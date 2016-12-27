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Все про:адвокат (761) Россия (64400) СИЗО (843) Фейгин (355) Сущенко (190) консул (13)

 Завтра Сущенко посетит украинский консул, - Фейгин

В среду, 28 декабря, незаконно арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко посетит украинский консул Геннадий Брескаленко.

Об этом рассказал в интервью Укринформу адвокат Сущенко Марк Фейгин, который посетил журналиста во вторник в СИЗО "Лефортово", передает Цензор.НЕТ.

"Что еще важно: завтра, в среду, Романа посетит украинский консул в Москве Г.С. Брескаленко. Ждем новости и после этого визита", - сказал Фейгин.

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Он также напомнил, что ранее подавал адвокатский запрос Брескаленко о помощи в предоставлении документов, справок, необходимых в "деле Сущенко", с нескольких украинских учреждений: Укринформа, КНУ им. Шевченко (Институт журналистики) и ГУР МОУ.
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Почему адвокаты одни и те же, кого бы не задержали?
И кто тогда этих адвокатов-многостаночников оплачивает? Сами задержанные?
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