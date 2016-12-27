 Украинского политзаключенного Сущенко перевели в другую камеру, к русскому националисту, - адвокат Фейгин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом адвокат рассказал в интервью Укринформу.
"Побывал сегодня у Романа и хочу передать его поздравления с большими праздниками всем близким, друзьям, коллективу Укринформа. Сущенко опять поменяли камеру. Но в этот раз поменялся еще и сосед. Его новый сокамерник - русский националист (язычник, "родновер"), задержанный по одному из многочисленных дел, которые сейчас заводят против этой категории", - сказал Фейгин.
Он также уточнил, что отношения у Романа с его новым соседом нормальные, "они ладят". Но Сущенко теперь на какое-то время будет без телевизора и холодильника, оставшихся в предыдущей камере.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сущенко является объектом оперативных разработок ФСБ, но это всё бессмысленно, поскольку он разумный человек, - Фейгин
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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А так ты правильно написал.
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нужно ли так их много , больше чем в России и других странах ??? 200 депутатов
с лихвой хватит !!!
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лагере, умер патриот Украины Василий Стус ,его «адвокатом» был ,не смотря на
протест Василя Стуса ,заклятый враг Украины Медведчук , который сделал всё ,что
бы Стуса посадили на долго !!! Стус
окончил университет с отличим , а
сейчас университет носит его имя !
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https://www.youtube.com/watch?v=Ut8ZJKWepw0
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А як попитаєш, то 9 з 10 волають "КрымНаш!".
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Вони-імперські шовіністи. Зрозумій це.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Говори за себя и свои подбитые глаза.
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Зрозумій одне-кількість "Богданових" у рашці у межах статистичної похибки, тобто мізерна.
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есть там нормальные
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https://www.youtube.com/watch?v=SiYKXXgwBw8
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а нормальные националисты сидят.
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И вообще, не начинай-путиннападет.
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1. Оккупанты продлили содержание под стражей крымчанину Владимиру Балуху до февраля 2017 года. Просим максимальное внимание! Чистейшее ничем не прикрытое издевательство за ВЕРНОСТЬ СВОЕЙ РОДИНЕ! http://podpricelom.com.ua/read/politics/patryotu-ukrayny-v-krymu-prodlyly-arest-na-mesyats.html
2. "Родную гавань" предатели уже почему-то называют дырой и грозят самосожжением. А оккупанты продолжают отбирать земли и дома у 3500 севастопольцев. Ватники говорят, что "готовы идти до конца. Кто в Европейский суд по правам человека, кто на украинское телевидение, кто с жалобами в Евросоюз, кто с транспарантами на площадь Нахимова, а кто и самосожжением грозит". Тот момент, когда вата вспомнила о международном праве, которое топтала с триколорами в 2014 году. Вы думаете, они прозрели? Нет! Далее они поют оды путину: "При этом обращаем ваше внимание на то, что все мы были рады воссоединению с россией, горды нашим народом, президентом рф путиным в момент такого благостного события. Почему у путина все получилось так красиво в Крыму, почему у президента все так красиво получается в Сирии (тысячи убитых и уничтоженные города - это красиво?) и при проведении им внешней и внутренней политики россии? Да потому, что он думает о благосостоянии народа и соблюдает права людей. А правительство Севастополя о нас, о людях, не думает и нагло отбирает наши земли" http://ruinformer.com/page/lishennye-zemli-i-domov-sevastopolcy-obrashhajutsja-k-upolnomochennomu-prezidenta-grozja-samosozhzheniem (документы и видео).
3. Беда не в том, что идиоты не способны сделать правильный выбор, а в том, что они не способны услышать умных людей, которые их предостерегали.
4. Практикующий в клинике психиатр рассказал. Есть в отделении дедулька с деменцией (слабоумие, нарушение памяти), который не помнит ничего: ни как детей зовут, ни своего имени, ни что такое Крым. В пространстве ориентируется крайне слабо, НО ПУТИНА ЗНАЕТ! Психиатр говорит, что такого уровня внедрения в сознание людей он не припоминает, хотя работает больше 20 лет!
5. Предатели все-таки дождались обещанного российского "благополучия": в 2017 году электричество в Крыму дважды подорожает на 15% (всего 30%) http://www.sobytiya.info/news/v-2017-godu-elektrichestvo-v-krymu-dvazhdy-podorozhaet-na-15 . Дважды подорожает и отопление - на 10% и 15% http://fresh.org.ua/novosti/127223/otoplenie-v-2017-godu-v-krymu-podoroshaet-dvashdy_2016-12-27
6. Керченские врачи поддержали идею консультирования больных в храмах, где уже провели два приёма. Кроме того, они хотят создать общество "православных врачей". Это всё о медицине при оккупантах http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=62811 . Тем временем в россии начали уничтожать Библии и Евангелия "по закону Яровой" https://openrussia.org/notes/704477/
7. В Керчи на борьбу со стихийными торговцами выйдут полицаи и отряд "народного ополчения". А кизяки где? Хлещут боярышник? http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=62808 (видео).
