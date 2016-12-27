 Рассмотрение дела об убийстве адвоката Грабовского будет проходить в закрытом режиме, - определение суда

Как сообщил Цензор.НЕТ адвокат одного из обвиняемых Александр Панченко, о закрытом режиме суда ходатайствовали и сторона защиты, и прокуратура.
"Информация, которая будет озвучена на суде содержит информацию о личной жизни и семейных обстоятельства Юрия Леонидовича. Также, в связи с резонансом, который вызвало это дело, может быть оказано давление на суд", - объяснил Панченко запрет суда.
В свою очередь прокурор Евгений Устименко сообщил: "В своем ходатайстве мы ссылаемся на 27 статью КПК".
Также представители потерпевшей просили закрыть слушание дела, правда - лишь частично.
Следующее заседание назначено на 6 января.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, весной 2016 Юрий Грабовский защищал бойца ГРУ РФ Александра Александрова, которого обвиняли в ведении агрессивной войны против Украины, участии в теракте, в результате которого погиб украинский военный.
В марте 2016 Грабовский исчез, позже его тело было найдено закопанным недалеко от Жашкова Черкасской области.
Главная военная прокуратура задержала двоих подозреваемых - 19-летнего Максима Чмилева и 26-летнего Артема Яковенко. Позже в прокуратуре сообщили, что оба признали свою вину.
Также было обнародовано видео , на котором Юрий Грабовский отказывается от дела Александра Александрова, которое было записано, когда адвокат уже исчез.
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