 Возраст не должен являться основанием для назначения пенсии, ее нужно заработать, - Рева

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы должны вернуть единые правила в пенсионном обеспечении. Или вы платите и имеете пенсию, или не платите и не имеете ее. Сам факт наличия пенсионного возраста не является основанием для назначения пенсии. Пенсию нужно заработать. Тот, кто работал и платил имеет право уйти на пенсию и получить ее", - отметил министр.
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Для осовременивания и поднятия пенсий в 2017 году нужно 50 млрд грн, - Рева(9)
Провал спецконфискации не влияет на соцвыплаты, но влияет на оборону, - Рева(14)
20 миллионов гривен, выделенные на психологическую реабилитацию бойцов АТО, были растрачены чиновником, - Рева(49)
Рева: Мы планируем провести реорганизацию Минсоцполитики до марта 2017 года(2)
За нами следят - создание единой базы получателей субсидий неизбежно(1)
На осовременивание пенсий нужно около 50 миллиардов гривен. В этом году на это не хватило средств, - Рева(32)
Из 300 тыс. пенсионеров, которые остались на оккупированной территории, 50 тыс. реально нуждаются в нашей помощи, - Рева(66)
Пенсіонерам треба дати альтернативу - узаконити добровільну евтаназію, і проблема вирішиться.
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..... АРева
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а налоги не в счёт?..
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