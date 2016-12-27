 "Мы должны быть уверены, что человек работает на государство, а не на личный интерес", - министр Омелян о госсекретаре

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "112 Украина".
Омелян подтвердил, что не намерен работать с ранее избранным на эту должность Андреем Галущаком.
"Я так понимаю, что дело будет рассматриваться завтра на Кабмине. У меня позиция неизменна. То есть Мининфрастуктуры должно получить качественного человека. Это не прихоть Омеляна или кого-то другого. Это вопрос безопасности государства. Это человек, который будет иметь 5-летний контракт и будет заниматься реализацией политики министерства во всех сферах транспорта. Поэтому мы должны быть уверены, что этот человек работает на государство, а не руководствуется личными интересами", - пояснил он.
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Хотя, если честно говоря, и красть то нет чего!!
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