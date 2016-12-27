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Все про:заложник (1007) обмен (494) плен (1634) Тука (416)

 "Не уверен, что нужно соглашаться на освобождение 49 наших пленных, если всего их там 109", - Тука

Заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука, считает, что проводить обмен пленными по формуле, предложенной боевиками "ЛДНР", не следует.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина ".

"Я не занимаюсь вопросом пленных и даже на пушечный выстрел к этим вопросам не подхожу. Относительно личной точки зрения, это очень тонкий вопрос, с одной стороны, очень хочется, чтобы скорее вернулись наши ребята, но с другой стороны, я понимаю, если только по официальным данным по ту сторону находятся 109 наших заложников, то соглашаться на обмен 49, не уверен, что это следует делать", - сказал Тука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс передачи боевикам 15 человек находится на финишной прямой, - Тандит
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Каждый наш воин стоит 10-и, а то и 100-и орков. Но!

Обменяв 49 на 680, станет вопрос, а что с остальными 60? Их нет в живых? Или о них "забудут", ведь обменный фонд будет исчерпан?!
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Заложников не обменивают. А наши там-заложники.
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Чому мають забувати ?
Обмінний фонд вичерпаний не буде. Цього сміття у нас достатньо. СБУ вчора свіжого добрала.
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Не нужно быть наивным. Рашистам такого добра как *унаснавалом* тоже не нужно. Они требуют отборных боевиков в первую очередь на обмен.
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А я уверен, что ЛЮБОЕ число заложников надо забирать.
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Верховна Рада разом з Кабінетом Міністрів позбавила пільг чорнобильців, ветеранів АТО та інших захисників України
Про це не покажуть по телебаченню бо Путін нападе.
більше тут в прикінцевих положеннях пункт 8.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1774-viii
8. Установити, що пільги з оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
комунальних послуг, користування паливом, скрапленим газом, телефоном, послуг із встановлення квартирних телефонів; проїзду усіма видами міського, приміського та міжміського транспорту, що передбачені законами України
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", можуть надаватися у готівковій
формі у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
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зраду разгоняем? все пропало?
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Яку зраду? Люди повинні знати все, що відбувається в Державі.
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Не заважайте обкрадати український народ. Бо інакше - ви агенти кримля!
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У меня мать- 1925года. участник ВОВ .
Были льготы на оплату коммуналки. но в июне 2015 г. все льготы кабмин Сени Кролика снял.
И это 92-х летним.
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Ваша мама лжна бьіть еще дитя войньі ей могут скинуть четвертую часть. Моей тоже субсидию не дают, а как дитя войньі четвертую часть сняли.
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Сразу всех они не отдадут, поэтому НАДО освобождать.
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Если хорошо прижать йайца....например полной блокадой....то отдадут....
отдадут всех наших...и еще своих с десяток добавят.....
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девочка. нихрена они из расии не получат. им уже давно сказано, паситесь бараны сами. где можете. и пастуха назначили. угадаешь, или подсказать?
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Какая полная блокада, если у них общая граница с орками?
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А что бы Туке было меньше поводов сомневаться,пусть спустится в любой подвал и просидит там хоть месяц!
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Идет подлая торговля заложниками с помощью Медведчука. То, что мьі соглашаемся менять в єтом формате делает нас уязвимьіми.
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ЕЩЁ ОДИН МЕРТВЫЙ РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМАТВ Усть-Каменогорске (Казахстан) обнаружен мертвым начальник временной группы Генерального консульства РФ.STRENGTH-MIND.BLOGSPOT.COM
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Кизяків обкурився? Новина приємна, але навіщо аквафрешну шмати постити?
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Та да...новость хорошая...но эта тряпка тут явно лишняя.....
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Я же говорил,что на конезаводе эпидемия, Срочно вызывайте ветеринара.
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>>Я не занимаюсь вопросом пленных<<
Тука, а чим ти взагалі займаєшся НА ПОДАТКИ матерів та дружин наших полонених? Гуманітарку ваті пропиХУЄш?
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Не т рогайте Туку.Он знает хитрый план Петра по деокупации Ордлососии, но не говорит никому.
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Ордло треба викинути як гнійний апендикс, а не деокуповувати.
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Тихо ху..ло нападе. А вообще-то , це українізація Донбасу по президентському сценарію.
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В Японию протолкнуть не получилось - так хоть сюда!
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как же так данбацкий народ покупает канхфетки от убивцы младых деток потрошенко?
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Класс! Народное творчество почище Калаща валит!
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В Иркутске изъято 13,5 тонн стекломоя!

25 декабря специалистами управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Иркутске был обнаружен склад, где находилось более 2,7 тыс. пластиковых емкостей общим объем 13,5 тыс. л со стеклоомывающей жидкостью Polar Star.

По результатам лабораторных исследований в пробах данной жидкости выявлено превышение нормы содержания метанола от 494 до 528 раз.

Жидкость, на которую так рассчитывали беднейшие слои населения России изъяли!

Как теперь отмечать Новый год, если «Боярышник», как и «стекломой», массово изымается из продажи?

Чем залечить больную душу?

Константин Кутепов
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Совершенно верно, нужно менять всех на всех! Иначе не справедливо, по какому признаку отбирать.
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Господи как на базаре, ну бляди сука, слов нет. меняйте придурки, еще наловим. их здесь валом, за одного медведчука можно выменять всех 109. ну и власть, хоть крестись в бусурманина... так легче их резать.
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хай тука посидит там в подвале под пытками. а потом будет рассказывать. как каждый день казался вечностью. пока здесь паны в минске. что то напридумывают.
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..не -- у него другое: так бы взводик под дурью на него запустить...
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"Не уверен, что нужно соглашаться на освобождение 49 наших пленных, если всего их там 109", - Тука

.
...пацанов надо вынимать! ...уверен ты, не уверен... -- кого это ибёт?
...в Афгане без всякого государства управлялись... ...
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Тука скоро сядет за новогодний стол на две недели, а кто-то из пленных может до завтра не дотянуть! поэтому, если ничего не можешь или не хочешь делать для освобождения, то лучше вообще про это промолчать!
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Теперь у кацапов появилась возможность сотворить еще один "шедевр" на трансформаторной будке.
Хотя, наверно, лучше это сделать на простом заборе - слишком большой рисунок...
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Перед возвращением пленных , нужно их провести по мирному Киеву как это делали они и как делали с фашистами , что бы картинка у них осталась на всю жизнь в голове .
Но менять наших 49 человек можно лишь на половину ихних , что бы те 60 человек не канули в лету .
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Если барана сводить на лекцию в университет, думаете он поумнеет?
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Ты рыбу ловил когда нибудь? Купи удочку, что поймает всю рыбу сразу!
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Вот сидишь ты в плену и ждешь что может кто то, или звезды сойдутся,или..ну есть хоть какая то надежда!
И тут какая то тука говорит что мол не стоит этого делать!
И..что первым ты сделаешь когда тебе вдруг повезет!!!!?????
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У тебя, Сука, сын есть? Представь что с ними там делают!
Что с людьми власть делает? Савченко, Тука - ссучиваются на глазах!
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Жывотное мля(( Не слушайте его. Менять палюбому. Как бы ни было. Посидит пусть сам внатуре с недельку. Ножиками папуляют ему в пузо. И ноги пастреляют. Простите,.. Дибил он
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