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Все про:демпинг (11) Россия (64403) удобрения (6)

 Украина вводит ограничения на импорт удобрений из РФ, - Минэкономики

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины приняла решение о введении в отношении России антидемпинговых пошлин на ввоз удобрений в страну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минэкономики.

"Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений", - говорится в заявлении ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЭРТ подтвердило, что будет рекомендовать введение пошлин для российских экспортеров удобрений

Утверждается, что согласно результатам расследования относительно импорта в Украину некоторых видов азотных удобрений из России установлено применение демпинга экспортерами. В связи с этим Верховная Рада в ближайшее время направит на рассмотрение парламентариев законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений. При этом для российского экспорта ставка будет увеличена за счет антидопинговой надбавки.

В сообщении Минэкономики также отмечается, что до принятия Радой данного законопроекта введение антидемпинговых мер в отношении ввоза удобрений из России будет отсрочено.

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говна много. вот и везут удобрения. раша говнострана. пошлины на ввоз всего росийского говна, только так.
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ты прав везут прям в форме и со своими лопатами.
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Сначала все порадуются что касабам так смачно засадили с этими удобрениями, а потом пожуримся что хлебушек стал по 20-30 гривен. Уже один раз наши дебилы запретили ввоз, аммиачная селитра стала по 14 000 гривен. Потом одумались и цена откатилась до 7 000. Теперь будет по 20 000, значит весной вместо удобрений фермер будет сцать на поле. Про высокие урожаи как то сразу придется забыть. Тролли будут раскидывать говно и кричать про "пэрэмогу" но только этим дерьмом поля не подкормишь.
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Не можна щоб фірташь отримував збитки)) Всетаки дружбан путіна й поросєнка
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Кацапи припинили постачання аміаку по аміакопроводу з Тольяті. Це ознасає, що певних видів добрив, які з цього аміаку вироблялися у нас не буде, при чому і на заводах Фірташа теж! При чому тут Фірташ, муділа? Аби бовкнути!

