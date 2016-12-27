 Украина вводит ограничения на импорт удобрений из РФ, - Минэкономики

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минэкономики.
"Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений", - говорится в заявлении ведомства.
Утверждается, что согласно результатам расследования относительно импорта в Украину некоторых видов азотных удобрений из России установлено применение демпинга экспортерами. В связи с этим Верховная Рада в ближайшее время направит на рассмотрение парламентариев законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений. При этом для российского экспорта ставка будет увеличена за счет антидопинговой надбавки.
В сообщении Минэкономики также отмечается, что до принятия Радой данного законопроекта введение антидемпинговых мер в отношении ввоза удобрений из России будет отсрочено.
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Господи, ну якіж тупі ці Йулелохи!
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При збереженні незмінними всіх інших витрат, враховуючи що на 1кг борошна вищого гатунку іде 2 кг зерна, вартість 1 кг борошна зросте на 36 коп. З 1кг борошна виходить 1,6кг хліба, отже вартість 1кг хліба зросте на 36/1,6=22,5коп, а стандартного батона 0,5кг АЖ, страшно сказати на 11коп.
Ми всі помремо з голоду! Караул! Біжимо здаватися путіну!
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Научный факт
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Відповідь - обмежувальні мита, згідно правил ВТО. Цього буде досить щоб добрива у кацапів не купувалися.
Де тут зрада і карупция?
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У наших нарешті прорізаються зуби. Кацапи перестали качати амміак, а з нього карбамід роблять, а ми їм мито, щоб їхню продукцію ні хто купити не міг.
Це страшенна зрада. Зрада зрадна!
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Під посіви наші нові.
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А как на счет ВИЗ с российскими оккупантами ? С нас, украинцев и Украины уже весь Мир смеётся.
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они типа по скидкам хотели продавать дешевле чем своє рідне ,ооте що продають власники з Верховної Зради , так от концы вводу , тут двоякое отношение ИМхо , с одной стороны продают москали , с другой наши корольки монопольные шо хотелками у Гройсмана маржу повыбивали ! ! !
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твой текстовый высер "я не местный , где тут гальюн ...
меня не сильно чешет.
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Питання патрідіоту. Що робити? Бути суперпринциповим чи шукати пару сот мільйонів баксів на імпорт міндобрив, а паралельно ще пару мільярдів на купівль тої сировини, напівфабрикатів, комплектуючих, які одномоментно не можна замінити закупками у інших країнах? Можливо зараз ці 200млн. баксів для торгівельного балансу і не гроші, а два роки чи рік тому були критичними.
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https://youtu.be/fIKuvu3edDE?t=575
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Епта !шота я за законами в нашей стране не успеваю следить!(((((
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Просто нужно принять один закон. В нем должно быть написано. что на все, что любой товар, страной происхождения которого есть рашка облагается 500%-ным налогом, а все продукты, производители которых есть рашисты, хотя бы на 10% бенефициаров от дохода - облагаются налогом в 300%.
И... даже не нужно договор с рашкой о дружбе и добрососедстве, кста никто его до сих пор не разорвал, разрывать - "них личного - просто бизнес, младшие бро! ))))))))".
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