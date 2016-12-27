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Все про:ВР (21237) Савченко (2354) Мосийчук (188)

 В Раде зарегистрировано постановление об исключении Савченко из комитета Нацбезопасности и обороны, - Мосийчук

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета национальной безопасности и обороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо.TV заявил нардеп от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук.

"В парламенте зарегистрировано постановление, об исключении Надежды Савченко из членов комитета нацбезопасности и обороны, потому что это дает возможность доступа к сверхсекретным материалам", - сказал Мосийчук.

По словам нардепа, парламентский комитет уже принял соответствующее решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко представила общественную платформу РУНА
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Аналогічно (але знала не все). Тому за її номерами в "суді" не стежила.
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Польша добилась в суде ЕС блокировки решения о расширении доступа «Газпрома» к Opal

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Суд Евросоюза приостановил решение Еврокомиссии о расширении доступа российского «Газпрома» к трубопроводу Opal в Германии, который является восточным отводом от газопровода «Северный поток», сообщило во вторник, 27 декабря, «Польское радио» со ссылкой на гендиректора польской газовой компании PGNiG Петра Возняка.
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І що?............ Кацапи вже свого добились......... ЄС погодився, а всі ці рішення суду - яйця виїденого не варті.............
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Таки не варті? Кацапи свого добилися коли Єврокомісія розширила доступ. А тут тобі бац і суд поламає всі розширення доступів разом з тими перевагами від розширення. Ну куплять кацапи когось ненадовго впливаючи на прийняття рішень. А там знову хтось в Євросуд подасть на Єврокомісію та поламає рішення. І будуть кацапи зі своїм сєвєрним потоком носитися, як дурний з дверима
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450 депутатов В.Р. заработают как 6 300 врачей !!!!!!! А
нужно ли так их много , больше чем в России и других странах ??? 200 депутатов
с лихвой хватит !!!
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Да,что ж за день то сегодня такой?Что не включи- везде эта кобла!
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Таких надь медведчук наштампует сколько хотите.Кума фуйла придушить и не будет больше гадь.
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Думаю голосование по данному вопросу следует поставить 31.12 в 23:00, чтобы наверняка.
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А шо там кримінальна справа по Мосійчуку хабарнику ? Вже порішав ? Перевели на шрифт брайля ? А знаєте для чого , народе ? Не знаєте цього ноухау ? Все просто . Мосійчук винайняв сліпого адвоката , і потім настаював щоб обвинувачувальна сторона всі матер"яли справи предоставили для ознайомлення адвокату з шрифтом брайля . Але з тих пір як Ляшко получив откат з держ бюджету , по Мосійчуку все затихло . І тепер він вчит інших як бути порядочними.
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С 1 января 2017 года «ПриватБанк» снизит ставки по валютным депозитам. Как сообщили в пресс-службе банка, ставки по новым депозитным вкладам в долларах и евро будут снижены в среднем на 1-2% годовых. Ставки по гривневым вкладам «ПриватБанка» будут снижены с начала февраля 2017 года. В частности, с начала 2017 года базовая ставка по депозитам будет снижена до 8% годовых в долларах (сейчас - 10%) и 7% годовых в евро (сейчас - 8%) http://newsdaily.com.ua/post/1428159
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ню ню , жди новых депозитов, долго ждать придется.....
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у меня нет своего банка, поэтому я новых депозитов не жду,

а вот люди с лишними деньгами подумают, положить свои деньги в государственный банк под меньший процент, но со 100-процентной гарантией или в какой-нибудь банк михайловский
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со 100% гарантией чего? запрета на снятие депозита ? мы это уже от---ЭТОЙ власти проходили, дураков нет.... лучше положить в Польше, надежней
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Люди с "лишними" деньгами, предпочитают просто хранить их в долларах, что бы курсовая разница (между 01.01.2016 и 27.12.2016 - 3 гривны) и инфляция (12%, по официальной версии), не превратили доход от депозита в расход на депозит.
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Да гАДЯ уже везде "жучков" натыкала, ей теперь вовсе необязательно где-то быть лично. Кому надо, снимут всю информацию с прослушки. Не дай, Бог, такой хрени быть правдой!
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Ну що ж - "пропіарилась" вона непогано............. багато АТОшників (та і не лише вони) нині її підтримують..........
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Пока информационный шум барыжная власть люмпенезирует страну по полной программе

