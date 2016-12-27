 Объем ремонтных работ в следующем году вырастет более чем в 2 раза по сравнению с 2016 г., - "Укравтодор"

Такие данные представлены в презентации, обнародованной в ходе итоговой пресс-конференции Министерства инфраструктуры Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Увеличить объем ремонтных работ до 2,2 тыс. км стало возможным благодаря увеличению бюджетного финансирования дорожного хозяйства в следующем году до 35 миллиардов гривень.
Как отметил после презентации глава "Укравтодора" Славомир Новак, в следующем году компания планирует провести технический аудит состояния дорог, ввести эффективную систему весового контроля грузовиков на дорогах, а также усилить сотрудничество с международными финансовыми организациями.
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"Будівництво одного кілометра дороги в Україні в даний момент в середньому обходиться в 5-5,5 млн грн в залежності від конкретних умов.
Про це в інтерв'ю DT.UA заявив міністр Мінінфраструктури Андрій Пивоварський."
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З "посонами" надалі і спілкуйся-це твій рівень.
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10% или тоже вырастут в два раза?
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бпакабры_Крещатик". перелогинился и думает его испражнения неизвестны.
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-- Всем дам! А на Дело что?
-- Там всего-то делов на рубель...
-- Так дайте хотя бы рубель!
-- ...дешевле вас за червонец грохнуть...
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