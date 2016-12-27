 Белый Дом готовится ввести новые санкции против РФ за хакерские атаки россиян во время выборов в США, - The Washington Post

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post.
В статье подчеркивается, что Администрация Обамы близка к объявлению ряда мер, чтобы наказать Россию за ее вмешательство в президентские выборы в 2016 году, в том числе, в виде экономических санкций и дипломатического осуждения.
При этом отмечается, что администрация сейчас прорабатывает детали, которые также будут включать в себя негласные действия, среди которых, вероятно, будут и операции в киберпространстве. Ожидается, что публичная часть мер реагирования США будет объявлена уже на этой неделе.
Представители администрации также хотят максимально усложнить для избранного президента США Дональда Трампа откат любого из предпринятых шагов.
"В том числе мы хотели бы убедиться что как можно больше информации будет предано огласке либо передано в Конгресс в том виде при котором откат будет существенно усложнен," - сообщил на условиях анономности высокопоставленный чиновник администрации.
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Калi ласка, падкрэслiце тое месца, дзе пра гэта гаворыцца або - у спам або Хуйло нападзе.
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не забудим, не простым! санта из дед! а дед это мороз! значит санта мороз!
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...я в Украине это не поддерживаю... -- нефуй за дядей Сэмом пыль глотать!
...и я думаю, что я прав.
А вот, когда в Украине будет американская Диаспора -- от тогда и поговорим. ..об НАТО, например... ...и об немцах, в частности...
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Трамп в свои вонючие четыре года своего президенства, благодаря кацапстании, по американским законам не сможет рыжая сука любитель путина отменить Обамовские законы Трамп это кацапское чмо и этим всё сказано.
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