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Все про:Борисполь (421) Метрополитен (340) Омелян (164)

 Проект "воздушного экспресса" в Борисполь возможен только в формате "легкого метро", - министр Омелян

Реализация проекта "Воздушный экспресс" возможна при условии согласования всех технико-экономических параметров.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире "112 Украина" высказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Его судьба ("воздушного экспресса", - ред.) неоднократно пересматривалась. Наконец мы пришли к выводу, что мы обратимся в Кабмин или о закрытии этого проекта, или о достройке так называемого "легкого метро" от последней станции в направлении Борисполя, чтобы соединить аэропорт "Борисполь" и Борисполь. Предварительно мэр Киева Кличко поддержал эту идею. Если мы выйдем на технико-экономические параметры, я думаю, что этот проект имеет место и будет реализован. Если нет, то нет", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В конкурсе на пост главы "Борисполя" победил экс-заместитель Кличко Рябикин

Напомним, в марте текущего года Украина получила согласие китайских партнеров на переформатирование проекта "Воздушный экспресс". Необходимость в изменении планов возникла в связи с геополитической и экономической ситуацией, в которой оказалась Украина. Позже Министерство инфраструктуры предложило китайским партнерам рассмотреть более дешевый вариант "Воздушного экспресса".

Суть проекта "Воздушный экспресс" заключается в строительстве железнодорожного пассажирского сообщения между Киевом и международным аэропортом "Борисполь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аэропорт "Борисполь" сохранит прежнее название: трудовой коллектив выступил против переименования, - Мининфраструктуры
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А в Киеве, все проблемы общественного транспорта уже решили?
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А Киев в сторону Борисполя строится по полной программе. И не надо провопоставлять!
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Да?
Троещина - нет метро, связанна с правым берегом одним мостом (а район не малый и растет).
Виноградарь - метро не дотянули, а там строится целый массив (были тянучки, а будут пробки).
А еще есть Новобеличи, Борщаговка где транспортная проблема это еще тот вопрос.
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И что? Всё одновременно один хрен не построишь-денег не хватит. А тут есть инвестор!
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Не побудувати швидкісну надземку до Борисполя це якими треба бути лохами? Хто буде у Ваших вонючих трамваях їхати з/до аеровокзалу? Знайдіть гроші не позорте країну, олігархи довбані.
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То не пісяй у трамваї, дурнику-він і не буде "воняти".
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ну ты Игорёша и даёшь...! всё знаешь...!!!!!!
а простейшую формулу бесконечности Вселенной случаем не напишешь...?
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На Борщаговку метро никогда не планировали и планировать в ближайшие полвека не собираются, на Троещину - тоже пару десятков лет нечего надеяться.
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А что за проблемы, если собственно общественного то и нет?
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ОДЕССКИЙ Ж.Д. ВОКЗАЛ НИКАКИЕ ПОЕЗДА НЕ ЕДУТ И НЕ ПРИБЫВАЮТ И НЕ ОТБЫВАЮТ ЗНАКОМАЯ СИДИТ В ЭЛЕКТРИЧКЕ С 17 ЧАСОВ НИКАКОЙ НИГДЕ ИНФОРМАЦИИ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ??7 ЧТО СКРЫВАЕТ ВЛАСТЬ?
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более того , в Киеве до сих пор даже полноценной кольцевой автодороги нет
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к сожалению не получится, даже не тратьте бабки. .... таксопартизаны взорвут ветку
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согласен. в стране скупщики валют валят гривну. и таксисты завалят проэкт. там же потужне лобби.
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Угу . Будут пассажиров борисполя туда-обратно пневматикой перекидывать. Пук и ты на месте, ПРАВДА НЕ СОВСЕМ ЖИВОЙ
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Воздушный экспресс" ,что то фантастического,уже и не надо будет асфальт прокладьівать.Источник: http://censor.net
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А сколько будет стоить такая телепортация,можно деньги копить?
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На такую дурню инвесторов не найдете, а если бюджет распилить собрались, тогда в добрый путь.
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я думаю, что этот проект имеет место и будет реализован. Если нет, то нет", - сказал он.

 Лихо закручен сюжет....Он сам то понял ..что сказал..?? Это ж надо было так изгольнуться.....

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Помню Колесников хюндаи купил,денег отмыл я думаю много,но хюндаи остались и кроме них нормально передвигаться по Украине нечем,только раздолбанное старье 40 летнее с обосраными туалетами.
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а чего.Конечно построят.Но в результате выйдет скоростной трамвай на модернизированном шасси Шкоды.
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кого там этот Омеян поставил на укрпочту? а то кажется там какая то полная ж... началась с того времени - даже письма по Украине перестали доходить (инфа от 5-и разных людей, не будем обобщать, но все же)
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Всі влади перед кінчиною мусолили цей проект. А тут сполучення - дай Боже всій Україні.
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ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ вопрос!!!!! Более того у китайцев есть достаточно современные линии легкого метро. или монорельсового сообщения. Но нам вероятно,важен другой аспект, - это возможно лицензия, либо концессия на производство этого вида сообщения. Цель -загрузить часть наших вагоностроительных заводов и дать им новое перспективное направление. Напомню, этот вид транспорта в разы дешевле метро, экологичнее и разгружает городские магистрали. Города становятся чище и его можно вести на вторых ярусах трасс.
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Если мы выйдем на технико-экономические параметры, я думаю, что этот проект имеет место и будет реализован. Если нет, то нет", - сказал он.Источник:http://censor.net.ua/n421279
ну дибил дибилом,что тут еще добавить....
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...хотите верьте, хотите нет...
7 января 1993 года до Борисполя нужно было ехать полтора часа средь сугробов от Русановки... ...а на самом здании -- той самой Стекляшки -- висел какой-то громадный висячий замок, в связи с отсутвием керосина... ...всё было тёмно и глухо... ...работало токо правое крыло инорейсов...
В Боинге на Франкфурт 350 чел. , летело ок. 30 чел. -- 15 какие-то водилы за техникой...
Я щас -- 01.12.2016 -- спецом вышел на Поле -- так мы, таксёры, его называли с 1986 до1993 года -- нихрена не узнал! ...даже ещё и заплутался...*)
...но братва таксёрская, прям на выходе! -- как и в много лучшие времена! -- фильтрует: Куда едем, Шеф!?... ...я валялся... *)

Щэ нэ вмерла Украина! *)
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Те що для Сполучених Штатів вже невдиковинку: N-train наземний потяг, D-train: підземний потяг, ми ще до цього не дійшли і вряд лі дійдем. Подивіться на докладну карту Нью-Йорка спочатку, всі його міста-супутники з'єднані такими потягами. Зати Кличко вдало руйнує базари і робить облави по квартирам як у кращі 80-ті. Колхоз він, і в Африці колхоз!
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Не знаю, с борисполя идет очень удобный транспорт, регулярно по расписанию, такой уж острои необходимости не вижу. Ну конечно киевлянам виднее.
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Киев - это аналог Каира 20 летней давности. В Египте 50% населения перебралось в столицу и только там есть работа и высокая цена жилья (в других городах жилье по цене верблюда). В Киеве аналогично - тенденция видна, народ массово линяет с регионов в столицу. Ростет как столица так и пригородные города. И если сейчас население 4 млн - то через 5 лет может быть 8-10 млн. И вскоре Борисполь вольется в Киев. Там будет ветка обычного метро.
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