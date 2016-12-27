 Боевики искусственно занижают число украинских заложников, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
"ОРДЛО не дает информации о тех, кого удерживает. Например, сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в Минской группе, более 100 человек, до осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хоть мы точно знаем местонахождение 58! Но их прячут, лгут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", - подчеркнула она.
Геращенко также отметила, что боевики записывают в свои обменные списки лиц, которые не совершали преступлений не в зоне АТО, но одновременно являются убийцами или отбывают наказания за другие тяжкие преступления.
"Чтобы искусственно увеличить количество заложников, они хватают гражданских, например, ультрас, подростков, женщин, которые приехали навестить кого-то на оккупированные территории, и затем шантажируют ими украинскую сторону, требуя, взамен, передать тех, кто совершил тяжкие преступления перед государством", - добавила она.
Первый вице-спикер также подчеркивает, что боевики сами ничего не решают, а действуют по указанию Кремля.
По мнению Геращенко, Москва хочет всеми силами дискредитировать минский процесс, потому что он "привязан" к санкциям. "Сейчас, накануне формирования новой администрации Трампа, в Москве обострение..., надо всеми способами дискредитировать Украину и ее руководство", - написала первый вице-спикер.
596 15
Боевики требуют немедленно передать 700 человек взамен на освобождение 50 украинцев, - Ирина Геращенко(362)
Минобороны направило 8 миллионов гривен на выплаты семьям военнослужащих, находящихся в заложниках у боевиков, - Ирина Геращенко(8)
Геращенко призвала иностранных послов помочь в освобождении украинских заложников. ФОТОрепортаж(21)
В Раде проводится аудит автопарка, - Парубий(31)
Генеральная прокуратура будет расследовать коррупцию в Запорожской прокуратуре(0)
Украина в ближайшие дни передаст ОРДЛО 15 человек, помилованных Президентом, - Ирина Геращенко(40)
Освобожденный из плена Тарас Колодий находится на украинской территории и скоро будет в Киеве, - Ирина Геращенко. ФОТО(117)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И откуда, блять вообще берутся наши заложники вне боевых действий?!
На столько херово разведка работает?
Ответить