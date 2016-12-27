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Все про:коалиция (3754) США (11506) терроризм (19589) Турция (1710) Эрдоган (247) курды (25) ИГИЛ (423)

 Эрдоган обвинил коалицию, возглавляемую США, в поддержке "террористов"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 27 декабря, обвинил коалицию под руководством США, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство", в несоблюдении обещаний и поддержке "террористов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Силы коалиции, к сожалению, на данный момент не придерживаются того, что обещали", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре, цитирует агентство dpa. По его словам, коалиция оказывает поддержку как отрядам ИГ, так и курдским "Отрядам Народной самообороны" (YPG), которые считаются вооруженным крылом сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это не ваше дело", - Эрдоган ответил ЕС о возможности введения смертной казни в Турции

"Они обвиняли нас в поддержке ИГИЛ. А вот теперь они поддерживают террористические группировки, в том числе и ИГИЛ, YPG и PYD. Здесь сомнений нет. У нас есть достаточно подтвержденных доказательств - фотографий и видеозаписей", - заверил Эрдоган, цитирует агентство Reuters.

Также читайте: Курдские боевики взяли на себя ответственность за теракты в Стамбуле

Напомним, партия PYD приближена к запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в ЕС, США и Турции считается террористической организацией. 6 ноября Эрдоган обвинил Европу в поддержке РПК.
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ипанулся дядя ...окончательно лег под пуйло
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Эрдоган обвинил коалицию, возглавляемую США, в поддержке "террористов".
Эрдоган совсем плохой стал .
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походу не долго осталось турку с хуйло в засос целоваться) умрет кто-то скоро из них
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Та это и так все знают .
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это наверное посла отпевает, значит ещё много чего услышим!
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Эрдоган играет свою партию. Партитура написана коллективно, под одеялом)
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и в этой партии подразумевается петь в унисон с куйлом?)))
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Игнорировать слова союзника по НАТО теперь будет достаточно сложно ...
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почему? некоторые умудряются игнорировать и сбитые самолеты, и убитых послов
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Я думаю что сбитый самолет и убитый посол безнаказанным не останется. Не важно что кричат политики, важно что делают. Эрдогана конечно можно попробовать игнорировать, но думаю с этим будут большие проблемы. Эрдоган напомнит еще всем о себе.
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Так наказали уже за самолеты, вспомните эту беспощадную к врагам давку помидоров, а за посла даже на помидоры не расщедрились, а то, что Эрдогана опасаетесь - правильно делаете, все-таки у вас уже такой опыт с ним
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Да оставьте Эрдогана в покое. Обратите внимание хотя бы на то, что ни США, ни Европа (за исключением Австрии) вообще не реагируют на происходящее. Думаете это просто так? Есть классическая британская пословица *Вig boys play big toys*. Вот пусть играют.......так получилось, что мы со своими проблемами стали если не активными игроками, то козырем в рукаве. И не ждите открытых текстов, откровенности и прозрачности. Прекратите всюду искать зраду!!!
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а что им делать, выражать очередную озабоченность?в европе и так уже сказали, что если будет введена смертная казнь, то никакого вступления в ес..но туркам, как я понял, уже пофигу то вступление в ес, они хотя быть ближневосточным региональным лидером
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А когда случился поворот Эрдогана в сторону россии? =после переворота . если сопоставить даже не факты , а просто события уже произошедшие , то можна сделать определённые выводы .и найти обьяснение его повороту во внешней политике .
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Какой переворот?! Ты хотел сказать инсценировка переворота?
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Не,я не претендую на лавры Ванги,но очень скоро в Турции будет другой президент.
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А были аргументы? Не увидела, извините))) Рассказывать всю историю политического противостояния последних десяти лет в Турции....это не для форума. Долго и нудно. На данном этапе нет сил, способных что-то там изменить. Истерия вокруг Гюлена именно для этого и создавалась. Сейчас под этим соусом он убрал всех противников. Это у нас нет сообщений по данной тематике и какие аресты там производят. Полвека в регионе сеяли разброд и шатания с одной единственной целью - не дать возможность объединиться арабскому миру ради спокойствия Израиля. Отсюда все эти исламистские течения, стравливание Турции и Ирана, равно как и постоянные турецкие тёрки с курдами и арабскими странами. А сейчас США и Европе придется выбирать. Либо прекращать этот бардак, либо Европа рухнет под этой тяжестью. США тоже всё это не обойдёт.
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"а кто же его посадит, он памятник"...ну разве что покушение удастся, хотя тоже вряд ли, он уже там хорошо позачищал неугодных
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идет размен...Украина уйдет вместо турков в НАТУ,,, турки потянут ногу в ТС, к раисе
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Вот и ладно. Две империи перестанут существовать
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пиндосы империя....а вторая это где.??? что то "бояришником отдает "
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Вот пиндоссы как раз нифига не империя,разве что торговая.
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Нетаньягу вже заспокійливого налили, виглядає.

Тепер ще в одного істерика приступ.
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Вот это поворот! А еще год назад кацапы говорили что Эрдоган спонсировал ИГИЛ. Кто еще не спонсировал ИГИЛ занимайте очередь.
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А Усаму Бен Ладена кто сделал ? а войну в Ливии кто сделал и убил Кадафи ?
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Каких светочей! Золотых людей!!!
В это компанию надо срочно добавить карликового педофила
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постараюсь запомнить порядок слов, может пригодится...\ато всё время забываю...\
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Абама лично сделал, а до него Буш, может хватит методички завозить рашнявые?
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Да, помню как кричали что Эрдоган покупает нефть у ИГИЛ. И кстати тоже кричали что имеется куча доказательств, фото и видео... Правда в итоге так ничего толком и не показали)
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тут из мамкиной, из спальни,

выбегает и кричит:

она же кривоногая и хромая,

шо вы мне подсунули?
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