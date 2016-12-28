 Украинское дунайское пароходство получит от Австрии 60 барж, заказанных еще при СССР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пароходства.
27 лет назад, в 1989 году "Совкомфлот" заключил контракт с австрийским банком BAWAG leasing GmbH на строительство барж-секций типа "Европа- IIБ". После развала СССР Украинское Дунайское пароходство стало правопреемником обязательств "Совкомфлота".
Согласно договору, был внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, остальную сумму с процентами пароходство должно было погашать по графику. Однако за более чем 25-летний период график часто срывался, затем платежи совсем прекратились в связи с финансовыми проблемами предприятия из-за эмбарго ООН против Югославии, военными действиями в этом государстве и разрушением мостов на Дунае.
По состоянию на декабрь 2014 года остаток долга за строительство барж составил более 7 млн. евро и порядка 2 млн. евро - по процентам. В результате длительных переговоров Украинскому Дунайскому пароходству в 2015 году удалось достичь договоренности о снижении задолженности на 90% - до 1,5 млн. евро, при условии ее погашения по согласованному графику до 30 ноября 2016 года.
24 ноября текущего года долг полностью погашен, и уже 13 декабря в Вене была нотариально оформлена передача 60 барж в собственность группы компаний Украинского Дунайского пароходства.
Погашение давнего кредита открывает для ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" возможности новых экспортных линий при поддержке Австрии.
Баржи-секции типа "Европа- IIБ" УДП-1601-1630, УДП 1900-1930 построены на судоверфи в Линце (Австрия) и предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов. Длина барж 76,5 м, ширина - 11 м, осадка - 2,7 м, грузоподъемность - 1717 тонн.
160 3
В порты оккупированного Крыма заходили 652 иностранных судна, - глава Госпогранслужбы Назаренко(42)
На российском атомном ледоколе произошел пожар(73)
Российские оккупанты в Крыму грабят захваченные украинские корабли, - ГУР Минобороны(52)
ГПУ закрыла дело в отношении капитана, который вывел судно из оккупированного Крыма в Бердянск(49)
СНД майже мертве(0)
Пограничники задержали грузовое морское судно, которое незаконно зашло в порт Крыма(13)
Морские суда вышли из зоны украинских ракетных стрельб к западу от Крыма(48)
Ответить
Ответить
Ответить