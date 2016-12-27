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Все про:победа (285) спорт (1509) шахматы (76)

 Украинский гроссмейстер Иванчук обыграл чемпиона мира Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам

В Катаре украинский гроссмейстер Василий Иванчук обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по быстрым шахматам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Противостояние шахматистов проходило в рамках седьмого тура турнира, а Иванчук одержав победу расположился на третьем месте в турнирной таблице, уступая лишь Левону Арояну (Армения) и Антону Коробову (Украина).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Музычук вошла в тройку сильнейших шахматисток мира


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НУ, ТАК "УКРАИНСКИЙ" ЖЕ.........Ж.....................
НУ, "ПО БЫСТРЫМ"....ТО ....И ЛАДНО....."КАК БЫ"..............
"ПО-БЫСТРОМУ"...ТО.......И РУССКОМУ......................"ДАЛИ"..............
КАК БЫ...
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Иванчук? ВЕТЕРАН. У НАС ЖЕ БЫЛ "МОЛОДОЙ".....КАК ЕГО?
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Навіщо ганьбитись і писати про те, в чому не кумекаєш? Ця новина протухла вже давно. На зараз:
чоловіки: 1 - Іванчук - 8,0 (відрив - 0,5); 6 - Коробов - 7,0;
жінки: 1 - А. Музичук - 7,0 (відрив - 1,5); 9 - Ушеніна - 5,0.
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НУ, ЗВЫНЯЙТЭ, ДЯДЬКУ.
Я ЧУВ, ЩО ПОНОМАРЬОВ ..."ПОДАВАВ НАДИЮ"
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Сильный гросмейстер. Когда то вручал золотую медаль моей внуце.
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славная у них наверно групповуха получилась... гадю выгнали сразу и чпокали друг друга )))
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Догадываюсь, что фотошоп, но ведь было!!! И ФСБ организовало...
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Украинцы всегда в спорте и в уме были выше на уровень всех стран Мира. Хай сейчас кацапы повоют о своих спортивных достижениях в Сочи
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Іванчук міг стати чемпіоном світу, але програв у фіналі іншому українцю Руслану Пономарьову... ееех! було колись в Україні вміли грати шахи...
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Меня одного бесит манера Цензора не указывать имена спортсменов? Ну разве так сложно написать - Василий Иванчук, Олег Верняев и тд.?
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Иванчук уже первый, после 10 туров. Но еще 5 играть и всякое может случиться. Сегодня он сыграл просто блестяще: 4,5 очков из 5.
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Украинец Антон Коробов лидирует после первого соревновательного дня чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара Дохе.
Коробов является единственным шахматистом, одержавшим в первый день пять побед в пяти партиях. На втором месте идет представитель Армении Левон Аронян, в его активе 4,5 очка.
Участники прошедшего матча за звание чемпиона мира россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен набрали соответственно 2,5 и 3,5 очка.

В турнире среди женщин, которые провели по четыре партии, лидирует украинка Анна Музычук (четыре очка), второй идет также наша соотечественница Инна Гапоненко (3,5).
Соревнования по быстрым шахматам завершатся 28 декабря, 29-30 декабря пройдет турнир по блицу.

Это Тоха Коробов. Шахматы его хобби, а любит он тэйбл теннис.
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Четыре последних тура завтра, после обеда. Держим кулаки за Анну, рванула конкретно от всех участниц ЧМ.
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Представляю чтобы сделал Иванчук тогда с Карякиным... :D
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Он еще и непредсказуемый...может выиграть у сильного, а проиграть слабому!
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Ну правда! И умные, и и красивые, и работящие, и щедрые,НУ обЪясните же мне кто нибудь, в чем наша проблема?За что не возьмемся получается какая то херня.
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ШАХМАТЫ ВСЕГДА ШАХИАТЫ ИГРА ВЕЛИКИХ СТЕЙНИЦА КАПАБЛАНКИ АЛЕХИНА БОТВИННИКА ФИШЕРА И КАРПОВА КАСПАРОВА И ТАЛЯ А ВСЯКОЕ НОВШЕСТВО ТИПА БЫСТРЫХ ЭТО ОТ ЛУКАВОГО ИВАНЧУК ХОРОШИЙ ГРОССМЕЙСТЕР НО НЕ ЧЕМПИОН МИРА
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