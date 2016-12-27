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 До 2020 года ВСУ должны достигнуть полной взаимосовместимости с НАТО, – Генштаб

Проект государственной программы развития Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 2020 года предусматривает последовательный переход украинской армии на евроатлантические стандарты.

Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил врио первого заместителя начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ Николай Садеков, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НБН.

"Государственная программа направлена на реализацию пяти стратегических целей, которые определены в Стратегическом оборонном бюллетене Украины.

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Речь идет, в первую очередь, о создании эффективной системы управления Вооруженными силами, об усовершенствовании системы оборонного планирования, приобретении Вооруженными силами необходимых возможностей, создании единой системы логистики и тылового обеспечения, усовершенствовании системы медицинского обеспечения ВСУ, профессионализации украинского войска и системном развитии службы в военном резерве", - сказал г-н Садеков в ходе брифинга в Киеве.

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По его словам, проект государственной программы определяет задания и мероприятия, которые необходимо реализовать ВСУ для эффективного реагирования на угрозы национальной безопасности в военной сфере, включая вопрос обороны границ, защиты суверенитета и территориальной целостности, а также последовательного перехода Вооруженных сил Украины на евроатлантические стандарты.

"Главная цель этих усилий - достичь полной взаимосовместимости украинских частей и подразделений с силами Североатлантического альянса", - сказал г-н Садеков.

Он напомнил, что проект государственной программы развития ВСУ до 2020 года разрабатывался при участии представителей Офиса связи НАТО в Украине, проектного офиса реформ Министерства обороны, совета волонтеров, иностранных советников и украинских экспертов.

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очень медленно. в 17 году должно быть все уже готово и в 18 войти с этой готовностью.
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Согласен. но стоит поторопиться. в таких вещах гав не хватают. и надо давить на НАТО пусть принимают нас. да они упрутся, рашка им ставит палки в колеса, но мы Обязаны Потребовать от США и Англии с Францией Ядерного Зонтика. это святое дело.
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Хорошие дела быстро не делаются. К сожалению.
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К 2020 году руководство ВСУ будет готово обворовывать даже НАТО???
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При условии вступления Украины в НАТО ее ежегодный членский взнос в эту организацию бдет составлять около 50 миллионов долларов в год и не будет "дорогим делом".

, ежегодный взнос Польши составляет 40-50 миллионов долларов в год, воровать смогут в Украине будет работа прокурорам и тд
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нам нужно скорее и прочнее срастись с НАТО!
это наше единственное спасение от кацапской чумы.
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Šwydše treba dijaty, bo skoro w Rosiji znowu nastupyť tryndeć i wony popruť hrabuwaty susidni krajiny.
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ХУЙЛО ГОТОВИТЬ ПРЯМУЮ АГРЕССИЮ В УКРАИНУ ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ ВЛАСТЬ ВЕЧНО ЛЕГИТИМНОГО. СЕГОДНЯ БЫЛ ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ К ЭТОМУ. ВСЕ УКРАИНЦЫ ПРИЗНАНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ТЕРРОРИСТАМИ (РОССИЙСКИЙ СУД ПРИЗНАЛ МАЙДАН ГОСПЕРЕВОРОТОМ).. СИРИЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ НАДВИГАЕТСЯ НА УКРАИНУ. А ЧЕМ ЯНУКОВИЧ ХУЖЕ АСАДА? С АСАДОМ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОЛУЧИТСЯ И С ЯНУКОВИЧЕМ. УГРОЗА ПРЯМОГО ВТОРЖЕНИЯ ОРКОВ В УКРАИНУ БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНА. УКРАЇНЦІ, ЄДНАЙМОСЯ!!!
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Нічого у нього з Асадом не виходить. Не істери.
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при парашэнке только мечтать об этом можно, поэтому и заявы нереальные строчат парашенко в 2020 году будет в липецке его даже в изгаиль не пустят
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55 лимонов ЕС дало нашему правительству чтб оно просто убралось из територии нашей страны,а то никакого партнерства из этими жидами неможет быть.
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Бакланота!(типа спильнота).Вы не видите или не хотите видеть, что происходит в этом мире?
Этот мир катится в пропасть, не зависимо от Украины, будет она в НАТО или нет.
Просто смотрите новости мира.
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ггг... и почему ты до сих пор не самоубился?..
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