Порошенко узаконив нові податки для ФОПів

5 годин(и) тому

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Image copyright unian Image caption ФОПи будуть щомісяця платити єдиний соціальний внесок 704 гривні
6 грудня парламент ухвалив, а 27 грудня президент підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців.
Про це вказано на сайті Верховної Ради.
Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.
Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності.
Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.
Нововведення ще до почату дії призвело до масового закриття ФОПів людьми, які використовували їх не постійно - так званих "сплячих ФОПів".
Люди зараз шикуються у черги до органів влади, щоб встигнути закрити ФОП до 1 січня і не платити 704 гривні соціального внеску за "сплячий ФОП".
При цьому перша група спрощенців має можливість сплачувати половину мінімального страхового внеску у розмірі 352 гривні на місяць.
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ну и что тебе не нравится?
пусть закрываются.
зачем налогоплательщикам содержать налоговиков, учитывающих спящих единщиков?
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..о так от и становятся Борцами за Правду... ...особенно Героинями... -- а шо делать? -- надо было к самолёту не Почётный Кортеж подавать , а карету Скорой Помощи...*)
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Ляшко уже к выборам готовится, крутит рекламы на всю катушку.
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И как теперь ребятам с плена домой ехать? Когда здесь истерия диванных патриотов!
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Истерить это не в моих правилах! Истерят те, что 54% лохонулись. У меня толку хватило , но истерички захотели верить в окончание войны за трое суток и в другую балаберду.
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в твоих правилах сосать, неадекватный пидор
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Когда у пассивного кончаются аргументы, что он активный, он соглашается.
Иди сосни если хочешь!
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феерический пидор, видимо опыт у тебя богатый в этих делах, по себе судишь
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ЇЇзараз піарять усі ригівські канали,а їх більшість в Україні. Так що наступ кремля всередині країни йде повним ходом за допомогою цього троянського коня і медведчука під носом у влади,а може і з її згоди. А на фронті у цей час гинуть військові,про яких влада навіть і не згадує
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Ну от чего, теперь отвлекаете?
А отвлекают от большого бада-бума! А суть его в феврале , что бы охладить народ, обьявят перевыборы в Верховную зраду!
И наши антинародные депутаты , уже приступили к предвыборной компании, по старым правилам.
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Народ, а как вам новость, за 15 боевиков лднр нам вернули двух рашисток. Для того чтоб гаде савченко сделать положительную историю. Постарался не кто ни будь а сам шокопидор
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А что, 15 орков кто то кому то возвращал? Где про это пишут?
Про этих двух "радисток Кэт" пишут, но при этом ни кто из официальных структур про них и знать не знает и в глаза их не видели.
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вся страна видит, а ты нет )))
лишь бы сказать - куйню..
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Я целый день работаю, в отличии от "всей страны", которая в соц. сетях сидит сутками, до новостей добираюсь вечером, всю инфу за не успеваю отработать - поэтому про двух шалав , которых нет в списках ни на обмен, ни в списках всех пленных и задержанных - читаю, а про 15-ть орков - нет...

Если у тебя есть ссылка про этих "героинь" - кинь, почитаю, может они тоже очень известные "военнопленные", сидящие уже который год на подвалах ОРДЛа, тогда я извинюсь
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шалавы, не шалавы - не нам судить, я их лично не знаю, а людей обсуждать за спиной не приучен, тем более женщин, факт в том, что они украинки, хотят домой - и окажутся дома, я считаю - это хорошо..
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В однієї коханець воює за луганду, тому він - там.
У другою теж вся родина там.
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О, давай досвидос. Из за таких чистоплюев как ты - "мирумир", "мышибратья", "адиннарот", "хотятдомой" - все беды в Украине и происходят. Когда народ тащит на столб вора, то обязательно найдется такой как ты, который с умным видом будет мешать народу, вещая "надо все по закону, надо быть гуманее".
Все - разговор окончен.
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хорош городить бред, лучше молчи.., не будешь выглядеть идиотом
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Угу. Домой. У нее семья в Новоазовске, а она хочет домой в Киев, и подальше от семьи.
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А ведь написано в одной книге, черным по белому - "не сотвори себе кумира"...

