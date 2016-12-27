EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Общество
  550  8
Материалы по теме:
Все про:арест (10060) Крым (17852) репрессии (1546) суд (19766) украинцы (1722) активист (441)

 Оккупационный суд в Крыму продлил украинскому активисту Балуху содержание в СИЗО до 5 февраля 2017 г.

Сегодня, 27 декабря, в "Раздольненском районном суде" Крыма состоялось заседание по продлению меры пресечения в виде заключения под стражу украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Крымской правозащитной группы.

На заседание суда Балуха доставили из СИЗО Симферополя. Судья Александр Абеляшев оставил крымчанина под стражей до 5 февраля 2017 года. Ранее этот же самый судья избрал украинцу меру пресечения до 6 января 2017 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского активиста-фермера Балуха "Верховный суд" оккупированного Крыма оставил в СИЗО

Крымская правозащитная группа сообщала ранее, что нахождение Балуха под стражей угрожает его здоровью. По мнению защиты украинца, содержать его в СИЗО нет никаких оснований. Адвокат просил 22 декабря на заседании "Верховного суда" Крыма заменить меру пресечения нахождения под стражей своему подзащитному на домашний арест, чтобы Балух мог помогать своей пожилой больной матери, но "суд" отказал.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На подворье крымского фермера Балуха развевается флаг Украины: "В спальню утром заходит "по гражданке" ментенок и спрашивает: "Ты кто?". Я ему: "Да пошел ты в жопу". ВИДЕО

Напомним, 8 декабря сотрудники ФСБ провели обыски в домах Владимира Балуха и его матери. После обысков активиста задержали. 12 декабря Раздольненский районный "суд" Крыма избрал меру пресечения для крымчанина в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. В СИЗО Симферополя у Балуха ухудшилось состояние здоровья, усилились боли в спине, обострился хронический бронхит. Его обвиняют в "незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов" (ст. 222 ч.1 УК РФ).
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Краще почитайте текст свіже опублікованого Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
частину 4 ст. 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на
2017 рік у частині доходів є надходження від:
реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та
коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та
земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-viii

Незрозуміло у нас наче війна, захисники гинуть, а тут продовжує розпродуватись армія. Ганьба!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
..странно, шо эти совковые уроды СИЗО ещё обратно в КПЗ не переименовали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что-то долго они его не трогали, сколько уже времени Крым под оккупацией, видно, решили крымскотатарское население полуострова "выпровадить", а потом уже и за украинцев взяться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в Крьіму оккупантьі продолжают репрессии. Теперь уже взялись за украинцев. Может нам пора симметрично им ответить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Крым сегодня, это коматозный пациент реанимации с умершим головным мозгом!
Жизнь в теле поддерживается только аппаратом искуственного дыхания(подводный электрокабель), искусственной почкой(газопровод из Краснодарского края), непрерывным переливанием крови(паромная переправа).
Но функцию мозга уже не восстановить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Супер пупер Прокурор Луценко уже завёл уголовку на етого раздольного судака Ебляшева, с оповещением через СМИ , фейсбук-твитер-шмитер- прессуху в Киеве - что ему корячится 10 лет и телега в Интерпол с пожизненным баном в ЕС , США и конфискацией там всех его иудиных вражьих баксиков-евриков . Чем вообще занят пан Луценко ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мордовський московс"суд" на окупованій кацапами українській землі це вже бла ваще, суки кацапські.
У 1922 році наше українське "правительство" Вінніченко спробувало домовитись з кацапами та й що з того "догорняка" вийшло ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Аваков авиакатастрофа Антитеррористическая операция боевик бюджет военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание заложник Кабмин Крым Минобороны Национальная гвардия Нацполиция оборона плен Россия Савченко СБУ смерть суд США терроризм Турчинов убийство финансирование Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти