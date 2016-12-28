 На проведение пенсионной реформы в этом году нам не хватило ресурса, - Рева

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что поражением стало то, что мы не смогли провести в этом году пенсионную реформу. Нам просто не хватило ресурса. То есть мы планировали все-таки не только реформы в системе оплаты труда. Наш долг сделать это дальше, так чтобы пенсионная система была справедливой", - сказал Рева.
По его словам, 8,5 млн из 12 млн украинских пенсионеров сейчас получают минимальную пенсию 1247 гривен. Почти 600 тысяч получают пенсию 949 гривен. Рева пояснил, что сначала была повышена минимальная зарплата, чтобы получить больше денег в бюджет, а потом будет реформа пенсионного обеспечения.
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Ні до реформи, ані після,
Бо депутати й депутатки
Не влазять вже у власні крісла.
Піклуюсь я про їх здоров'я, -
А інше все мені до спини, -
Щоб міг обрати скоро знов я
Верховну Раду України.
Їх треба в тонусі тримати,
Щоб залишились тільки мощі,
Бо наші рідні депутати
Для українців - найдорожчі!
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Каждый порядочный вор
Где-то за морем отныне
Должен иметь свой офшор.
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Нет уж, они талантливые , янукодло давно переплюнули.
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Пропало декілька етапів, -
Так хунта все ж ми, чи не хунта?!!
В нас шо - нема рабів-кацапів?
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