Так нет же, народ развели надей-шоу как идиотов. Ведь говорят, пишут и предупреждают, и уже не первый год, идет "информационная война", причем еще и гибридная, а народу пофиг, он даже не задумывается что такое "гибрид", что такое "война", и что такое "информация" и как ею можно воевать в 21-ом веке, убить врага, даже не даставая автомат.
Большинство попалось на эту "нашанадія". Обожглись. Может впредь будут менее эмоционально вестись на распиаренных "узников", а больше интересоваться теми о ком ни кто не пишет и мало кто знает.
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Я бачу, що ще не досить щеплення. Справа не лише у колишніх бранцях.

Зараз знайшли нового месію. Мішель звати. Слоґани ті самі: "Міхо - наш прІзІдЄнт", "Давай, Міхо, так їх".
Що давай ? Як ?
І під цього готові Конституцію переписувати (про Надьку те саме теренділи).
А потім питаємо: чому ми так живемо.

P.S. Колишні і абсолютно неодноосібні ніби-то досягнення на мене не діють. (Колись і баба дівкою була).
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Цікаво одне а чому цей свинячий кнур на волі?
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Объясняю почему - Ляшко по наводке с Банковой начал мочить Тимошенко, проголосовал за бюджет, вот и за Савченко взялся...., поэтому и на свободе, питар - что с него взять!!!
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Павел 44 521f088a

Про проект Медведчука "РУНА".
(Кремль продолжает создавать и финансировать псевдо украинских националистов и псевдо националистические организации, цель которых не борьба с внешним агрессором, а подрыв нашей Украины изнутри.)
http://www.oleshko.net/2016/12/runa-savchenko.html
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Пора, ой пора "Гадюке в Овечьей Шкуре" на ПМЖ в СИЗО !!!
В ГУЛАГ было бы лучше, но мы же не звери.
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В стране выборы на носу, а вы всё о старом! Тут кролик на 1+1 уже обвиняет ,неназванные силы. И что, он страну спас!
А шляшко так вообще херОй, и зарплаты поднял , и лесом не торгует.. на 112канале.
БПП оказывается лехторат , в донецке уже сагетировал. Представитель , крупного бизнеса в партии БПП проговорился, на Свободе Слова.
Процесс пошол.
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а по другому нельзя, ибо хуйло нападет и вообще шатун на липецком заводике настанет.
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Ви ж, перетружені, аж 17-го січня прителіпаєтеся на засідання.
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Смысл? Каждый депутат ВР имеет доступ к госстайне вследствие своего статуса -депутата. Т.е и опоблок, и радикалы,и ББББББППП, и смаонеми, и юлики-болики - все имеют равные возможности по доступу к госстайне. Другой вопрос комитеты. Согласно регламента ВР комитеты ВР распределяются между коалицией и оппозицией по квотам. В свою очередь коалиция тоже делила комитеты (глава, зам.) по квотному принципу. После выхода из коалиции юлики, самонемочи, радикалы "забыли" сложить портфели глав и замов комитетов. Получается они типа в оппозиции и одновременно и у власти, при этом ни за что не отвечая.
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Что за идиот с трясущейся физиономией,этими исключениями они только ей помогают.Каждый выпад этих старых пердунов делает ее сильнее.
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Политолог, руководитель центра «Третий сектор»Андрей Золотарев отмечает: «С каким упорством делали с Надежды героя, то с таким же упорством топили ее в грязь. Именно поэтому есть вопрос, когда врали - в первый раз или второй. А, может, и в первый, и во второй раз».
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А кто-что думает, то видео с Мосийчуком было правда или монтаж?
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А ты сам, себе вопрос задай! Не ужели ты думаешь, что это чмо, комуто нужно.
По их депутатов, меркам, это граши! Это, их образ жизни, они для этого туда шли! Плюс недоторканність. Он озвучил стандартные тарифы! Работа у него такая. Тем более что, его документирование противозаконно! Это тебя за булочку посадят, а его за миллион украденный, оправдают!
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чтоб Савченко сейчас люди поверили, как минимум нужно чтоб она поехала в ДНР, встретилась с Сашенькой-Захарченко и на встречи его завалила, в отместку за те все смерти за которые он лично в ответе...
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Хватит пургу гнать! С ними переговоры постоянно ведут, просто нет комманды озвучивать их!
Или вы думаете, что за уголь, газ, воду, лес, товары, они в кремле договариваются!
Надеюсь вы понимаете абсурдность ситуации.
Приказанно утопить Гадю, и отвлечь на неё от скандалов. Но её хватило всего не 2,5 недели.
Они уже пенсии вперёд выплатили, пытаются сдержать взрыв, недовольства, платёжки комунальные задерживают.
Пленарные заседания, следующие начнутся с блокирования трибуны, после обьявят перевыборы в феврале. Народ охладится, займётся выбором правильных людей, но мажиритаркой, и закрытыми списками, и не снятой непрекосновенностью, всё провалится и приведёт к бунту.

