 Решение суда о приостановлении доступа Газпрома к трубопроводу OPAL - результат скоординированных позиций Польши и Украины, - Цеголко

Суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении исполнения решения ЕК по увеличению доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL. Это первый важный результат скоординированных усилий Украины с Польшей в этом вопросе".

"Напомню, 2 декабря этого года Президент Порошенко совершил визит в Варшаву, где провел переговоры как с Президентом, так и Премьером Польши", - продолжил пресс-секретарь.

"Что означает сегодняшнее решение? До рассмотрения иска по существу Газпром не будет увеличивать поставки газа в обход Украины.