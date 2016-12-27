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Все про:киберпреступление (172) санкции (5723) США (11506) хакер (492) кибербезопасность (45)

 Белый Дом готовится ввести новые санкции против РФ за хакерские атаки россиян во время выборов в США, - The Washington Post

Белый дом вскоре объявит о введении ряда мер в ответ на хакерские атаки россиян на политические учреждения США во время президентской гонки этого года

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post.

В статье подчеркивается, что Администрация Обамы близка к объявлению ряда мер, чтобы наказать Россию за ее вмешательство в президентские выборы в 2016 году, в том числе, в виде экономических санкций и дипломатического осуждения.

При этом отмечается, что администрация сейчас прорабатывает детали, которые также будут включать в себя негласные действия, среди которых, вероятно, будут и операции в киберпространстве. Ожидается, что публичная часть мер реагирования США будет объявлена уже на этой неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступили в силу дополнительные санкции США против России

Представители администрации также хотят максимально усложнить для избранного президента США Дональда Трампа откат любого из предпринятых шагов.

"В том числе мы хотели бы убедиться что как можно больше информации будет предано огласке либо передано в Конгресс в том виде при котором откат будет существенно усложнен," - сообщил на условиях анономности высокопоставленный чиновник администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против топ-менеджеров российского банка в связи с "насилием в Сирии"
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все правильно целевая адресная помощь так во всех цивилизованных странах
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"Верховна Рада разом з Кабінетом Міністрів позбавила пільг чорнобильців, ветеранів АТО інших захисників України"

Калi ласка, падкрэслiце тое месца, дзе пра гэта гаворыцца або - у спам або Хуйло нападзе.
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ИЗОЛЯЦИЯ РАСШИРЯЕТСЯ... уже скорбим 😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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они ещё пригает, они русские импереалисты, без империи


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а что есть такой канал -анал? Украинцы не смотрят, а совкохохлы пусть занимаются
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не смотрю интер. и все мои не смотрят. принципиально. но ничего сделать не можем. грустно.
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Мож они сговорились с Трампом, а? он им говорит: - вы больше примите всякой херни, что бы рашка постоянно просилась и я как бы не при делах, ну отменю запрет на беличий мех и все дела. и друг и учитель...
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чует сердце, это не последнее проявление помощи русским, год ещё не закончилса
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надо безотлагательно позвонить Трампу и обсудить ситуацию на донбассе.
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не понял. то-есть, победил пропарашный кандидат при помощи атак, и сейчас эти атакеров будут иметь?
не забудим, не простым! санта из дед! а дед это мороз! значит санта мороз!
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Белый Дом готовится ... ...стать серо-буро-малиновым в крапинку... ...

...я в Украине это не поддерживаю... -- нефуй за дядей Сэмом пыль глотать!
...и я думаю, что я прав.
А вот, когда в Украине будет американская Диаспора -- от тогда и поговорим. ..об НАТО, например... ...и об немцах, в частности...
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Чим більше проплачених кацапами матеріалів про швидку відміну санкцій, тим цих санкцій більше!
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А в это время в скрэпной расции срочно меняют воду в бассейне,который они выдают за свой космос.Вот так и есть друзья!!! Они-сброд который авто собрать не может,а про космос,так уж поверьте....нет у них мозгов чтоб туду лететь,есть ТВ и Кисель...стекломой,боярышник вообще без слов...Так что эта масса биорабов в ферме колонии рабов с временным названием Расцыя,ничего кроме лаптей и счщей не придумали.

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Правильно делают бо такое впечатление что не раша зависит от всего мира а весь мир зависит от раши и поэтому раша что хочет в стиле пакости то и делает.
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Белый Дом готовится ввести новые санкции против своего президента.И еще народ американский и украинский, Вы не бздите, что-бы Обамовские законы отменить Трампу нужно минимум 5 (пять) лет по американскому законодательству :

Трамп в свои вонючие четыре года своего президенства, благодаря кацапстании, по американским законам не сможет рыжая сука любитель путина отменить Обамовские законы Трамп это кацапское чмо и этим всё сказано.
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Вопреки устоявшемуся мнению что уходящий президент не хлопнет громко дверью, похоже на то что Обама немного обиделся и чья-то ботоксная морда будет таки бита.
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у сиськандеров с каждым вводом (санкций) смех все истошней пАтАму, что "санкции только на пользу".
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