 С начала суток зафиксировано уже 40 обстрелов позиций ВСУ, - Матюхин

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на этот час уже произошло 40 обстрелов", - озвучил Матюхин информацию по состоянию на 22:00.
Напоминаем, по состоянию на 18:00 боевики 29 раз обстреливали позиции украинских военных в зоне проведения АТО, тем самым нарушая договоренности о прекращении огня.
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