Господи, ну якіж тупі ці Йулелохи!
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Бо Фірташ якраз хотів створити перепони для імпорту добрив з РФ, що менше конкуренції було, а по аміакопроводу - з нового року відновлять транзита аміку - так що не знаю, де ви свою інфу берете))
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а у нас разве не выпускают эти удобрения?или они сейчас "золотыми" будут?
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А прочитать статью внимательно тяжело? "Верховная Рада в ближайшее время направит на рассмотрение парламентариев законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений" А теперь еще раз прочтите внимательно и успакойтесь.
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Селітра вноситься 120кг на гектар. Урожайність гектара пересічно при цьому 45ц. При збільшені вартості добрив до вказаних вами цифр, тобто з 7 до 14 тис.грн/т. на гектар слід буде витратити 840грн додатково, отже вартість 1кг зерна зросте на 840/4500=18коп! АЖ!
При збереженні незмінними всіх інших витрат, враховуючи що на 1кг борошна вищого гатунку іде 2 кг зерна, вартість 1 кг борошна зросте на 36 коп. З 1кг борошна виходить 1,6кг хліба, отже вартість 1кг хліба зросте на 36/1,6=22,5коп, а стандартного батона 0,5кг АЖ, страшно сказати на 11коп.
Ми всі помремо з голоду! Караул! Біжимо здаватися путіну!
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"Когда какой-то народ отгораживается от человечества, он начинает деградировать".
Научный факт
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Самое интересное , что наши удобрения сразу подскочат в цене на цену этой пошлины. Фирташ в шоколаде .
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Кацапи припинили постачання аміаку по аміакопроводу з Тольяті. Це ознасає, що певних видів добрив, які з цього аміаку вироблялися у нас не буде. При чому тут Фірташ, муділа? Аби бовкнути!
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тут дело не в этом, а в том, что кто- то на этом, что-то заработает...
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Завжди хтось на чомусь заробляє. В даному випадку кацапи перестали постачати аміак в Україну по аміакопроводу який іде з Тольятті до ОПЗ. Аміак напівфабрикат для карбаміду. Виробляють аміак або прямим синтезом з азоту та водню, або з природного газу. Припинення поставок аміаку кацапами це спроба змусити Україну витрачати більше газу, щоб синтезувати аміак тут, на місці. Кацапи сподіваються, що тоді газу на опалення не вистачить і ми приповземо просити Газпром газ той продати.
Відповідь - обмежувальні мита, згідно правил ВТО. Цього буде досить щоб добрива у кацапів не купувалися.
Де тут зрада і карупция?
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Кацапи припинили постачання аміаку по аміакопроводу з Тольяті. Це ознасає, що певних видів добрив, які з цього аміаку вироблялися у нас не буде. При чому тут Фірташ, муділа? Аби бовкнути!
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Член из рота выплюнь прежде чем мямлить что-то. Чмо.
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Фифюташ давно в жопе. А там как известно только цвет на шоколад похож))
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Антидемпіінгової, мандалаї!
У наших нарешті прорізаються зуби. Кацапи перестали качати амміак, а з нього карбамід роблять, а ми їм мито, щоб їхню продукцію ні хто купити не міг.
Це страшенна зрада. Зрада зрадна!
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ты походу уже не кушаешь. маразм не лечится.
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На третий год войны,перемога переможна,шо страшное дело
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И так уже переизбыток российских удобрений в земле Донбасса. И не исключено, что эту землю придется еще более удобрять снова.
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Пока какцапско биомусора, оболваненого мясного хватает, что идет на удобрения и еще и на шару
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Це нічого, що каци мов гній -
Під посіви наші нові.
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На Московии это скоро перейдет в разряд сырья для пищевой продукции. И так запретят для импорта.
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Та вы Шо ??? Не прошло и три года как кацапы войной на нас полезли а украинские олигархи вводит ограничения на импорт удобрений из РФ ? Это охуєть ?
А как на счет ВИЗ с российскими оккупантами ? С нас, украинцев и Украины уже весь Мир смеётся.
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А шо так рано , надо было еще лет пять подождать .
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...ты о чём? -- мне расскажи -- может я и поверю...
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...верю! ...но ты что, реально не видишь, окуда весь негатив? -- извини -- потребуй ещё от хуйла липецкую фабрику закрыть... -- он токо того и ждёт... ... (ШЮТК.*)
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Да там просто в бюджете кому то отдали "гавно тут по факту сирья - замищение кацапского ,..
они типа по скидкам хотели продавать дешевле чем своє рідне ,ооте що продають власники з Верховної Зради , так от концы вводу , тут двоякое отношение ИМхо , с одной стороны продают москали , с другой наши корольки монопольные шо хотелками у Гройсмана маржу повыбивали ! ! !
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Словесний пронос. Хоч сам можеш розібрати що написав? А ще через Гугловського перекладача пропустив, тепер мо і сам не розбере що тут написано!
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Погугли хто торгует Удобрениями у нас и все поймешь

твой текстовый высер "я не местный , где тут гальюн ...