8. В связи с тем, что Siemens не поставила турбины для ТЭС в Крыму, сроки окончания их строительства перенесли на год. Кажется, в Крыму будет своя Зенит-Арена http://ru.krymr.com/a/news/28199348.html
9. путин дистанционно пустил газ в Крым (аж смердить). Теперь в 105-ый раз у нас снова всё будет "хорошо". Теперь мы будем ржать ещё и над газовым мостом http://qha.com.ua/ru/politika/okkupanti-postavlyayut-gaz-v-krim-s-pomoschyu-ukradennoi-kompanii/169351/ . Напомню, что ранее ботоксная крыса уже многократно заявляла, что Крым энергонезависим, и вот опять http://ru.krymr.com/a/28194021.html
10. В Симферополе энергомосту кто-то прижал хвост. В Железнодорожном и Киевском районах нет света. От Медведева всем приветы. Хотя в других городах не лучше: в Феодосии тоже продолжаются отключения света - у кого-то непродолжительные, у кого-то на 4 часа https://twitter.com/KrimRt/status/813671462708117504 (скрин).
11. В Крыму потеплело. Снег растаял вместе с новым асфальтом, который укладывали ТРИЖДЫ в одном месте!!! Сколько же бюджетных денег голодных РыСиян распилено? Крым ВАШ, ёптить.
12. Сдерут три шкуры: оккупанты вывели на дороги Симферополя эвакуаторы https://twitter.com/KrimRt/status/813772882551697412 (фото), а стоимость парковки в центре города увеличили до 100 руб (44 грн) в час, чуть дальше - до 50 руб (22 грн). Жители в шоке http://podpricelom.com.ua/read/transport/v-symferopole-zapustyly-vytesnyayushhyj-taryf-na-parkovkah.html
13. В алупкинской школе-интернате творится беспредел: персоналу не доплачивают и прячут его от проверок, не давая высказаться. Угрожают закрытием, если будут много говорить. Рабство https://twitter.com/KrimRt/status/813719032448905216 (скрин).
14. Ублюдочные, древние, медленные, идиотские, крымские недобанки со свинособачьим персоналом, как же я вас ненавижу! Банки из начала 90-ых!
15. Мои друзья после очередного общения с ватными знакомыми поняли, что теперь их ничего не удерживает от эмиграции. С этими людьми рядом жить не получится.
16. Пессимизм на свалку! Все у нас супер! Вот, к примеру, в Симферополе уже подготовили к открытию памятник "самообороне" http://fresh.org.ua/novosti/127206/novyy-pamyatnik-samooborone-kryma-gotov-k-otkrytiyu_2016-12-27 (фото).
17. Сегодня от ватной родственницы услышал, что, убив посла, мусульмане напали на россию - вероломно, ни с того ни с сего, без всяких причин НАПАЛИ! (прим. Тем временем в россии уже и забыли о после).
18. Я ждал эту новость: "Керченский мост предложили назвать в честь жертв катастрофы Ту-154". Предложила курица из Тулы http://news.allcrimea.net/news/2016/12/26/kerchenskii-most-predlozhili-nazvat-v-chest-zhertv-katastrofy-tu154-72464/
19. Крымские ватаны-предатели, посмотрите на предновогодние украшения свободных от "русского мира" городов Украины https://twitter.com/CrimeaUA1/status/813496745296543744 и https://twitter.com/CrimeaUA1/status/813507332495835136 (+ фотографии в комментариях). И вспомните, какая срань сейчас окружает вас: https://twitter.com/KrimRt/status/813686432149753856 (Джанкой), https://twitter.com/funky_ua/status/812648464064581632 (Симферополь), https://twitter.com/KrimRt/status/812291976334819328 (Щёлкино), https://twitter.com/KrimRt/status/813393424309219328 (Новоозёрное). Вы ПРОДАЖНЫЕ ИДИОТЫ!
20. Новый год в Крыму при оккупантах - это унылое зрелище. Таким я представлял НГ в аду. Лица у людей такие же синие, как и свет редкой иллюминации, падающий на них.
P.S. Севастополь. Был в ТЦ "Муссон". Поразило количество людей с мАсковским и прочими запоребриковыми акцентами. И так сейчас по всему Крыму. Теперь я знаю, как выглядело "заселение" Донбасса в 30-ых годах после Голодоморов!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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. Обратите внимание - европейские националисты - ЛеПен, Йобик, Орбаны и пр. - союзники Хуйла - он их кормит - . потому что они призваны, по его мнению разрушить Европейский Союз, который Путяра ненавидит. Украинские же националисты - первейшие враги Путина - потому что Путин мечтает восстановить Российскоую империю. Они так же были первыми врагами Совесткой власти, и Гитлеровского Рейха, потому что и СССР и Рейх = это империи. И украинских националистов первыми ссылали в Гулаги, и гилеровцы первыми расстреливали их в бабьем Яру вместе с евреями.
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15:18 .. Русский националист о войне в Украине ..
- Слава Украине - Героям слава ) , на националистическом марше в Мацкве ,, - на 2 мин 38 сек .
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