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 Политика Украины, Экономика
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Все про:газ (8559) газопровод (534) Газпром (2564) Польша (3533) Порошенко (10264) Цеголко (93)

 Решение суда о приостановлении доступа Газпрома к трубопроводу OPAL - результат скоординированных позиций Польши и Украины, - Цеголко

Пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко считает сегодняшнее решение европейского суда по блокировке доступа Газпрома к трубопроводу OPAL результатом скоординированной позиции президентов Польши и Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Цеголко подчеркнул: "Суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении исполнения решения ЕК по увеличению доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL. Это первый важный результат скоординированных усилий Украины с Польшей в этом вопросе".

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"Напомню, 2 декабря этого года Президент Порошенко совершил визит в Варшаву, где провел переговоры как с Президентом, так и Премьером Польши", - продолжил пресс-секретарь.

"Что означает сегодняшнее решение? До рассмотрения иска по существу Газпром не будет увеличивать поставки газа в обход Украины.

А Украина продолжит защищать свои национальные интересы в сфере энергетики как через суд ЕС, так и через механизмы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - резюмировал Цеголко.


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""Напомню, 2 декабря этого года Президент Порошенко совершил визит в Варшаву, где провел переговоры как с Президентом, так и Премьером Польши", - продолжил пресс-секретарь.Источник: http://censor.net.ua/n421290"
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Аааа щас жопы за поребриком треснут на кланцаки
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Ай-я-яй!
А як же ж зрада? А як же ж "ліпєцкая фабріка"? А як же ж Пєтя-чмо прадался Путіну?
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Епать ты одноклеточное....
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Цезарю, ти гніваєшся?
Отже ти не правий!
Це не я, це Сенека Нерону таке сказав.
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О, это есть хорошо!
И сразу вспоминаются песенки кацапов, на тему "Если Украина пойдет в НАТО, то отключим газ"...
Не думали кацапоиды, что уйти с рынка, это дело одной минуты, а вернуться на рынок и за десятилетие может не получиться.
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да шо ж так не везет. самолеты падают, послы ослы, лодки тонут, крымнаш без денег, балалайки потонули, что особенно обидно. ну про космос вообще молчу.
кацы, как дальше жить? тут еще пердячий гнать не дают!
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Были раньше болгарские сигареты "ОРАL" и такая поговорка, кури опал, чтоб х....отпал. Так вот, желаю кацапам, чтоб у них все опало и отпало...
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И кто о таком мог хотя бы мечтать три года тому назад?
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Татышо. Неможетэтавабыть. И Липецкая Фабрика не спасла.
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«СССР. Дети-стукачи.».
Это видео адресовано тем кто с гордостью носит футболки с надписью "Рождённый в СССР", тем кто со стенаниями и красной пеной у рта ратует за восстановление СССР, тем кто обезумев топит в своих бложиках про колбасу за 2.20 и "какую страну просрали"..
Как только встретите такого апологета, дайте ему посмотреть это видео, вот он СССР, вот он как есть, хотите ещё?
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