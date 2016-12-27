 Завтра, 28 декабря состоится заседание Кабинета министров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Правительственный портал.
"28 декабря под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства. Начало мероприятия: 11:00", - говорится в сообщении.
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1774-viii
8. Установити, що пільги з оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
комунальних послуг, користування паливом, скрапленим газом, телефоном, послуг із встановлення квартирних телефонів; проїзду усіма видами міського, приміського та міжміського транспорту, що передбачені законами України
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"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", можуть надаватися у готівковій
формі у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
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Якщо євреї єврея відмовляются приймати,а в той жеж часвсі канали і ЗМІ в Україні транслюють цю пустишку,невжеж такі погані справи у олігархів?
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Еще не все приколы "бюджета 2017" мы прочитали, но уже тащит тема с "мертвыми" ФОПами брать с них ежемесячно 704 грн. - это уже прелестно))) Кто собирается забить - это 8 445 в год плюс штрафники за просрочку платежа, а потом ваше, любое приобретенное вами как физ.лицо, имущество будет конфисковаться))) Прэлестно)
Мусора будут ходить по квартирам, типа, в поисках "нелегалов" - БУГААА))) - мусора будут оценивать ваше финансовое состояние, как ваши задекларированные доходы будут соответствовать вашей бронированной двери и модели вашей микроволновки?))) Вот что власть хочет проверять. Им до жо%%%пы нелегалы, им интересно оценить, косвенным методом, ваши доходы и ваше благосостояние, на примере марки холодильника или микроволновки. Я так вижу эти "пАкращення"
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Як іноді хочеться взяти чашку гарячої кави, укутатись в плед, сісти в крісло-гойдалку і задумливо дивитися як затишно потріскуючи, горить кабмін...
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