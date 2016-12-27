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 Политика Украины, Экономика
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 Украина получила 55 млн евро финансовой помощи от ЕС

Украина получила второй транш финансовой помощи Европейского Союза в сумме 55,125 млн евро в рамках соглашения о финансировании, заключенного между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Первый транш в рамках этого соглашения в сумме 250 млн евро Украина получила в июле 2014 года. По информации Минфина, эквивалент полученных средств в национальной валюте, как и средства первого транша, будет направлен на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может получить следующий транш МВФ уже в январе, - Гонтарева

В Минфине подчеркнули, что ресурсы предоставлены по результатам оценки Европейской Комиссией проведения в Украине реформ в направлениях борьбы с коррупцией, государственных закупок, управления государственными финансами, государственного управления, административных услуг, конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий.

Также читайте: Обама подписал бюджет США, где на военную помощь Украине предусмотрено 350 млн долларов

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Мля, це люди які давали Януковичу по 20 млрд доларів на рік і обіцяли дати Януковичу на розграбування 40-60 млрд доларів "на розвиток інфраструктури" у разі підписання Асоціації з ЄС. Де ж ділась обіцяна щедрість?
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Иновещательный телеканал Ukraine Today будет закрыт 1 января
27.12.2016 в 17:34 Обновлено: 27.12.2016 в 17:04
Открытый в позапрошлом году канал иновещания Ukraine Today, направленный на борьбу с российской пропагандой на международной арене, с 1 января 2017 года прекращает свое существование. Об этом сообщается на сайте владельцев телеканала - медиагруппы «1+1».
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офигеть. каждому украинцу по целых 30 гривен. куплю бутылку воды и батон.
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Если на слуг народа поделить, то вполне неплохой презент на Рождество получится.
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Сколько уже денег ЕС на Украину потратил,а страна самая бедная в Европе,неужели Украина тупее Румынии?Где минимальная зарплата 200 евро?
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и это типа 17 год типа 2000, типа кодло не успело сбежать в липецк
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как где вот тут...
У 2017 році заробітна плата працівників органів прокуратури України буде підвищена на 61%.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час робочої поїздки до Донецької області, передає прес-служба ГПУ.

За його словами, середній розмір прокурорської зарплатні підніметься з нинішніх 8-11 тис. грн до 15-18 тис. в залежності від вислуги років.
Крім того, зауважив очільник відомства, заплановане підвищення щомісячної компенсації витрат на оренду житла з 2,5 тис. грн до 4 тис грн (теж на 61 % в порівнянні з 2016 роком), яка виплачується як щомісячна премія.
Генпрокурор наголосив, що таке підвищення зарплати стало можливим в першу чергу завдяки підтримці президента і Верховної Ради, "які побачили, що прокуратура дає результат та діє ефективно".
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собачкин, а на грецию 200 ярдов уже извел Дык я вот готов утверждать, что греки в 10 раз тупее и в 100 раз ленивее украинцев
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ЭТО ДАЖЕ НЕ ОГО-ГО. ЭТО ПРОСТО ОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОО!!! ЛИЦЕМЕРНЫЕ СУКИ. ЧУТЬ БОЛЬШЕ 1 ЕВРО НА КАЖДОГО УКРАИНЦА. КРУТО, МЛЯ....
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не Украина .а рошен с гросе в банк лерке на дерибан...
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За эти деньги будут требовать торговать с террористами суверенитетом Украины. А отдовать прийдется всеравно все при вечных приказах от запада.
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оззи
офигеть. каждому украинцу по целых 30 гривен. куплю бутылку воды и батон.

А с чего ты взял,что Европа тебе должна даже 30 грн?
Ты инвалид,сам заработать не можешь или Европа виновата,что украинцы разворовали свою страну?
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ты чего-то украл? так для этого менты есть.
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"Во всём винаватый глупый народ". Украла власть, народ голый-босый, но всё равно "Во всём винаватый глупый народ".
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Вот это ты счетовод))) Если так считать, то это слезы, а вот если 55 ляма евериков разделить всего на троих, то очень даже нормально получается . Не мелочись - о великом надо думать
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Кошкины слезы. Укр. истеБЛЯшменту на пару раз в буфет сходить
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Цих грошей хватить на один день для стабілізації гривні,а баригам шо?
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"...будет направлен на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета..."
...«Вино. Разбила… две бутылки». - Три! - Пиши «три»...
Короче - фраза "Украина получила" читается, как пэтины сообщники - побухали и купили себе по часам...
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Вопрос доверия, это очень серьезный вопрос.
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Побрызгайте все эти деньги ядом, пусть всё ворье на Новый Год нас "покинет", с народом все-равно ничего не случится
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Интересно уже распилили по приходу или нет?).
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А меньше дать было нельзя, ну к примеру вьетнамки и набедренные повязки для бомжей?
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"В Минфине подчеркнули, что ресурсы предоставлены по результатам оценки Европейской Комиссией проведения в Украине реформ в направлениях борьбы с коррупцией, государственных закупок, управления государственными финансами, государственного управления, административных услуг, конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических парти"
Походу скиздять....
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Как ни странно, чем больше погибнет орков, тем меньше погибнет людей.
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Juli Schubs
Да,я знаю,твоя фирма заплатила госдолг греции,придурок.
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