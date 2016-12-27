 "Приветствую честный и смелый поступок Ильи Пономарева", - Геращенко о свидетельстве экс-депутата Госдумы в "деле Януковича"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Привествую смелый и честный поступок моего друга Ильи Пономарева.
Его показания очевидца, о том, как планировалась и осуществлялась российская агрессия против Украины будут положены в основу будущих международных судов по взысканию ущерба в пользу семей тысяч погибших и раненых, и миллионов лишившихся крова украинских граждан".
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Де той навальний,де ходорковський - вся та ж імперська політика,присипана лібералізмом.
Московіти точно нам не друзі,в більшості вороги, в меншості - просто сусіди з особистими інтересами.
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Он как раз и был в госдуре на момент начала войны Казламординй против Украины.
Пономарев много чего знает.
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Ура товарищи !У- ра!
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Он много чего знает про то, как Казламордия войну затевала в Украине.
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продумано за несколько ходов вперед.
Не шапки, а как Пидорашка войну планировала и начинала против Украины.
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не правда ли, кацап?
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