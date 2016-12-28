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Все про:пенсионная реформа (772) пенсия (1477) реформы (2320) Министерство социальной политики (402) Рева (103)

 На проведение пенсионной реформы в этом году нам не хватило ресурса, - Рева

На пенсионная реформу в 2016 году не хватило финансовых ресурсов, она станет возможной после упорядочения вопроса с минимальной зарплатой.

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что поражением стало то, что мы не смогли провести в этом году пенсионную реформу. Нам просто не хватило ресурса. То есть мы планировали все-таки не только реформы в системе оплаты труда. Наш долг сделать это дальше, так чтобы пенсионная система была справедливой", - сказал Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман

По его словам, 8,5 млн из 12 млн украинских пенсионеров сейчас получают минимальную пенсию 1247 гривен. Почти 600 тысяч получают пенсию 949 гривен. Рева пояснил, что сначала была повышена минимальная зарплата, чтобы получить больше денег в бюджет, а потом будет реформа пенсионного обеспечения.

Читайте: Для осовременивания и поднятия пенсий в 2017 году нужно 50 млрд грн, - Рева

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Краще обмежити максимальні пенсії в Україні трьома мінімальними пенсіями (як було в СРСР), пенсія першого секретаря обкому дорівнювала трьом пенсіям сільської вчительки!
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выборы еще не начались, а вы уже как кандидат, - агитируете.
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Страшно подумать, что они там накрутят с этой реформой...
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В сентябре говорил на осучаснення пенсий нам надо 8 млрд,а в конце ноября уже потребовалось почему то аж 50 лярдов,и как таковых нету то звыняйте,все пойдет судьям, их же еще и хоронить надо
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Та понятно , что по любому не хватит...сколько казнокрадов в стране.
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Не буду я платить податки
Ні до реформи, ані після,
Бо депутати й депутатки
Не влазять вже у власні крісла.

Піклуюсь я про їх здоров'я, -
А інше все мені до спини, -
Щоб міг обрати скоро знов я
Верховну Раду України.

Їх треба в тонусі тримати,
Щоб залишились тільки мощі,
Бо наші рідні депутати
Для українців - найдорожчі!


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Сначала накопим, а потом будем платить?! Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, уверял на очередном партийном съезде Хрущёв.
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А де ж нова техніка - Когуари, Шреки БТР ,3,4, Хаммери!
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Спроси у порошенки...Я конечно догадываюся.Половину уже прихватизировали , а вторая у нац гвардии и мусоров новых.
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А скольким пенсионерам не хватило ресурса чтобы еще годик-два пожить, да посмотреть как этот офшорный бардак закончится! Ты, рева ничтожество, об этом думал?! За всё воздадим!!! Приготовься!
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Сегодня огласили повышение прокурорских окладов в 2 раза! Наверное,именно они самые нуждающиеся в этой стране...А пенсии не индексируются уже более 3-х лет! На 100гр. подняли минималку,а тем,у кого 1 500- 1 700 за три с половиной года не добавили ни копейки,дескать, и так зажрались! Такой цинично- алчной власти,пожалуй, еще не было в Украине...
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...хм... моя Мама за украинскую пенсию в Украине бы не выжила... ...а в Тунисе -- и квартира, и пища, и телефон, и на такси в супермаркет... ...ещё и к доктору, когда надо... ...может не тот берег Днепра Северной Африкой назвали?
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а с доктором мама по тунисски или по украински объясняется?
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...не -- она токо по-такситски: право-лево ... -- а для всего остального там моя сеструха Маринка -- фр. араб. нем. укр. рус. ... но очень сложная девушка... -- у меня с ней общего языка почти нету... -- с детства...*)
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...лучше ненадо! -- все предыдущие попытки приводили к летальному исходу любых отношений...*) ...я знаю...
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Хорошо, что вам, бляди, хватило ресурса корпоративы провести...
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[Раскол: Корпоратив Порошенко закончился настоящей бойней через пол часа после начала - ELISE.COM.UA] хорошо, посмотри! http://elise.com.ua/?p=230114
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Ну и ладушки! Пусть повеселятся перед настоящим "корпоративом". На котором узнают, а что такое гіляка, паля и вообще коліївщина!!!
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Граждане для государства как дети! Оно придумывает для них игры, рассказывает сказки, кормит сладкими обещаниями…
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а шо такое?.. на Панаму же ресурса каждый год хватает. )
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Примем закон в Украине, -
Каждый порядочный вор
Где-то за морем отныне
Должен иметь свой офшор.


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Люди должны верить в светлое будущее, иначе они потребуют светлого настоящего.


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серого вещества в черепе им не хватает, а не финансовых ресурсов
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Серого вещества не хватает НАМ,а не ИМ. У НИХ-то с мозгами все в порядке,если сумели в очередной постмайданский раз оболванить всех НАС с опилками вместо мозгов .
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это в смысле весь ресурс в офшорах и матрасах
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Просто поражаюсь , как быстро окрепла и вошла в курс дела приемчиков янукодла наша новая власть , говорят тупые...
Нет уж, они талантливые , янукодло давно переплюнули.
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Нема ресурсу? З цього пункта
Пропало декілька етапів, -
Так хунта все ж ми, чи не хунта?!!
В нас шо - нема рабів-кацапів?


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http://gazeta.zn.ua/internal/andrey-reva-ministr-socialnoy-politiki-vam-za-menya-stydno-ne-budet-obeschayu-_.html
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