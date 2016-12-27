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 Политика Украины
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Все про:госсекретарь (68) Мининфраструктуры (403) Омелян (163)

 "Мы должны быть уверены, что человек работает на государство, а не на личный интерес", - министр Омелян о госсекретаре

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассчитывает, что правительство на завтрашнем заседании рассмотрит вопрос относительно государственного секретаря подведомственного ему министерства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "112 Украина".

Омелян подтвердил, что не намерен работать с ранее избранным на эту должность Андреем Галущаком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не буду работать с теми, кого мне навязывают цинично и нагло", - Омелян о назначении госсекретаря

"Я так понимаю, что дело будет рассматриваться завтра на Кабмине. У меня позиция неизменна. То есть Мининфрастуктуры должно получить качественного человека. Это не прихоть Омеляна или кого-то другого. Это вопрос безопасности государства. Это человек, который будет иметь 5-летний контракт и будет заниматься реализацией политики министерства во всех сферах транспорта. Поэтому мы должны быть уверены, что этот человек работает на государство, а не руководствуется личными интересами", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун и Омелян раскритиковали систему отбора госсекретарей для своих министерств
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будет работать на гешефт не щадя живота
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на одну скамью вместе с путлером порохом и гройсменом
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А на кого працює Омелян, який не дає в кілька разів збільшити ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці і довести їх до рівня ЄС??? Може Омелян працює на мафію??? Чому народ України має купляти газ та електрику дорожче ніж це коштує в ЄС, а олігархи катають вагонами свою руду, вугілля та зерно в порти для перевантаження на судна і сплачують за це копійки! За судна олігархи сплачують по світовим цінам, то чому за Укрзалізницю олігархи мають платити втричі дешевше?
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...никто не хочет делится "корытом"...- с другими кланами ...
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ну это когда гройсман зимнюю резину на автопарк купил по 64 000 грн за скат а мне за инвалидность дали за 2008 год вот я и думаю не надули меня ??
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мне за 2 группу инвалидности дали за пол ската от мерса гройсмена
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чоколадные дауны в студию ...послушаем вас
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Сделайте шоу,пусть в прямом эфире политики(они же патриоты,работают для народа и народом избраны) пройдут полиграф.)))))У нас так ГАИ проверии,40 проц не прошли,при том,что гаишники взятки реально перестали брать года 3 как.Водителей пару посадили предлагавших-и все.
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А він на кого працює, цей бидлон Омлян доповів Гройсману що повність завершено йомковий ремонт нехай цей виродок не доповіді приймає а сам проїде на машині і побасе який стан дорог
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Хоть перед сном нормальных людей услышал! Теперь я спокоен. Не украдут !
Хотя, если честно говоря, и красть то нет чего!!
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В Украине нечего красть????42 миллиона жителей?Ты песню из совдеповкого фильма слышал-"Если б каждый из сограждан,дал мне по рублю,всего лишь дал мне по рублю..."
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Смешной ты чувак , товарисч Омелян..) покажи мне хоть одного чела у корыта шоколадной власти который работает не на себя а на государство!!!!!!!.
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Впевненість можлива при чесності та порядності, які у нашої влади відсутні.
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Думав, що ми вже пережили ті часи, коли парторг був більшим начальником від голови колгоспу, а директор заводу без згоди партсекретаря не міг нікого призначити...Це нам, виборцям, помста за порушення статті 5 Конституції в самій Конституції. Замість народу не має права ніхто нікому надавати владу і нікого позбавляти влади. Всі державні органи влади повинні мати повноваження тільки від народу.
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не мешает избрать госсекретаря по плюшкам-ватрушкам и другим конд. изделиям. И это будет...
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НА ГОСУДАРСТВО ИЛИ НА СТРАНУ? НА ГОСАППАРАТ ИЛИ НА ЛЮДЕЙ? МУДАК, ТЫ, ОМЕЛЯН...
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госсекретари это политруки от другого клана?-зачем тогда министр в менестерстве. зачем набу. бубу. и муму в конце концов. гпу. тоже кончается на -у.
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