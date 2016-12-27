 Оккупационный суд в Крыму продлил украинскому активисту Балуху содержание в СИЗО до 5 февраля 2017 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Крымской правозащитной группы.
На заседание суда Балуха доставили из СИЗО Симферополя. Судья Александр Абеляшев оставил крымчанина под стражей до 5 февраля 2017 года. Ранее этот же самый судья избрал украинцу меру пресечения до 6 января 2017 года.
Крымская правозащитная группа сообщала ранее, что нахождение Балуха под стражей угрожает его здоровью. По мнению защиты украинца, содержать его в СИЗО нет никаких оснований. Адвокат просил 22 декабря на заседании "Верховного суда" Крыма заменить меру пресечения нахождения под стражей своему подзащитному на домашний арест, чтобы Балух мог помогать своей пожилой больной матери, но "суд" отказал.
Напомним, 8 декабря сотрудники ФСБ провели обыски в домах Владимира Балуха и его матери. После обысков активиста задержали. 12 декабря Раздольненский районный "суд" Крыма избрал меру пресечения для крымчанина в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. В СИЗО Симферополя у Балуха ухудшилось состояние здоровья, усилились боли в спине, обострился хронический бронхит. Его обвиняют в "незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов" (ст. 222 ч.1 УК РФ).
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частину 4 ст. 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на
2017 рік у частині доходів є надходження від:
реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та
коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та
земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-viii
Незрозуміло у нас наче війна, захисники гинуть, а тут продовжує розпродуватись армія. Ганьба!!!
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Жизнь в теле поддерживается только аппаратом искуственного дыхания(подводный электрокабель), искусственной почкой(газопровод из Краснодарского края), непрерывным переливанием крови(паромная переправа).
Но функцию мозга уже не восстановить!
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У 1922 році наше українське "правительство" Вінніченко спробувало домовитись з кацапами та й що з того "догорняка" вийшло ?
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