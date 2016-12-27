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Все про:Геращенко Ирина (770) заложник (1006) обмен (493) плен (1633)

 Боевики искусственно занижают число украинских заложников, - Ирина Геращенко

Участники незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" искусственно занижают количество украинских заложников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"ОРДЛО не дает информации о тех, кого удерживает. Например, сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в Минской группе, более 100 человек, до осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хоть мы точно знаем местонахождение 58! Но их прячут, лгут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чтобы вызволить наших пленных, Украина идет по пути обменов "по доброй воле", - журналист

Геращенко также отметила, что боевики записывают в свои обменные списки лиц, которые не совершали преступлений не в зоне АТО, но одновременно являются убийцами или отбывают наказания за другие тяжкие преступления.

"Чтобы искусственно увеличить количество заложников, они хватают гражданских, например, ультрас, подростков, женщин, которые приехали навестить кого-то на оккупированные территории, и затем шантажируют ими украинскую сторону, требуя, взамен, передать тех, кто совершил тяжкие преступления перед государством", - добавила она.

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Первый вице-спикер также подчеркивает, что боевики сами ничего не решают, а действуют по указанию Кремля.

По мнению Геращенко, Москва хочет всеми силами дискредитировать минский процесс, потому что он "привязан" к санкциям. "Сейчас, накануне формирования новой администрации Трампа, в Москве обострение..., надо всеми способами дискредитировать Украину и ее руководство", - написала первый вице-спикер.

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Нарешті треба визнати що росіяни в більшості не є цивілізованими, це білі дикуни! Вони шагнули з первісного печерного стану відразу в цивілізацію, навчились їздити на машинах та стріляти з автомата, але не стали цивілізованими людьми, не напрацювали цивілізаційний досвід, необхідний для того щоб жити в сучасному світі. Саме тому Бог поверне росіян в первісний печерний стан - влаштує глобальну війну на території РФ!
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Влада порошенка допомагає терористам затримувати заручників, бо не закриває кордон з Росією, окупованим Донбасом та Кримом. Закрийте кордони, відмініть поїзди та автобуси, перерийте дороги та розберіть мости на кордоні і ніхто не буде туди-сюди їздити і не буде нових заручників! А якщо на окуповані території можна потрапити просто повернув не в тому місці як два зробили два солдати на днях і немає ніяких ровів та блок-постів то як Ви хочете щоб терористи не ловили нових заручників? Якщо населення прифронтової смуги досі не евакуйоване і не відселене, то як можна мінімізувати кількість заручників терористів? Лінію зіткнення щодня перетинають сотні тисяч осіб, бери любого який приїхав з України і вже є готовий заручник!
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Ага обмін запропонований луГандонамі ..........690 на 57 ..!
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Выловить двух педтков - плотю и захера, и помееять их еа всех наших ! Вот это я понимаю честный обмен !
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Тому ніяких обмінів "всіх на всіх" не має бути. Тільки один на одного. І це включаючи всіх, кого вже раніше обміняли. Бо виродки повбавають наших полонених, адже у них нема стимулу залишати їм життя, якщо навіть на одного, хто залишиться можна буде обміняти всіх виродків.
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Вообще-то классный у нас с ними обмен, мы им преступников, а они нам местных алкоголиков и проституток.
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И вы занижайте, в любую игру можно играть вдвоем...
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Что мешает делать то же самое?!
И откуда, блять вообще берутся наши заложники вне боевых действий?!
На столько херово разведка работает?
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