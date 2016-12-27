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Все про:Грабовский Юрий (46) Ромалийская Ирина (89)

 Рассмотрение дела об убийстве адвоката Грабовского будет проходить в закрытом режиме, - определение суда

Судебный процесс над Максимом Чмилевым и Артемом Яковенко, обвиняемых военной прокуратурой в убийстве известного киевского адвоката Юрия Грабовского, будет проходить в закрытом режиме. Такое определение сегодня вынес сегодня Шевченковский районный суд Киева.

Как сообщил Цензор.НЕТ адвокат одного из обвиняемых Александр Панченко, о закрытом режиме суда ходатайствовали и сторона защиты, и прокуратура.

"Информация, которая будет озвучена на суде содержит информацию о личной жизни и семейных обстоятельства Юрия Леонидовича. Также, в связи с резонансом, который вызвало это дело, может быть оказано давление на суд", - объяснил Панченко запрет суда.

В свою очередь прокурор Евгений Устименко сообщил: "В своем ходатайстве мы ссылаемся на 27 статью КПК".

Также представители потерпевшей просили закрыть слушание дела, правда - лишь частично.

Следующее заседание назначено на 6 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемые в убийстве адвоката Грабовского признались в ещё одном преступлении, - адвокат

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, весной 2016 Юрий Грабовский защищал бойца ГРУ РФ Александра Александрова, которого обвиняли в ведении агрессивной войны против Украины, участии в теракте, в результате которого погиб украинский военный.

В марте 2016 Грабовский исчез, позже его тело было найдено закопанным недалеко от Жашкова Черкасской области.

Главная военная прокуратура задержала двоих подозреваемых - 19-летнего Максима Чмилева и 26-летнего Артема Яковенко. Позже в прокуратуре сообщили, что оба признали свою вину.

Также было обнародовано видео , на котором Юрий Грабовский отказывается от дела Александра Александрова, которое было записано, когда адвокат уже исчез.

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Мы поверим Вам, вы же специалист в данном вопросе...
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У нашего военного прокурора всегда какая-то гомосятина. Да он и сам наверно с ихней касты.
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Чтото матиос очень темнит с этим делом. Сначала объявил интригу, что он расскажет, кто заказчики убийства, и что на счету убийц не одно убийство грабовского. Потом вместо откровений матиуса показали какойто фильм с журналистским видением, ни слова о заказчике. Слабо верится, что два чувака пошли на мокруху очень известного лица, находящегося постоянно на виду у всей страны, ради чего! Какими миллионами они разжились у грабовского?разве сравнить его с депутатами, у которых под матрасами мульоны!
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Гомосеком был этот Грабовский, потому и в закрытом режиме слушать будут
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