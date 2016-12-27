 Украина получила 55 млн евро финансовой помощи от ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Первый транш в рамках этого соглашения в сумме 250 млн евро Украина получила в июле 2014 года. По информации Минфина, эквивалент полученных средств в национальной валюте, как и средства первого транша, будет направлен на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.
В Минфине подчеркнули, что ресурсы предоставлены по результатам оценки Европейской Комиссией проведения в Украине реформ в направлениях борьбы с коррупцией, государственных закупок, управления государственными финансами, государственного управления, административных услуг, конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий.
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27.12.2016 в 17:34 Обновлено: 27.12.2016 в 17:04
Открытый в позапрошлом году канал иновещания Ukraine Today, направленный на борьбу с российской пропагандой на международной арене, с 1 января 2017 года прекращает свое существование. Об этом сообщается на сайте владельцев телеканала - медиагруппы «1+1».
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У 2017 році заробітна плата працівників органів прокуратури України буде підвищена на 61%.
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час робочої поїздки до Донецької області, передає прес-служба ГПУ.
За його словами, середній розмір прокурорської зарплатні підніметься з нинішніх 8-11 тис. грн до 15-18 тис. в залежності від вислуги років.
Крім того, зауважив очільник відомства, заплановане підвищення щомісячної компенсації витрат на оренду житла з 2,5 тис. грн до 4 тис грн (теж на 61 % в порівнянні з 2016 роком), яка виплачується як щомісячна премія.
Генпрокурор наголосив, що таке підвищення зарплати стало можливим в першу чергу завдяки підтримці президента і Верховної Ради, "які побачили, що прокуратура дає результат та діє ефективно".
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офигеть. каждому украинцу по целых 30 гривен. куплю бутылку воды и батон.
А с чего ты взял,что Европа тебе должна даже 30 грн?
Ты инвалид,сам заработать не можешь или Европа виновата,что украинцы разворовали свою страну?
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...«Вино. Разбила… две бутылки». - Три! - Пиши «три»...
Короче - фраза "Украина получила" читается, как пэтины сообщники - побухали и купили себе по часам...
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Походу скиздять....
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Да,я знаю,твоя фирма заплатила госдолг греции,придурок.
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