меня не сильно чешет.
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Эти удобрения насквозь пропитанны боярышником не годятся даже кошачье гавно лучше подойдет
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Vsio normalno kak ruskije vodit tipo sankciji,tak i im nado.Nado zacycat svoj rynok
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Украина намного слабее россии . поэтому так сразу от всего отказаться очень тяжело . но постепенно Украина перестроиться .
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на третий год войны барыги вводят даже не запрет, а ограничения. Эх земляки, с таким отношением к агрессору рвать Украину на части будут долго .Торговать с оккупантом вот позорище .Главное погромче возмущайтесь, когда кто то на западе захочет отменить санкции против срашки. Кричите,- нас предали..........
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Для мандалаїв. У нас є такий ОПЗ, який робить карбамід. Сировина іде прямим ходом по унікальному аміакопроводу з Тольятті. В часи СРСРа, ОПЗ збудували в Одесі, щоб зручніше було карбамд експортувати. Карбамід у нас більш ні де не виробляють.
Питання патрідіоту. Що робити? Бути суперпринциповим чи шукати пару сот мільйонів баксів на імпорт міндобрив, а паралельно ще пару мільярдів на купівль тої сировини, напівфабрикатів, комплектуючих, які одномоментно не можна замінити закупками у інших країнах? Можливо зараз ці 200млн. баксів для торгівельного балансу і не гроші, а два роки чи рік тому були критичними.
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ну вот нехороший ты чел, лишил вышиватника "перемоги")))
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когда убьют и ограбят твоего родственника, а его имущество предложат тебе по дешёвке обязательно купи, потому что больше ж негде не купишь. И и когда будешь пользоваться смартфоном предварительно стерев с него кровь, радуйся и гордись собой ,какую удачную покупку ты совершил . Кстати и опз и аммиакопровод принадлежат кацапам. В основном через подставные фирмы, а то и напрямую. Просто вам стыдно признаться себе ,что Украина торгует с оккупантом. И какой аргумент ты приведёшь ,что мы официально покупаем уголь в лугандонии, тем самым поддерживаем экономику сепаратистов и убийц.Что? уголь там тоже уникальный, ни в Польше ни в юар такого нет
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...эт значит, теперь наши весь ойропейски рынок возьмут! -- кто в курсе... ...а кто не в курсе -- силитра, дело тонкое, Петруха... ...*)
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а еще из селитры делают динамит. спасибо доктору нобелю.
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...а ещё есть такая штука: соляная кислота -- самая востребованная в мире ВещЬ...*)
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мы в детстве применяли азотную. как остались живы, не понятно.)))
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Пошлины на кацапский товар? Прям так взять и повысить? Фантомас разбушевался (с)
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Интересно, совок с гитлером первые 3 года войны тоже торговал?
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Не знаю правда ли , читал инфу , что во время второй мировой советские заводы свою продукцию на две стороны отправляли , естественно под грифом "совершенно секретно".
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Вводят ограничения , тоисть - торговать с оккупантом не прекращали и не собираются .
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Сначала кацы себе свой гас в очко тасонули теперь удобрениями присыпят гуд
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Очень тонко (МКМТ) Украины намекнула москалям, что импорт биомусора и вежливого удобрения из Педерации на Донбасс пора прекращать
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ну значит художники будет ещё более возтребованы

https://youtu.be/fIKuvu3edDE?t=575
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А ШО СВОЇХ ХІМЗАВОДІВ НЕМА ЧИ ВЖЕ ВСЕ В МЕТАЛОБРУХТ ПОРІЗАДИ-ТІЛЬКИ Ж ЦЕ ВМІЕМ РОБИТИ-НИЩИТИ
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Ну да , Донбасс уже достаточно удобрен козломордыми тварями .
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правильно зачем им удобрение когда сельского хозяйства нет
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Да его у нас и так навалом. Хочешь из бурятов. А хочешь из Кацапов.
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Ты настолько далекий от реальности, что твое присутствие на этом сайте можно рассматривать , как заблудился... Тебе в расейское ярмо, похоже.
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Упс ! А шо опять весна?????
Епта !шота я за законами в нашей стране не успеваю следить!(((((
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Ну и нах?..
Просто нужно принять один закон. В нем должно быть написано. что на все, что любой товар, страной происхождения которого есть рашка облагается 500%-ным налогом, а все продукты, производители которых есть рашисты, хотя бы на 10% бенефициаров от дохода - облагаются налогом в 300%.
И... даже не нужно договор с рашкой о дружбе и добрососедстве, кста никто его до сих пор не разорвал, разрывать - "них личного - просто бизнес, младшие бро! ))))))))".
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