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мосийчука надо срочно и навсегда отовсюду исключить.
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Вот интересно: гадю психиатры хот раз проверяли? Или для депутатства такая проверка не нужна. Депутаты такой "регламент" не допустят потому, что там значительная часть тоже с серьёзными "сдвигами по-фазе".
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Народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук призвал Службу безопасности Украины проверить на полиграфе Ольгу Сворак и Анжелику Преснякову, которых сегодня освободили из плена боевиков «ЛДНР», передает УКРОП со ссылкой на «Пресса Украины».

В частности, Мосийчук отметил, что к такому выводу он пришел после прочтения статьи блогера Александра Олешко, который посвятил ее именно этим женщинам, которые якобы находились в плену террористов.

«Прочитал расследования блогера, в отношении лиц, которых освободили русские террористы по просьбе Надежды Савченко. Надеюсь СБУ их сильно проверит», - отметил Мосийчук.

Более того политик отметил, что с такими темпами передачи Украине вероятных коллаборационистов в нашем государстве появится значительная группа рупоров Кремля.

«Потому что с такими темпами в след за московскими кукушками Тимошенко и Савченко в Украине появится целый выводок кремлевских ссыльных. Будьте внимательны!», - заявил нардеп.
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https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1110984998978266
Продовжую працювати в Арабських Еміратах по визволенню з ув'язнення свого давнього товариша, якого підставили і запроторили до в'язниці в ОАЕ з метою відібрати підприємство в Україні. Ця людина допомагала мені та моїй родині в часі мого 2,5 річного ув'язнення у справі так званих "Васильківських терористів". Я не міг проявити невдячність і кинути цю людину в тюрмі тим паче, що він нещодавно переніс складну хірургічну операцію на шлунку та має трьох дітей, з яких найменшому немає і місяця.Прибув сюди виручати друга, а знайшов проблеми державного рівня, щодо захисту прав наших громадян за кордоном, адже не один мій товариш втрапляє в неприємності за межами нашої держави. Дякуючи енергійності нашого українського посла і консула в ОАЕ, захист наших громадян, які тут втрапляють в халепу, на більш високому рівні чим громадян інших країн колишнього СССР.Наразі вже побував у в'язниці Шарджа, бачив свого ув'язненого товариша і передав йому ліки. Наразі спілкуюся з місцевими адвокатами...
Тут дехто розповсюджує неправдиву інформацію, що вчора під час мого вильоту в Дубай я проходив кордон по дипломатичному паспорту і летів бізнес-класом за, що заплатив 126 000 гривен. Це підла брехня! Для спростування публікую свій квиток і візу в ОАЕ. Правда переможе!
_________________________________________
А что про это скажет кто???
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