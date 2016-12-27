 СБУ запретила российскому рэперу L’One въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат Владимир Парасюк, передает Цензор.НЕТ.
"Гражданину Российской федерации Горозии Левану Эмзаровичу (L'One) вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года. Никто не имеет права незаконно посещать Украинский Крым, а тем более, если речь идет о адептах "русского мира", написал Парасюк и разместил копию документа, полученного от СБУ.
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П Ы Н Д Ы К @Gandrushka 22 ч.22 часа назад
на сайте лайньюза поставили значки с флагами страны, откуда комментатор
ТАК ВОТ
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Елена Шереметова
сегодня в 13:05
Фото: ©РИА Новости/Алексей Даничев
Служащего спецподразделения ФСБ доставили в одну из столичных клиник Москвы с сотрясением головного мозга и ушибленными ранами теменно-затылочной области.
Травму сотрудник ФСБ получил у дома № 10 на Мясницкой улице. На голову 33-летнего мужчины упала глыба льда. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, и пострадавшего госпитализировали.
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татуировки тимати передаются половым путем!
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и сергей пенкин ! он такой же этораз, как и борис моисеев !
))))
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