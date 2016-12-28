 Заместитель Славянской местной прокуратуры, устроивший пьяный дебош на блокпосту, должен быть уволен, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Я ставил задачу: либо уволить по статье; или дождаться Генеральной инспекции, и возбудить уголовное дело", - подчеркнул Луценко. Генеральный прокурор напомнил, что уже закончено формирование Генеральной инспекции и "она будет карающим мечом по всей Украине".
Луценко отметил, что для него является принципиальным осуждение в Краматорске прокурора, который был задержан во время получения взятки. Также он напомнил, что своим приказом уволил работника прокуратуры, виновного в совершении смертельного ДТП, который несколько лет работал в Генеральной прокуратуре.
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...не понял -- кому хто шо должен?
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