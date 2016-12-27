 Из моря достали все три бортовых самописца разбившегося российского Ту-154, - СМИ

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС, передает Цензор.НЕТ.
"На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке", - сказал источник.
Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
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И ушли на дно......
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- он утонул;
- он проехался в лифте;
- он сходил в кафе;
- он выпил боярышника.
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1. Вас. Вас. Ершов, пенсіонер, пілот-інструктор ТУ-154, Красноярськ; уродженець Харківщини, мемуарист на теми цивільної авіації.
2. Магомед Толбоєв, в минулому пілот-випробувач, деякий час був депутатом думи (давно).
Принаймні ці двоє пілотів можуть за мінімумом "вхідної інформації" реконструювати картину того що було насправді. І навіть знайти аналогічні катастрофи цивільних літаків.
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Гибель Ту-154 очень много рассказала о современной России, выявив потенциал взаимной ненависти, считает военный эксперт, заместитель главного редактора "Ежедневного журнала" Александр Гольц.
Гибель самолета Ту-154 над Черным морем является не только трагедией, но и показывает потенциал взаимной ненависти в современной России. Такое мнение высказал российский политолог, военный эксперт, заместитель главного редактора "Ежедневного журнала" Александр Гольц.
http://ej2015.ru/?a=note&id=30561
"Социальные сети буквально взорвались. Одни заявляют, что не желают скорбеть по людям, летевшим на войну, которую они считают несправедливой, а также по журналистам, представлявшим пропагандистские телеканалы. Другие всячески оскорбляют первых, которые не желают скорбеть", - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что оппонентов не только называют последними словами, но и пишут на них доносы в прокуратуру, которая уже заявила о готовности провести проверку в отношении блогера Божены Рынской, которая сообщила, что ее совсем не печалит гибель журналистов НТВ.
"Градус оскорблений превысил прошлые рекорды, хоть, согласимся, это было непросто", - написал Гольц.
Эксперт добавил, что нелюбовь к режиму президента РФ Владимира Путина не является гарантией ума и такта.
"На мой взгляд, погибшие в самолете - это жертвы, небоевые потери в войне, в которой не было никакой необходимости. С помощью этой войны Кремль намеревался выйти из международной изоляции, вызванной аннексией Крыма и боевыми действиями на Донбассе. Возлагать ответственность за это на погибших артистов и журналистов по меньшей мере глупо. А кроме того, чужая смерть требует как минимум если не скорби, то уважения", - заявил он.
Журналист отметил, что также никакого уважения к чужой смерти не проявили те, кто использует гибель Ту-154 как "дубину для уничтожения политических оппонентов".
"Ненависть просто брызжет из соцсетей. Противники не подыскивают выражений, они откровенно угрожают друг другу. Того и гляди, не сегодня - завтра сойдутся в рукопашную. Самый угрожающий симптом здесь в том, что поводом к распре послужила национальная трагедия - гибель почти 100 человек. Вместо того, чтобы помолчать и задуматься, люди стали немедленно лить друг на друга дерьмо. И эта потрясающая нравственная глухота, желание видеть в оппоненте врага, которого следует уничтожить, - очевидный предвестник гражданской войны. Собственно говоря, она уже развязана", - подчеркнул он.
По мнению Гольца, войну развязал Кремль, который на словах выступает за консолидацию, суть которой заключается в единогласном одобрении "любого телодвижения национального лидера".
"Тех, кто не согласен, тут же относят к категории "нацпредателей" и "пятой колонны", а затем отдают на расправу сначала киселевым-соловьевым, а потом - услужливым правоохранителям. Между тем, как утверждают социологи, в стране нарастает глухое недовольство. Граждане еще готовы списать ухудшение жизни на счет козней мировой закулисы, но как-то все больше присматривают оглоблю по руке. Тут-то и найдет применение культура ненависти, которую изо дня в день воспитывает отечественная пропаганда. И далеко не факт, что ненависть эта обрушится только на "национал-предателей", - подытожил он.
После крушения самолета Ту-154 Рынска в Facebook поблагодарила "боженьку за бонус в виде съемочной группы НТВошек". Этот пост вызвал критику в российских СМИ, в интернете появилась петиция с требованием лишить Рынску российского гражданства.
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Во Владивостоке уничтожат Библии и Евангелия, которые не имеют специальной маркировки.
Мировой суд Ленинского района Владивостока постановил конфисковать и уничтожить экземпляры Библии на русском и английском языках, Евангелия и сборники духовных песен, принадлежащие христианской организации «Армия спасения». Об этом сообщает религиозный портал Credo.ru.
Отмечается, что Библии и Евангелия, которые должны быть уничтожены, являются так называемым Синодальным переводом, который признается священным и каноническим Русской православной церковью.
Причиной для конфискации и уничтожения литературы послужило то, что книги были «без маркировки религиозной организации».
Из материалов дела следует, что в суд 2 декабря обратился прокурор Ленинского района Владивостока, который сослался на материалы проверки, проведенной в помещении религиозной организации 23 ноября. Согласно этим материалам, в помещении была обнаружена литература, в том числе Священное Писание, оформленная не по стандартам.
В решении суда приводятся ссылки на закон о противодействии терроризму.
https://openrussia.org/notes/704477/
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В Архангельске, на автостоянке за зданием швейной фабрики, открыли памятник Сталину. На церемонии были не только пенсионеры-коммунисты, но даже ученые, обосновавшие необходимость в таком памятнике.
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Я без всякого. Просто напоминание. Я не делаю ре-пост всей публикации из ФБ . я лишь скопировала то, что касается реакции соседей по карте на сбитый ИЛ в небе над Луганском. Если кто-то считает, что я "злопамятная", то так тому и быть. Повторю: я не радуюсь. И это не я комментирую смерть украиниских военных .:
- Сбивать и как можно больше, а летчиков вешать.
- Это массовое самоубийство.
- Погибли фашистские преступники, убийцы. Какая может быть жалость?
- Сбит, и хорошо
- Про собаку и смерть. Не жалко мне их.
- Хохлы всегда были истинными носителями и последователями нацизма и фашизма.
- Да пес с ними.
- Русские никогда ни на кого не нападали! Эти, кто бы то ни был, летели убивать Русских! Господь их покарал
- Это отдыхающие в Крыму фейерверк запускали!
они получили то, что заслуживают. и это справедливо.
- Коси укроп! Нам оправдания не нужны!
- Почему-то мне их совсем не жалко.
- жаль что их было так мало
- а вы хотели небесной сотней отделаться? не выйдет
- А Я РАДУЮСЬ…
- туда им и дорога
- Это не трагедия.Это возмездие
- Сала Украине. Героям сала. Америке бананов.
- Собакам-собачья смерть!!!"
Какого сочувствия кацапы ждут от нас?
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Было бы странным, если бы это было не так!
Но всем известно, что следственными комиссиями обычно озвучивается версия, заблаговременно подготовленная высшим политическим руководством, которая имеет наименьшее негативное влияние на рейтинг власти.
Нет правды в этом мире.Этот мир - мир лжи.
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http://antikor.com.ua/articles/143752-rossijskie_smi_obnarodovali_poslednie_slova_pilotov_tu-154
...
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