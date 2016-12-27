 До 2020 года ВСУ должны достигнуть полной взаимосовместимости с НАТО, – Генштаб

Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил врио первого заместителя начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ Николай Садеков, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НБН.
"Государственная программа направлена на реализацию пяти стратегических целей, которые определены в Стратегическом оборонном бюллетене Украины.
Речь идет, в первую очередь, о создании эффективной системы управления Вооруженными силами, об усовершенствовании системы оборонного планирования, приобретении Вооруженными силами необходимых возможностей, создании единой системы логистики и тылового обеспечения, усовершенствовании системы медицинского обеспечения ВСУ, профессионализации украинского войска и системном развитии службы в военном резерве", - сказал г-н Садеков в ходе брифинга в Киеве.
По его словам, проект государственной программы определяет задания и мероприятия, которые необходимо реализовать ВСУ для эффективного реагирования на угрозы национальной безопасности в военной сфере, включая вопрос обороны границ, защиты суверенитета и территориальной целостности, а также последовательного перехода Вооруженных сил Украины на евроатлантические стандарты.
"Главная цель этих усилий - достичь полной взаимосовместимости украинских частей и подразделений с силами Североатлантического альянса", - сказал г-н Садеков.
Он напомнил, что проект государственной программы развития ВСУ до 2020 года разрабатывался при участии представителей Офиса связи НАТО в Украине, проектного офиса реформ Министерства обороны, совета волонтеров, иностранных советников и украинских экспертов.
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, ежегодный взнос Польши составляет 40-50 миллионов долларов в год, воровать смогут в Украине будет работа прокурорам и тд
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это наше единственное спасение от кацапской чумы.
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Этот мир катится в пропасть, не зависимо от Украины, будет она в НАТО или нет.
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