 В Раде зарегистрировано постановление об исключении Савченко из комитета Нацбезопасности и обороны, - Мосийчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо.TV заявил нардеп от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук.
"В парламенте зарегистрировано постановление, об исключении Надежды Савченко из членов комитета нацбезопасности и обороны, потому что это дает возможность доступа к сверхсекретным материалам", - сказал Мосийчук.
По словам нардепа, парламентский комитет уже принял соответствующее решение.
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нужно ли так их много , больше чем в России и других странах ??? 200 депутатов
с лихвой хватит !!!
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а вот люди с лишними деньгами подумают, положить свои деньги в государственный банк под меньший процент, но со 100-процентной гарантией или в какой-нибудь банк михайловский
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Порошенко узаконив нові податки для ФОПів
5 годин(и) тому
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Image copyright unian Image caption ФОПи будуть щомісяця платити єдиний соціальний внесок 704 гривні
6 грудня парламент ухвалив, а 27 грудня президент підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців.
Про це вказано на сайті Верховної Ради.
Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.
Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності.
Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.
Нововведення ще до почату дії призвело до масового закриття ФОПів людьми, які використовували їх не постійно - так званих "сплячих ФОПів".
Люди зараз шикуються у черги до органів влади, щоб встигнути закрити ФОП до 1 січня і не платити 704 гривні соціального внеску за "сплячий ФОП".
При цьому перша група спрощенців має можливість сплачувати половину мінімального страхового внеску у розмірі 352 гривні на місяць.
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пусть закрываются.
зачем налогоплательщикам содержать налоговиков, учитывающих спящих единщиков?
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Иди сосни если хочешь!
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А отвлекают от большого бада-бума! А суть его в феврале , что бы охладить народ, обьявят перевыборы в Верховную зраду!
И наши антинародные депутаты , уже приступили к предвыборной компании, по старым правилам.
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Про этих двух "радисток Кэт" пишут, но при этом ни кто из официальных структур про них и знать не знает и в глаза их не видели.
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лишь бы сказать - куйню..
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Если у тебя есть ссылка про этих "героинь" - кинь, почитаю, может они тоже очень известные "военнопленные", сидящие уже который год на подвалах ОРДЛа, тогда я извинюсь
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У другою теж вся родина там.
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Все - разговор окончен.
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Так нет же, народ развели надей-шоу как идиотов. Ведь говорят, пишут и предупреждают, и уже не первый год, идет "информационная война", причем еще и гибридная, а народу пофиг, он даже не задумывается что такое "гибрид", что такое "война", и что такое "информация" и как ею можно воевать в 21-ом веке, убить врага, даже не даставая автомат.
Большинство попалось на эту "нашанадія". Обожглись. Может впредь будут менее эмоционально вестись на распиаренных "узников", а больше интересоваться теми о ком ни кто не пишет и мало кто знает.
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Зараз знайшли нового месію. Мішель звати. Слоґани ті самі: "Міхо - наш прІзІдЄнт", "Давай, Міхо, так їх".
Що давай ? Як ?
І під цього готові Конституцію переписувати (про Надьку те саме теренділи).
А потім питаємо: чому ми так живемо.
P.S. Колишні і абсолютно неодноосібні ніби-то досягнення на мене не діють. (Колись і баба дівкою була).
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Про проект Медведчука "РУНА".
(Кремль продолжает создавать и финансировать псевдо украинских националистов и псевдо националистические организации, цель которых не борьба с внешним агрессором, а подрыв нашей Украины изнутри.)
http://www.oleshko.net/2016/12/runa-savchenko.html
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В ГУЛАГ было бы лучше, но мы же не звери.
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А шляшко так вообще херОй, и зарплаты поднял , и лесом не торгует.. на 112канале.
БПП оказывается лехторат , в донецке уже сагетировал. Представитель , крупного бизнеса в партии БПП проговорился, на Свободе Слова.
Процесс пошол.
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По их депутатов, меркам, это граши! Это, их образ жизни, они для этого туда шли! Плюс недоторканність. Он озвучил стандартные тарифы! Работа у него такая. Тем более что, его документирование противозаконно! Это тебя за булочку посадят, а его за миллион украденный, оправдают!
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Или вы думаете, что за уголь, газ, воду, лес, товары, они в кремле договариваются!
Надеюсь вы понимаете абсурдность ситуации.
Приказанно утопить Гадю, и отвлечь на неё от скандалов. Но её хватило всего не 2,5 недели.
Они уже пенсии вперёд выплатили, пытаются сдержать взрыв, недовольства, платёжки комунальные задерживают.
Пленарные заседания, следующие начнутся с блокирования трибуны, после обьявят перевыборы в феврале. Народ охладится, займётся выбором правильных людей, но мажиритаркой, и закрытыми списками, и не снятой непрекосновенностью, всё провалится и приведёт к бунту.
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В частности, Мосийчук отметил, что к такому выводу он пришел после прочтения статьи блогера Александра Олешко, который посвятил ее именно этим женщинам, которые якобы находились в плену террористов.
«Прочитал расследования блогера, в отношении лиц, которых освободили русские террористы по просьбе Надежды Савченко. Надеюсь СБУ их сильно проверит», - отметил Мосийчук.
Более того политик отметил, что с такими темпами передачи Украине вероятных коллаборационистов в нашем государстве появится значительная группа рупоров Кремля.
«Потому что с такими темпами в след за московскими кукушками Тимошенко и Савченко в Украине появится целый выводок кремлевских ссыльных. Будьте внимательны!», - заявил нардеп.
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Продовжую працювати в Арабських Еміратах по визволенню з ув'язнення свого давнього товариша, якого підставили і запроторили до в'язниці в ОАЕ з метою відібрати підприємство в Україні. Ця людина допомагала мені та моїй родині в часі мого 2,5 річного ув'язнення у справі так званих "Васильківських терористів". Я не міг проявити невдячність і кинути цю людину в тюрмі тим паче, що він нещодавно переніс складну хірургічну операцію на шлунку та має трьох дітей, з яких найменшому немає і місяця.Прибув сюди виручати друга, а знайшов проблеми державного рівня, щодо захисту прав наших громадян за кордоном, адже не один мій товариш втрапляє в неприємності за межами нашої держави. Дякуючи енергійності нашого українського посла і консула в ОАЕ, захист наших громадян, які тут втрапляють в халепу, на більш високому рівні чим громадян інших країн колишнього СССР.Наразі вже побував у в'язниці Шарджа, бачив свого ув'язненого товариша і передав йому ліки. Наразі спілкуюся з місцевими адвокатами...
Тут дехто розповсюджує неправдиву інформацію, що вчора під час мого вильоту в Дубай я проходив кордон по дипломатичному паспорту і летів бізнес-класом за, що заплатив 126 000 гривен. Це підла брехня! Для спростування публікую свій квиток і візу в ОАЕ. Правда переможе!
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А что про это скажет кто???
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