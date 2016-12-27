 Проект "воздушного экспресса" в Борисполь возможен только в формате "легкого метро", - министр Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире "112 Украина" высказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Его судьба ("воздушного экспресса", - ред.) неоднократно пересматривалась. Наконец мы пришли к выводу, что мы обратимся в Кабмин или о закрытии этого проекта, или о достройке так называемого "легкого метро" от последней станции в направлении Борисполя, чтобы соединить аэропорт "Борисполь" и Борисполь. Предварительно мэр Киева Кличко поддержал эту идею. Если мы выйдем на технико-экономические параметры, я думаю, что этот проект имеет место и будет реализован. Если нет, то нет", - сказал он.
Напомним, в марте текущего года Украина получила согласие китайских партнеров на переформатирование проекта "Воздушный экспресс". Необходимость в изменении планов возникла в связи с геополитической и экономической ситуацией, в которой оказалась Украина. Позже Министерство инфраструктуры предложило китайским партнерам рассмотреть более дешевый вариант "Воздушного экспресса".
Суть проекта "Воздушный экспресс" заключается в строительстве железнодорожного пассажирского сообщения между Киевом и международным аэропортом "Борисполь".
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"Мы должны быть уверены, что человек работает на государство, а не на личный интерес", - министр Омелян о госсекретаре(29)
В 2016 году осуществлено масштабное обновление украинских автодорог, - Омелян(58)
Для меня тоже было новостью, что есть "Ян де Нул Украина", которая имеет другую структуру собственности, чем материнская компания, - Омелян(10)
"Попытки повысить грузовые тарифы "Укрзализныци" являются спекуляциями", - Омелян(28)
Впевнений, що правління "Укрзалізиці" впорається із поставленими завданнями – Балчун(0)
Я думаю, что сигнал АМПУ получило четкий, что время анархии и вседозволенности заканчивается, - Омелян(11)
"Появится компьютерный алгоритм, который избавит нас от коррупции", - Омелян(98)
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Троещина - нет метро, связанна с правым берегом одним мостом (а район не малый и растет).
Виноградарь - метро не дотянули, а там строится целый массив (были тянучки, а будут пробки).
А еще есть Новобеличи, Борщаговка где транспортная проблема это еще тот вопрос.
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а простейшую формулу бесконечности Вселенной случаем не напишешь...?
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Лихо закручен сюжет....Он сам то понял ..что сказал..?? Это ж надо было так изгольнуться.....
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ну дибил дибилом,что тут еще добавить....
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7 января 1993 года до Борисполя нужно было ехать полтора часа средь сугробов от Русановки... ...а на самом здании -- той самой Стекляшки -- висел какой-то громадный висячий замок, в связи с отсутвием керосина... ...всё было тёмно и глухо... ...работало токо правое крыло инорейсов...
В Боинге на Франкфурт 350 чел. , летело ок. 30 чел. -- 15 какие-то водилы за техникой...
Я щас -- 01.12.2016 -- спецом вышел на Поле -- так мы, таксёры, его называли с 1986 до1993 года -- нихрена не узнал! ...даже ещё и заплутался...*)
...но братва таксёрская, прям на выходе! -- как и в много лучшие времена! -- фильтрует: Куда едем, Шеф!?... ...я валялся... *)
Щэ нэ вмерла Украина! *)
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