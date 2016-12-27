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Все про:выплаты (181) пенсия (1477) реформы (2320) Министерство социальной политики (402) Рева (103)

 Возраст не должен являться основанием для назначения пенсии, ее нужно заработать, - Рева

Украина должна вернуться к единым правилам пенсионного обеспечения, когда пенсия напрямую зависит от взносов в Пенсионный фонд.

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы должны вернуть единые правила в пенсионном обеспечении. Или вы платите и имеете пенсию, или не платите и не имеете ее. Сам факт наличия пенсионного возраста не является основанием для назначения пенсии. Пенсию нужно заработать. Тот, кто работал и платил имеет право уйти на пенсию и получить ее", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту, - Рева


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В наш час дожити до пенсії - це вже подвиг

Пенсіонерам треба дати альтернативу - узаконити добровільну евтаназію, і проблема вирішиться.
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Краще видавати пояси шахіда перед візітом до собесу. Проблема вирішиться сама-собою
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Дай уехал в Китай. Очень давно. Но большинство комментаторов этого не заметили.
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Каждого, кто хочет пенсию - на 5 лет на рудники, пока не отработает, пусть не обращается!
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..... АРева
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10 лет. Как у нас. Не на рудниках, но таки справедливо.
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Или вы платите и не имеете пенсию, или не платите и не имеете ее.
а налоги не в счёт?..
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Пенсия должна быть только у чиновников,мусоров,судей и прокуроров,тысяч по 50.Всем остальным-отменить.Нечего жировать за счет бюджета.Или работай,или в ящик
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