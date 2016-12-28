 ОБСЕ на 2 дня эвакуировала свою патрульную базу из Светлодарска из-за обстрелов

Об этом говорится в отчете миссии за 22-26 декабря, опубликованном во вторник, 27 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Миссия эвакуировала свою передовую базу из Светлодарска 24 декабря из-за близости артиллерийских ударов на расстоянии 70 метров от базы 23 декабря. Из-за обстрелов были выбиты стекла на верхних этажах здания", - говорится в отчете. Представители ОБСЕ вернулись в Светлодарск утром 26 декабря.
С вечера 22 декабря по 23 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала 1 150 взрывов в районе Дебальцево и Светлодарска.
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