью погашен, и уже 13 декабря в Вене была нотариально оформлена передача 60 барж в собственность группы компаний Украинского Дунайского пароходства.

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Погашение давнего кредита открывает для ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" возможности новых экспортных линий при поддержке Австрии.

Баржи-секции типа "Европа- IIБ" УДП-1601-1630, УДП 1900-1930 построены на судоверфи в Линце (Австрия) и предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов. Длина барж 76,5 м, ширина - 11 м, осадка - 2,7 м, грузоподъемность - 1717 тонн.

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Только эти баржи нужно чемто тянуть - они без моторов
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