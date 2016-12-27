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Все про:дороги (1480) ремонт (596) Укравтодор (264) финансирование (1061) Новак Славомир (9)

 Объем ремонтных работ в следующем году вырастет более чем в 2 раза по сравнению с 2016 г., - "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2017 году увеличить объем ремонтных работ на автодорогах страны по сравнению с 2016 годом в 2,2 раза.

Такие данные представлены в презентации, обнародованной в ходе итоговой пресс-конференции Министерства инфраструктуры Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Увеличить объем ремонтных работ до 2,2 тыс. км стало возможным благодаря увеличению бюджетного финансирования дорожного хозяйства в следующем году до 35 миллиардов гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 97% дорог в плохом состоянии, более половины мостов - аварийные, - "Укравтодор"

Как отметил после презентации глава "Укравтодора" Славомир Новак, в следующем году компания планирует провести технический аудит состояния дорог, ввести эффективную систему весового контроля грузовиков на дорогах, а также усилить сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Читайте: В 2016 году осуществлено масштабное обновление украинских автодорог, - Омелян

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ОЙ ЛИ? А ЗА КАКОЙ ПЕРИОД ВАШЕ ГОВНО РАЗВАЛИТЬСЯ???
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А це як експлуатувати будуть та виконувати поточні ремонтні роботи.
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Не обсяг ремонтів треба збільшувати а обсяг будівництва нових доріг. Всі ремонти які були в 2016 році зійдуть разом зі снігом і будуть нові ями! Можливо тільки Одеса-Рені лишиться нормальною, бо там Саакашвілі особисто пильнував!
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Укравтодор отримує 20 млрд грн кожен рік тільки з національного бюджету, не враховуючи тих грошей які виділяються на регіональному рівні! 20 млрд грн це майже мільярд доларів, за ці гроші можна побудувати 4000км. нових доріг по європейським стандартам по ціні 250 тис. доларів за 1км дороги!
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Укравтодор нічого не регіональному рівні не отримує.
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З місцевих бюджетів фінансуються ремонти доріг місцевого значення та дороги в межах населених пунктів. Тому отримує і це досить пристойні суми.
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Не Укравтодор отримує. Проконсультуйся у свого куратора.
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Отримують регіональні відділення Укравтодору - облавтодори та райавтодори яким належать асфальто-бетонні заводи та експлуатаційні дорожні підрозділи по областям.
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интересно, а где денюшка что в каждом литре ? куда её отцы народа девают?
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А немає тої денюжки, бо бензин продають на АЗС напівлегально і податки з цього не сплачують.
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как акциз народу залупить то это легально , как отдать то нет..... а чоколадная власть правда народная, или офшорная?
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Gulfiliz Zorlu. Что за бред пишите...? О каких новых дорогах по европейским стандартам по цене 250 тис. доларів за 1км дороги? Цена 1 км новой дороги в Германии 8 - 11 миллионов евро в Польше 7 - 9 миллионов евро за 1 км.
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Де такі дорогі дороги? Ви мабуть щось плутаєте! В Китаї швидкісна залізниця коштує 1 млн доларів за 1 км. Це тільки в РФ можуть закопувати такі гроші (8-11 млн євро) в дороги! В Україні ціна будівництва 1км. дороги коштує 5 млн грн.!!!!!

