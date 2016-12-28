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Все про:ГПУ (7923) дебош (42) Луценко (6286) пьянство (624) увольнение (1327) прокурор (866) Донецкая область (3455) Славянск (2528) блокпост (138)

 Заместитель Славянской местной прокуратуры, устроивший пьяный дебош на блокпосту, должен быть уволен, - Луценко

Находясь с рабочей поездкой в ​​Донецкой области, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о необходимости увольнения с должности заместителя Славянской местной прокуратуры, который совершил пьяный дебош на блокпосту и прячется на больничном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Я ставил задачу: либо уволить по статье; или дождаться Генеральной инспекции, и возбудить уголовное дело", - подчеркнул Луценко. Генеральный прокурор напомнил, что уже закончено формирование Генеральной инспекции и "она будет карающим мечом по всей Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Ефремова будет передано на рассмотрение в Луганскую область, - ГПУ

Луценко отметил, что для него является принципиальным осуждение в Краматорске прокурора, который был задержан во время получения взятки. Также он напомнил, что своим приказом уволил работника прокуратуры, виновного в совершении смертельного ДТП, который несколько лет работал в Генеральной прокуратуре.

Также читайте: "Я вижу своей задачей, как и других правоохранительных органов, - разделить декларантов на агнцев и козлищ", - Луценко

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А мне что-то пьяный дебош в Германии вспомнился
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"она будет карающим мечом по всей Украине", сказал Югик. Комсомольское прошлое даёт о себе знать! Прямо Че Гевара!


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Об этом нужно было заявлять? Я так понимаю - министр навел справки, проверил, уволил.... А потом сообщил - таким не место....
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...должен быть уволен...
...не понял -- кому хто шо должен?
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Это говорит человек не так давно устроивший пьяный дебош в аэропорту Германии, обзывая всех фашистами и угрожая ещё раз их победить
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Если-бы оно само налоги платило ,хотя-бы как я 12 лет , а не пайку с похлебкой от минстэця жрало , но текую бы чушь не постило.
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Та Кто-Кто...кто-то из шокоботов прикукушенных.
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Да мне как-то...Я привык говорить то , что мне совесть велит.
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не надо. они обижаются. это если кацап заполз, то это всегда пожалуйста.
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