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Все про:Крым (17852) оккупация (6369) Россия (64403) санкции (5723) США (11506)

 Вступили в силу дополнительные санкции США против России

Дополнительные экономические санкции Соединенных Штатов Америки относительно Российской Федерации в связи с оккупацией Крыма вступили в силу.

Официальная информация соответствующих ведомств США во вторник, 27 декабря, была обнародована в Federal Register, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В список добавили 23 юридические лица из России и Крыма, а также семь физических лиц.

В расширенный список санкций вошли президент медийного холдинга "Национальная Медиа Группа" Кирилл Ковальчук, члены совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев, Михаил Клишин, Дмитрий Мансуров и Михаил Дедов, председатель правления "Собинбанка" Олег Минаев и бизнесмен Евгений Пригожин. Среди компаний, которые попали в список, в частности: "Стройпроект", "Крымские морские порты", "Крымская железная дорога", "РосХимТрейд" и "Транспетрочарт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это месть уходящей администрации США за то, что достигнуто Россией на сирийском направлении", - МИД РФ о санкциях против топ-менеджеров российского банка

Как отмечается на Facebook-странице посольства Украины в США, расширенные санкции фактически превращают Крым в "экономически токсический регион". Они ограничивают, в частности, работу 15-ти компаний российского оборонного комплекса.

Напомним, 19 декабря Совет Европейского Союза принял решение о продлении на полгода санкций в отношении России. Действие введенных еще 2014 ограничительных мер продлили до 31 июля 2017 года.

Также читайте: "Давление на Россию": Расширение санкций увеличит расходы на оккупацию Крыма и пресечет деятельность тех, кто поддерживает насилие в Украине, - Минфин США


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1)США 20 триллионов
2)Китай 20 трлн
3)ЕС 24 триллиона
4),,,,
5)......
6)......
7,)...
8),,,,,
9).....
10)....
11)...
12)Бельгия 610 млрд
13)РАБссия 247,6 млрд..
Кто соперник у США в списке?..правильно...Китай..
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фабрика не можэт быть соперником владельцам - так что Китай вычёркиваем.
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та пох на ті санкції, кацапи к Новому Году готови:




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Омериканцы открыли для банды Путлера новый проект Ленд-Лиза,под названием "Кому на Руси жить надоело" Боярышник и Мильдоний в проекте не зафиксированы,чисто кацаПсинское Ноу-Хау..
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Обама, прощальный аккорд. Гораздо интереснее какие аккорды начнёт брать госдеп с февраля будущего года.
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Санкции против пуделя одноклассницы Путлера, смешно и неинтересно.
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Если бы не санкции, Тополя и Искандеры сдохли бы от скуки. А так хохочут... того и гляди, чтобы не начали лопаться от смеха. Вот скорби то было бы по параше...
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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И шо?
И вы до сих пор думаете, шо Путин патриот России?
Он работает на "комитет 300".И плевать ему(им) на Россию и её народ.
Как и на Украину и её народ.
▶ Кто поссорил Украину с Россией? - YouTube
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а ты просто необыкновенный...\там видео удалено... проверяй свои закладки бот...\
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А ты включи мозг и подумай, почему оно удалено и кем.
Пройдет немного времени и всё, что "мешает" властям будет удалено.Каждый индивидуум будет под контролем с помощью электронного чипа, который пока внедряется только в паспорта.
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Рыжее прокацапское телеведущее чмо, которое почему-то возомнило себя политиком Трамп хочет "скасувати усі санкції проти Росії та з друзів Путіна"
Об этом сказал наш друг Украины пан Маккейн, который сейчас находится в странах Балтии. Дай боже пану Маккєйну здоров"я, щастя та сил.
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новосибирские стоматологи решили сделать рашкЄ детей заикающимися и беззубіми..

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слухи о массовых отравлениях на РАБссии китайцскими мандаринами..,в частности в Татарстане,Саратовской и Астраханской областях оказались преувеличенными.. не жрите незнакомый ПРОДУКТ
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Сибиряк ‏@SiberianMan 11 часов назад
Российский миллиардер Фридман избавился от всех своих российских нефтяных активов,а полученные средства инвестирует в экономику США
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Решение Еврокомиссии о доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL приостановлено
Суд Европейского союза приостановил решение Еврокомиссии о доступе "Газпрома" к трубопроводу OPAL. Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил генеральный директор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, решение было принято судом еще 23 декабря и, как ожидается, будет опубликовано до конца текущего года. Как отмечает агентство,
"на практике" это означает, что российская компания не сможет наращивать загрузку газопровода OPAL в Германии.
Напомним, в октябре Еврокомиссия одобрила увеличение квоты "Газпрома" на использование трубопровода Opal. Это расширяет права "Газпрома" с разрешенных ему 50% до 90%. При этом ЕС оставляет за собой в резерве 10% от мощностей Opal, и при спросе третьих сторон может увеличивать этот резерв до 20%. Позднее Польша подала в Европейский суд жалобу на решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к трубопроводу OPAL.
OPAL связывает "Северный поток" с Центральной и Восточной Европой, проходя от Балтийского моря до района Брандов на границы Германии и Чехии.
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их не переубедить, это уже диагноз
https://www.youtube.com/watch?v=hzk4khm55Ls
Отмороженный омский дальнобойщик уважает Путина
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невозможно идти против своего генотипа: барин бьёт его сапогом в рыло и вытрясает бабло в платоноротенберг, а быдло такого барина обожает и пойдёт за его шубохранилища подыхать в последний бой с абамойчмо.Ето элементарно - генетическое быдло, sir fjedka
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кто-то санкции против рашки вводит, а кто-то успешно торгует с этой же рашкой из Украины в масштабах корпораций. и пока такая система будет - никто в этой стране нормально жить не будет. Ибо евреи вон и то имеют гордость и достоинство и всех нахуй посылают имея свои интересы. а у нас - блядский народец. быдляче-продажный. моя хата с краю. не даром нац черта.
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Нам санкции, нам санкции, нам саааанкциии!
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Лукашенко предупреждал Путина: «Что вы в Сирию полезли…?
Мусульмане вам этого не простят…!»

https://www.youtube.com/watch?v=aPcmYzC_Cew
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Раз Рошен нельзя продать, предлагаю его национализировать и одной проблемой у Парашенко будет меньше! Может тогда он займется Украиной и введет блокаду оккупированных территорий?!
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нельзя! ибо хуйло на шыкалад нападет и лишит мыролюбства кудрявого безальтернативца.
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Осталось только Порошенку закрыть свой бизнес в рашке и Крыму и прекратить теневые и явные афер-гос-схемы в Донбасе --- хитрожСлепотраст
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