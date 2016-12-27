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 С начала суток зафиксировано уже 40 обстрелов позиций ВСУ, - Матюхин

Количество обстрелов украинских позиций в зоне АТО с начала суток увеличилось до 40.

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на этот час уже произошло 40 обстрелов", - озвучил Матюхин информацию по состоянию на 22:00.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ОБСЕ на заметку: российские оккупанты и пропагандисты фальсифицируют обстрелы Дебальцево якобы со стороны ВСУ. ФОТОрепортаж

Напоминаем, по состоянию на 18:00 боевики 29 раз обстреливали позиции украинских военных в зоне проведения АТО, тем самым нарушая договоренности о прекращении огня.
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Це скільки ж сотень тонн залізяччя засіяли в землю Бамбаса...
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Кацапы нас убивают а у нас ВСУ. Спасибо партии за это.
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Для кого фиксируем!!???? Или вы думаете в серьёз, что эти фиксации кому то нужны, нахрен они никому не нужны! Когда этот долбоебизм в стране и в головах людей и чиновников закончится, когда начнутся разговоры и "называния вещей своими именами" прямо, честно, конкретно без лукавства (компромисов)! Когда закончится это лукавство!?
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