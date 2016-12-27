 Решение московского суда о Революции Достоинства не несет никаких юридических последствий для Украины, - Минюст

Об этом в эфире "5 канала" заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова, передает Цензор.НЕТ.
"Для нас все очень просто в этом вопросе. Один из предателей Украины, из бывших народных депутатов подал этот иск в стране, которая не имеет юрисдикции по этому вопросу. Карманный суд Путина рассмотрел этот вопрос и вынес это решение, которое ему было указано вынести, а для нас оно не имеет никаких правовых последствий и здесь даже не на что реагировать. Это один из актов российской пропаганды, который пытается просто под вывеской суда продолжить свою агрессивную политику ", - отметила она.
На вопрос, есть ли перспектива процесса в международных судебных институтах, Севостьянова ответила: "Говорить о внутренних вопросах Украины, а именно о Революции Достоинства, и предоставления ей оценки в каких-то международных судах на сегодняшний день для этого нет никаких оснований и юрисдикций".
Напоминаем, 27 декабря Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск беглого экс-нардепа от ПР Владимира Олийныка и признал украинскую Революцию Достоинства "государственным переворотом".
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дебилы бля
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Ещё раз , с расстановкой : РАЙОННЫЙ суд страны-агрессора !
Тут идёт прямая цитата Грустной Лошади...
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Канать, обрываться.
Правильно.
.Пивная?Тошниловка.
Ограбление?Гоп-стоп.
Нехороший человек?
Редиска.
Хороший человек?
.. .Забыл! Сейчас.
"безразлично" "не имеет значения" но некоторые говорят что это новый выпад России может иметь последствия, хотя и без это решения суда Россия не постеснялась влезть на Донбасс вести военный контингент в Украину? а что с дураков .. могут и такое утворить, но с другой стороны это будет уже очень серьёзно, вмешательство во внутренние дела, для всех, и не только в Украине и России, а с третьей стороны влезли и РФ и США НАТО в Сирию
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Умный человек, повидал многое, обьездил весь мир.
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да и зачем Уму понимать ЖОПУ ?
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- вам жалко северокорейцев?
- мне лично, да
у Инквизиции тоже бил суд, признавший Жану Дарк ведьмой и приговорив к сжиганию на костре
и у Сталина бил суд, по решению которого миллиони невинних людей били отправлени в сибирские концгагеря
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Це Зелений Клин на українській демонстрації
History Ukraine @History_Ukraine 27 дек. 2015 г.
Колона українців з прапорами та портретом Шевченка на демонстрації. Хабаровськ (Росія, Далекий Схід), 1917 р.
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да и по большому счету за януковичем . что кто то гнался? стрелял? разве что литвин. мл. чтоб отстегнул. там конечно полный олигофренизм. ну и здесь шиза долбит.
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TRIDENT-UA.INFO
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Вот лучше поговорим о погоде "над лифтами в Черном море ..
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OLESHKO.NET|АВТОР: MIROSLAV OLESHKO
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та 2016, Москва й інша Московія
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