Эрдоган обвинил коалицию, возглавляемую США, в поддержке "террористов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Силы коалиции, к сожалению, на данный момент не придерживаются того, что обещали", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре, цитирует агентство dpa. По его словам, коалиция оказывает поддержку как отрядам ИГ, так и курдским "Отрядам Народной самообороны" (YPG), которые считаются вооруженным крылом сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD).
"Они обвиняли нас в поддержке ИГИЛ. А вот теперь они поддерживают террористические группировки, в том числе и ИГИЛ, YPG и PYD. Здесь сомнений нет. У нас есть достаточно подтвержденных доказательств - фотографий и видеозаписей", - заверил Эрдоган, цитирует агентство Reuters.
Напомним, партия PYD приближена к запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в ЕС, США и Турции считается террористической организацией. 6 ноября Эрдоган обвинил Европу в поддержке РПК.
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Эрдоган совсем плохой стал .
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Тепер ще в одного істерика приступ.
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В это компанию надо срочно добавить карликового педофила
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выбегает и кричит:
она же кривоногая и хромая,
шо вы мне подсунули?
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