 Украинский гроссмейстер Иванчук обыграл чемпиона мира Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Противостояние шахматистов проходило в рамках седьмого тура турнира, а Иванчук одержав победу расположился на третьем месте в турнирной таблице, уступая лишь Левону Арояну (Армения) и Антону Коробову (Украина).
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НУ, "ПО БЫСТРЫМ"....ТО ....И ЛАДНО....."КАК БЫ"..............
"ПО-БЫСТРОМУ"...ТО.......И РУССКОМУ......................"ДАЛИ"..............
КАК БЫ...
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чоловіки: 1 - Іванчук - 8,0 (відрив - 0,5); 6 - Коробов - 7,0;
жінки: 1 - А. Музичук - 7,0 (відрив - 1,5); 9 - Ушеніна - 5,0.
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Я ЧУВ, ЩО ПОНОМАРЬОВ ..."ПОДАВАВ НАДИЮ"
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Украинец Антон Коробов лидирует после первого соревновательного дня чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара Дохе.
Коробов является единственным шахматистом, одержавшим в первый день пять побед в пяти партиях. На втором месте идет представитель Армении Левон Аронян, в его активе 4,5 очка.
Участники прошедшего матча за звание чемпиона мира россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен набрали соответственно 2,5 и 3,5 очка.
В турнире среди женщин, которые провели по четыре партии, лидирует украинка Анна Музычук (четыре очка), второй идет также наша соотечественница Инна Гапоненко (3,5).
Соревнования по быстрым шахматам завершатся 28 декабря, 29-30 декабря пройдет турнир по блицу.
Это Тоха Коробов. Шахматы его хобби, а любит он тэйбл теннис.
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Четыре последних тура завтра, после обеда. Держим кулаки за Анну, рванула конкретно от всех участниц ЧМ.
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