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 Судебный процесс по делу о госизмене Януковича начнется в первом квартале 2017 года, - Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко надеется, что судебный процесс по делу о госизмене Виктора Януковича начнется в первом квартале 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе брифинга в Краматорске, который транслировал телеканал "112 Украина ".

"Мы уже всей прокуратурой заманиваем Виктора Федоровича под любые условия, любые гарантии безопасности, любые гарантии выбранного им питания. Единственное, что мы будем выбирать место его пребывания конкретно в камере изолятора СБУ, потому что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления - измена Родине, посягательство на территориальную целостность нашего государства. Поэтому, с моей точки зрения, дело обстоит так, как ему положено. Жду с нетерпением решение Печерского суда о разрешении на начало специального досудебного следствия. Учитывая, что у нас небольшое количество материалов и свидетелей, планирую, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы досудебного следствия на руки для изучения, а дальше начнется судебный процесс. Планирую, что это произойдет в первом квартале следующего года", - заявил Луценко.

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"Для тех, кто скептически относится к заочному осуждению, это означает, что от Межигорья до краденых денег, все будет конфисковано, если суд примет обвинительное заключение, в доход государства", - добавил генпрокурор.

Луценко также подчеркнул, что следствие по делу Януковича проходит строго согласно требованиям закона, несмотря на заявления защиты.

"Да, я неровно дышу к Януковичу. Должен это признать. Но все следствие происходит по закону. Строго в соответствии с украинским действующим законодательством. И как бы его защита не проявляла чудеса артистизма и манипуляции, мы будем действовать по закону... Вы, возможно, слышали, что защита Януковича заявила, что ему не было вручено подозрение, которое зачитывал Луценко. Это манипуляция. Я не зачитывал подозрение. Я разъяснял подозрение, которое было вручено Януковичу в установленном законом порядке, по почте, и его защите очно. Как бы его защита не пыталась дискредитировать наши действия, мы действуем четко по УПК, принятым по Виктору Федоровичу украинским законам и он либо заочно, или очно предстанет перед украинским судом. Уверен, что суд примет объективное решение относительно вероятной измены Родине экс-президентом Украины", - отметил генпрокурор.

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Если ефрема собираются судить в луганской области,то с этим тоже комедия будет еще та!!Яныку югик благодарочку должен за то ,что не припиздошил его!!А зря!!
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Продолжения шоу по скайпу что бы хоть чем кормить месяцами лохторат, неучи придумайте что то новое
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Эт точно! И еще лохторат Савченко любит. А как они возмущаются. Как по настоящему!
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Госизмена? А расстрел Майдана? А зашкаливающая коррупция? А куча убийств бизнесменов ,которая на нем висит еще с молодости?А политическая коррупция и узурпация власти и многочисленные нарушения Конституции? А работа на РФ и Путина? Ты Луценко в нормальный или у тебя температура.За 3 года нихера на Януковича не собрали?
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Там рядом столько народа стояло и потворствовало, что шевелить сильно это дело невозможно ибо нынешние правдорубы многие поедут в тот же лагерь... .
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эпическая штука намечается...
дело всей жизни (и внукам передадут)
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Лето 2015 года. Юга Апаченко: "Дело Януковича будет в суде в сентябре! Я слов на ветер не бросаю!" :D
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Оставьте на время этого чивакуню, уже пора рассматривать и открывать уголовное дело против вальцмана, яйценюка, гнойсмана, пасстора, авакова, парубия и многих других из банды НФ и БПП в госизмене!!!
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...Янукович своему Государству не изменял! -- он его строил и кинул... -- судить надо не за измену, а за наеб@лово в особо крупных размерах -- как нормальных бандюков судят... -- вышак -- с заменой на червонец без права переписки...
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