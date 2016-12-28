 Мы ждем, когда Порошенко освободит 15 пленных в обмен на двух женщин, которых мы передали как "жест доброй воли", - террорист Захарченко

Об этом заявил сегодня главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на один из информационных ресурсов террористов.
"Та формула, которая была прописана в Минских соглашениях, - "всех на всех" - не работает. Она не работает, потому что президент Украины и его власть беспомощны в этом вопросе и искусственно затягивают Минский процесс", - заявил боевик. Он напомнил, что сегодня "ДНР" и "ЛНР" передали в одностороннем порядке двух пленных военнослужащих ВСУ, как жест доброй воли.
"Это Анжелика Преснякова и Ольга Сворак. Мы надеемся, что слова президента Украины, который обещал нам к празднику отдать 15 человек, также будут выполнены", - отметил Захарченко. Он подчеркнул, что в Донбассе готовы принять всех, кого отдадут власти Украины.
"Между тем наш жест доброй воли показывает, что мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы все наши ребята вернулись домой. А формула "всех на всех" должна соблюдаться неукоснительно. Мы готовы общаться с любыми здравыми силами, понимающими, что это очень важно. Мы открыты для диалога", - заявил главарь "ДНР".
В этой связи он упомянул о своей встрече в Минске с депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко, на которой обсуждались вопросы обмена пленными. "Инициатива Надежды Савченко и ее предложение изменить этот процесс в лучшую сторону нами были восприняты положительно", - добавил Захарченко.
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