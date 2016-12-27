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Все про:Конгресс США (202) Маккейн (170) НАТО (5091) Россия (64400) санкции (5721) США (11503) Эстония (438) Трамп (370)

 Не очевидно, что Трамп попытается отменить санкции против России, - сенатор Маккейн

Председатель комитета по вооруженным силам в Сенате США (верхняя палата Конгресса) Джон Маккейн не считает очевидным, что избранный президент Дональд Трамп попытается отменить санкции против России.

Об этом Маккейн заявил во время визита в Эстонию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам сенатора, для многих стало сюрпризом, что президентом США избрали Трампа, но он верит, что отношения США с НАТО останутся сильными. В то же время Маккейн призвал и другие страны выполнять требование Альянса о выделении 2% от ВВП на сферу обороны. "Нужно приспособиться и к агрессивному поведению России, но НАТО - самое успешное союзническое партнерство в новейшей истории", - сказал Маккейн.

Он отметил, что на встрече с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом обсудил вопросы кибербезопасности и остановился на возможном влиянии российских хакеров на результаты выборов в США. "Нет сомнения, что россияне взломали, но есть сомнение, было ли у этого реальное и ощутимое влияние на результаты выборов", - добавил Маккейн.

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Майкейна спросили, что поскольку Трамп явно стремится к более сильному сотрудничеству с РФ, что будет делать Конгресс в том случае, если избранный президент попытается отменить наложенные на Россию из-за агрессии в Украине санкции. "Не очевидно, что новый президент попытается отменить санкции. Сегодня это еще не определенно. Пока Путин оккупирует Крым и вторгся в Украину, верю, что кто бы ни был президентом, верю в то, во что верил Рейган: сила обеспечивает мир. И присутствие солдат США в Эстонии тому подтверждение. Лучший способ предотвращения действий России - наличие убедительной и мощной военной силы и сильный оборонный альянс НАТО, в котором Эстония играет очень важную роль", - заявил сенатор.

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На вопрос, есть ли чего бояться Эстонии в связи с избранием Трампа президентом, Маккейн ответил, что бояться нечего. "Ставшая свободной Эстония сформировала свои отношения с НАТО, и НАТО - одна из самых больших историй успеха, и эти отношения не изменятся. Поведение России, кибератаки и другое призывают нас сделать отношения более тесными", - сказал Маккейн.
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Не в тему, но очень смешное видео. Такое видел только в чаплинских фильмах или в х/ф "Здравстыуйте, я ваша тетя" (особенно постоянно падающий гаишник в желтой куртке)
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Вы наверное забыли, что санкции наложены на год, и продлевать их надо каждый год. А для непродления никаких конгрессов и сенатов не нужно, они просто не продляются. Наоборот, что бы продлить, нужно решение Конгресса.
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ТРАМП СЧИТАЕТ УКРАИНЦЕВ НЕДОНАРОДОМ. ЛЮБИТ ХУЙЛА НЕПАДЕЦКИ...
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я вообще не понимаю. как до сих пор на должности может оставаться человек, назывший его "бестыжим маргиналом". Неужели настолько наивные, думают, что Трамп не в курсе? Да ему из России уже все сообщили, кто его и как в Украине обзывал.
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И из-за этого намерен усилить ядерный потенциал,что-бы стать другом педофила,у которого руки по плечи в крови невинных детей?Не думаю.Он просто поставик путена в стойло.
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Он намерен усилить ядерный потенциал впику Китаю, насколько я могу судить из того, что говорят на CNN и Fox news
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брежнев в свое время считал, что джимми картер - ястреб, а рейган будет сговорчивым актеришкой.
А вон как получилось
Трамп уже идет стопами рональда рейгана:
1. Готов к гонке вооружений, что ботокс занервничал
2. Готов мир затопить сланцевой нефтью и сжиженым газом.
А фразеология - то такэ. Я бы не советовал кацапам преждевременно откупоривать фальсифицированный боярышник.
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алкалоидные мечты паРашников, нужно только перевернуть страницу назад и посмотреть, что после санкций случилось с СССр, то же ждет и паРашу.
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Трамп - это ходячая амбиция на все 100%
А с Ху#лом он будет играть в кошки-мышки...
Ему нужно не наказывать пуйла, а победить!
И победить красиво, коварно и с помпой!
В этом весь Трамп... И играться он уже с Ху#лом начал...
Скоро они все (кремляди, холопы,рабы) пожалеют, что президентом США стала не Хиллари!!!
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