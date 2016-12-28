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Все про:боевик (17638) обмен (495) освобождение (918) Порошенко (10265) Савченко (2355) терроризм (19590) Донбасс (11612) Захарченко Александр (121) минские соглашения (1798) пленные (27)

 Мы ждем, когда Порошенко освободит 15 пленных в обмен на двух женщин, которых мы передали как "жест доброй воли", - террорист Захарченко

Президент Украины Петр Порошенко искусственно затягивает Минский процесс и обмен пленных "всех на всех".

Об этом заявил сегодня главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на один из информационных ресурсов террористов.

"Та формула, которая была прописана в Минских соглашениях, - "всех на всех" - не работает. Она не работает, потому что президент Украины и его власть беспомощны в этом вопросе и искусственно затягивают Минский процесс", - заявил боевик. Он напомнил, что сегодня "ДНР" и "ЛНР" передали в одностороннем порядке двух пленных военнослужащих ВСУ, как жест доброй воли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики "ДНР" передали Украине двух заложниц. ФОТО

"Это Анжелика Преснякова и Ольга Сворак. Мы надеемся, что слова президента Украины, который обещал нам к празднику отдать 15 человек, также будут выполнены", - отметил Захарченко. Он подчеркнул, что в Донбассе готовы принять всех, кого отдадут власти Украины.

"Между тем наш жест доброй воли показывает, что мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы все наши ребята вернулись домой. А формула "всех на всех" должна соблюдаться неукоснительно. Мы готовы общаться с любыми здравыми силами, понимающими, что это очень важно. Мы открыты для диалога", - заявил главарь "ДНР".

Также читайте: В "ДНР" даже не знают, кого освободили: "Нас не поставили в известность!". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В этой связи он упомянул о своей встрече в Минске с депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко, на которой обсуждались вопросы обмена пленными. "Инициатива Надежды Савченко и ее предложение изменить этот процесс в лучшую сторону нами были восприняты положительно", - добавил Захарченко.

Также читайте: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО

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каких-то сепаров отпустили - нах они нам???
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Вернуть нахн - сказать, что консервы просроченные.
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так одна и так с новоазовска - она сама вернется. И можно снова менять.
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так и ети две шалавы завтра опять уедут к своим еб@рям на Лугандонию... опять их менять на 15 боевиков?
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А ты откуда знаешь шо сепары,а не кацапские ихтамнеты,9 человек пэтя помиловал для этих пятнадцати,кто они,шо они хрен его знает,но мертветчук всех нагнул,им 15 ,а нам двух заряженных,классная схема
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не отпустили а выгнали... Походу обрюхатили уже обоих, заразы нацепляли и на Большую землю отправили за льготами и пособиями...
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Военнослужащих они отпустили? Обезъяна опять бухала?
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Ну пускай поглумится уже напоследок.
До весны все равно «прямо из лифта в небо уйду» будет у него, как в кино «Цирк» советских времён...
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С этив вопросом к Гаде. Сцуко, для своего пиара двух мутных сеперских подстилок нам, 15 орков отдать. Пистетц...
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Без лоха и жизнь плоха! Вот потому у кацапов и складывается "Портрет" украинца, такого себе лоха, селюка с усами, который хавает сало, через вот такие поступки и разводняк!
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Я как то его математики не улавливаю - 2 женщин причём их же должны отдать взамен 15 террористов причём в плену наших 109 человек- вопрос - где тут всех на всех?
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Сначала оркам предложили в качестве жеста 15 отдать, а уж только потом они двух...
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Предлагаю дать коридор коннице захараста к англосаксам. Пусть покажет мастер-класс изнеженной Европе бутылочный биатлон на крыльях сруской весны.
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Верните сепаратских шлюх назад как товар, не соответствующий рекламному описанию.
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Отрезать коллаборантам яйца и вернуть в петушарню захерченко....
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Все 15 козломордых уродов, которых хочет захерченко - его самки?
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Я о тех двоих вообще-то... Хотя такой поворот сюжета тоже имеет право на существование.
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Та разводы уже 3 года у нас...хотя еще раньше с 1991 года...
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Хороший повод отправить вату,ностальгирующую по кацапстану,совку и пуйлу в лугандонию.Разных шуфрычей и т.д. отдать сепарам,как жест доброй воли.
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будет теперь у Наденьки секретарь и писарь. так украинскую Конституцию легче кромсать.
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Измаил , одесской обл., только что тряхонуло, балла 4- 5
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Да. Я тоже хотел написать. Люстра зашаталась.
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О, блин, тряхануло!
Давно землетруса не было.
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Зачем нам такие качели? Ети две шлюхи сами поехали к боевикам развлекаться... а может и специально, чтобы пополнить ихний обменный фонд... Нужно прекращать уже менять добровольно уехавших на окупированную территорию на действительно разейских убийц и террористов...
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По ходу в Киеве землетрясение пару баллов.
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Точно. У меня кровать затряслась люстра! Не так сильно, как в прошлый раз, но все-таки!
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Точно.Подвески на люстре звенят и трясутся.
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Зачастило что то с землетрясениями, скоро хорошо должно трухануть.
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Потрусило немножко ,снова наверное Румыния
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ого, захараст стросонув Україну своїм пердежем!
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Захар з Гадьою фуфло підігнав. Нехай цих сепаратюг заберає взад. А не захочє, то їх, здається, є за що і посадити.
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