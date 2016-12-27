 Вступили в силу дополнительные санкции США против России

Официальная информация соответствующих ведомств США во вторник, 27 декабря, была обнародована в Federal Register, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В список добавили 23 юридические лица из России и Крыма, а также семь физических лиц.
В расширенный список санкций вошли президент медийного холдинга "Национальная Медиа Группа" Кирилл Ковальчук, члены совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев, Михаил Клишин, Дмитрий Мансуров и Михаил Дедов, председатель правления "Собинбанка" Олег Минаев и бизнесмен Евгений Пригожин. Среди компаний, которые попали в список, в частности: "Стройпроект", "Крымские морские порты", "Крымская железная дорога", "РосХимТрейд" и "Транспетрочарт".
Как отмечается на Facebook-странице посольства Украины в США, расширенные санкции фактически превращают Крым в "экономически токсический регион". Они ограничивают, в частности, работу 15-ти компаний российского оборонного комплекса.
Напомним, 19 декабря Совет Европейского Союза принял решение о продлении на полгода санкций в отношении России. Действие введенных еще 2014 ограничительных мер продлили до 31 июля 2017 года.
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2)Китай 20 трлн
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4),,,,
5)......
6)......
7,)...
8),,,,,
9).....
10)....
11)...
12)Бельгия 610 млрд
13)РАБссия 247,6 млрд..
Кто соперник у США в списке?..правильно...Китай..
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😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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И вы до сих пор думаете, шо Путин патриот России?
Он работает на "комитет 300".И плевать ему(им) на Россию и её народ.
Как и на Украину и её народ.
▶ Кто поссорил Украину с Россией? - YouTube
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Пройдет немного времени и всё, что "мешает" властям будет удалено.Каждый индивидуум будет под контролем с помощью электронного чипа, который пока внедряется только в паспорта.
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Об этом сказал наш друг Украины пан Маккейн, который сейчас находится в странах Балтии. Дай боже пану Маккєйну здоров"я, щастя та сил.
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Российский миллиардер Фридман избавился от всех своих российских нефтяных активов,а полученные средства инвестирует в экономику США
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Суд Европейского союза приостановил решение Еврокомиссии о доступе "Газпрома" к трубопроводу OPAL. Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил генеральный директор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, решение было принято судом еще 23 декабря и, как ожидается, будет опубликовано до конца текущего года. Как отмечает агентство,
"на практике" это означает, что российская компания не сможет наращивать загрузку газопровода OPAL в Германии.
Напомним, в октябре Еврокомиссия одобрила увеличение квоты "Газпрома" на использование трубопровода Opal. Это расширяет права "Газпрома" с разрешенных ему 50% до 90%. При этом ЕС оставляет за собой в резерве 10% от мощностей Opal, и при спросе третьих сторон может увеличивать этот резерв до 20%. Позднее Польша подала в Европейский суд жалобу на решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к трубопроводу OPAL.
OPAL связывает "Северный поток" с Центральной и Восточной Европой, проходя от Балтийского моря до района Брандов на границы Германии и Чехии.
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https://www.youtube.com/watch?v=hzk4khm55Ls
Отмороженный омский дальнобойщик уважает Путина
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Мусульмане вам этого не простят…!»
https://www.youtube.com/watch?v=aPcmYzC_Cew
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