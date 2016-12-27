 Решение суда о приостановлении доступа Газпрома к трубопроводу OPAL - результат скоординированных позиций Польши и Украины, - Цеголко

Цеголко подчеркнул: "Суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении исполнения решения ЕК по увеличению доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL. Это первый важный результат скоординированных усилий Украины с Польшей в этом вопросе".
"Напомню, 2 декабря этого года Президент Порошенко совершил визит в Варшаву, где провел переговоры как с Президентом, так и Премьером Польши", - продолжил пресс-секретарь.
"Что означает сегодняшнее решение? До рассмотрения иска по существу Газпром не будет увеличивать поставки газа в обход Украины.
А Украина продолжит защищать свои национальные интересы в сфере энергетики как через суд ЕС, так и через механизмы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - резюмировал Цеголко.
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А як же ж зрада? А як же ж "ліпєцкая фабріка"? А як же ж Пєтя-чмо прадался Путіну?
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Отже ти не правий!
Це не я, це Сенека Нерону таке сказав.
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И сразу вспоминаются песенки кацапов, на тему "Если Украина пойдет в НАТО, то отключим газ"...
Не думали кацапоиды, что уйти с рынка, это дело одной минуты, а вернуться на рынок и за десятилетие может не получиться.
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кацы, как дальше жить? тут еще пердячий гнать не дают!
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Это видео адресовано тем кто с гордостью носит футболки с надписью "Рождённый в СССР", тем кто со стенаниями и красной пеной у рта ратует за восстановление СССР, тем кто обезумев топит в своих бложиках про колбасу за 2.20 и "какую страну просрали"..
Как только встретите такого апологета, дайте ему посмотреть это видео, вот он СССР, вот он как есть, хотите ещё?
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