"Будівництво одного кілометра дороги в Україні в даний момент в середньому обходиться в 5-5,5 млн грн в залежності від конкретних умов.
Про це в інтерв'ю DT.UA заявив міністр Мінінфраструктури Андрій Пивоварський."
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с чего это она нормальной останется,если ее сделали максимум на 30 процентов?около 80 км...пильнував,мля...
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Сам готуй. А різниця таки буде-цьому по наметах замість роботи сидіти ніхто не дозволить.
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Новий губернатор буде перші півроку сидіти в кабінеті, щоб встигати підписувати рішення які мафія буде приймати за його спиною, бо за час роботи Саакашвілі мафія вже дуже зачекалась ГРОШЕЙ!
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Маячня релігійних фанатиків мене не цікавить.
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Що, про гроші на нового губернатора вже видалили, ти пожалівся? Ти не скидався чи в тебе немає, чи може ой, ти і є той самий вигодонабувач? Вже всі правильні посони приготували і записуються в чергу щоб занести, тому не затримуйся.
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Чого дурню питаєш? Ти дорогу на СФ забув?
З "посонами" надалі і спілкуйся-це твій рівень.
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То є добре. Аби тільки за якістю слідкували.
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ну это уже дно циннизма.Сначала Кононенко на разогреве публики.Потом министр.Все в красно черных тонах.Лихо конечно.Лох уже весь ваш.
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так і сказали...ми с3,14здимо і розпиляємо удвічі більше державних (читай народних) грошей
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Тому, потрібно зменшити фінансуваня (щоб не пиляли)))))))
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тоді будуть просто 3,14здити...і зовсім нічого не латати...своє вони не впустять...
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Шо там с откатами?
10% или тоже вырастут в два раза?
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Шоколад не пойдет. Он не тонет! Будет в лужах плавать и вонять.
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Ох мы и дадим в следующем году! Вот только пусть снег сойдет (и новый ляжет).
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Григорий, помогай чистить сайт от "Чубпакабры_Крещатик". перелогинился и думает его испражнения неизвестны.
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Устал я друг от них уже! Сама сдохнет. Мне рано завтра на работу! Потом двое суток дома. Вот тогда мы ее и прижучим эту ЧУПАКАБРУ.
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Скажу так , про дороги . Месяц назад ездил в Тернопольскую область , заезжал с Черновицкой трассы со стороны реки Збруч , так это пидец . Дороги со времён СССР , за время независимости никто там нихера не делал . Не знаю дойдёт ли туда увеличение в два раза . Про дороги к сёлам молчу , ад .
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Зі сторони Збруча - Хмельниччина. А що таке "Чєрновіцкая трасса"?
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дА. сколько денег на распил уйдет. Медицину и образование отдали местным, пусть мучаются, А себе оставили "лакомые" кусочки. И будет и Грязи Винницкой . по традиции уже не лимон зелени, а с десяток деревьев лимона.
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а в райавтодорах смолу снова в бочках варить будут? ... да , не тогда не успеют до зимы........
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Как там с дорогой жизни: Кропивницкий-Николаев ???
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что опять ничего не отремонтируют гнойно - шыкаладные?
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да,опять зрада зрадная,выходи на майдан,почему ты еще до сих пор на диване?
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-- ...нате вам сотку -- дайте всем, кому надо!
-- Всем дам! А на Дело что?
-- Там всего-то делов на рубель...
-- Так дайте хотя бы рубель!
-- ...дешевле вас за червонец грохнуть...
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короче - денег спиз*дят более чем в два раза. ну это между строк если прочитать...
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мне одному кажется, что лозунги и обещания последних дней напоминают предпраздничный " совок", а планы на следующий год - типа догоним и перегоним!
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Ездил в Трускавец в октябре Киев - Житомир - Ровно, и т.д.. Дорога очень хорошая, асфальт и разметка, экраны шумовые. В Чернигове то же капитально за дороги взялись, такого ремонта не видел тут 30 лет. А вот эти скулящие тут на разные голоса, вы откуда скулите, из Сызрани?
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Приезжай к нам в Кривой Рог...через Николаев!
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Заметь, Чернигов маленький город, промышленности никакой по сравнению с Кривым Рогом. Представляю какой у вас городской бюджет, у вас дороги должны быть как в Германии, или лучше. Про Николаев молчу, там все деньги ушли на билборды, еще в 2013 м. году. Про то как они хорошо разговаривают на русском...
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Не путай Божий дар, с яишницей - у нас в городе нормальные дороги и за них овечает местная, не киевская власть. Ты попробуй из Кривого Рога проехать до Очакова(150 км по прямой) - костей не соберешь.Я пару лет назад в Очаков, есдил через Каховку и Херсон - крюк в 300км, а в этом году и там, еле проехал - обратно домой ехал через Кировоград - тоже капец дороге! Дорога ГОСУДАРСТВЕННОГО значения Днепр - Кривой Рог - Николаев, ОТСУТСТВУЕТ ПОЛНОСТЬЮ. Дорога Кривой Рог - Кировоград говно!
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Потом скажут, что у вас плохо с математикой.. 0х2=0
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"об'ем" может и увеличится в "два раза", а вот дорог как небыло, так и не будет!
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Если качество ремонта не изменится, то зачем платить дважды ?
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ремонтные работы - ямочные? так ямочные ремонты в 2-3 раза дороже укладки новой дороги
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