 Не очевидно, что Трамп попытается отменить санкции против России, - сенатор Маккейн

Об этом Маккейн заявил во время визита в Эстонию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам сенатора, для многих стало сюрпризом, что президентом США избрали Трампа, но он верит, что отношения США с НАТО останутся сильными. В то же время Маккейн призвал и другие страны выполнять требование Альянса о выделении 2% от ВВП на сферу обороны. "Нужно приспособиться и к агрессивному поведению России, но НАТО - самое успешное союзническое партнерство в новейшей истории", - сказал Маккейн.
Он отметил, что на встрече с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом обсудил вопросы кибербезопасности и остановился на возможном влиянии российских хакеров на результаты выборов в США. "Нет сомнения, что россияне взломали, но есть сомнение, было ли у этого реальное и ощутимое влияние на результаты выборов", - добавил Маккейн.
Майкейна спросили, что поскольку Трамп явно стремится к более сильному сотрудничеству с РФ, что будет делать Конгресс в том случае, если избранный президент попытается отменить наложенные на Россию из-за агрессии в Украине санкции. "Не очевидно, что новый президент попытается отменить санкции. Сегодня это еще не определенно. Пока Путин оккупирует Крым и вторгся в Украину, верю, что кто бы ни был президентом, верю в то, во что верил Рейган: сила обеспечивает мир. И присутствие солдат США в Эстонии тому подтверждение. Лучший способ предотвращения действий России - наличие убедительной и мощной военной силы и сильный оборонный альянс НАТО, в котором Эстония играет очень важную роль", - заявил сенатор.
На вопрос, есть ли чего бояться Эстонии в связи с избранием Трампа президентом, Маккейн ответил, что бояться нечего. "Ставшая свободной Эстония сформировала свои отношения с НАТО, и НАТО - одна из самых больших историй успеха, и эти отношения не изменятся. Поведение России, кибератаки и другое призывают нас сделать отношения более тесными", - сказал Маккейн.
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http://newsbox24.tv/novosti/proishestviya/pyanyj-zaezd-po-aehroportu-kazani-ustroil-byvshij-sotrudnik-sobra/
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А вон как получилось
Трамп уже идет стопами рональда рейгана:
1. Готов к гонке вооружений, что ботокс занервничал
2. Готов мир затопить сланцевой нефтью и сжиженым газом.
А фразеология - то такэ. Я бы не советовал кацапам преждевременно откупоривать фальсифицированный боярышник.
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А с Ху#лом он будет играть в кошки-мышки...
Ему нужно не наказывать пуйла, а победить!
И победить красиво, коварно и с помпой!
В этом весь Трамп... И играться он уже с Ху#лом начал...
Скоро они все (кремляди, холопы,рабы) пожалеют, что президентом США стала не Хиллари!!!
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