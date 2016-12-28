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 ОБСЕ на 2 дня эвакуировала свою патрульную базу из Светлодарска из-за обстрелов

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на два дня вынужденно эвакуировала свою патрульную базу из Светлодарска в связи с обстрелами.

Об этом говорится в отчете миссии за 22-26 декабря, опубликованном во вторник, 27 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Миссия эвакуировала свою передовую базу из Светлодарска 24 декабря из-за близости артиллерийских ударов на расстоянии 70 метров от базы 23 декабря. Из-за обстрелов были выбиты стекла на верхних этажах здания", - говорится в отчете. Представители ОБСЕ вернулись в Светлодарск утром 26 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы до конца не знаем, что происходит на Светлодарской дуге, - замглавы СММ ОБСЕ Хуг

С вечера 22 декабря по 23 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала 1 150 взрывов в районе Дебальцево и Светлодарска.

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Что страшно ? Есть слова из песни группы СЕКТОР ГАЗА....Делал вид , что я не устрашим , а у самого...жим-жим...
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Правильно , нашо ото смотреть на "ПРК-ПЗРК вертикальной атаки, чего они там не видели..
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Назад гады , хто считать будет ? Это ведь так важно !
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Т.е. теперь ОБСЕ не может точно сказать есть ли в Светлодарске обстрелы, т.к. эвакуировала свою патрульную базу из Светлодарска из-за обстрелов
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От ОБСЕ толку не много мягко говоря, а платят им не хило
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И всё таки я требую провести выборы в районе Светлодарска. Штангельциркуль наполягаэ.
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