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 Боевики применяют минометы на Мариупольском и Донецком направлениях, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18-00 в зоне проведения АТО зафиксировано 29 обстрелов со стороны российско-оккупационные войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении из 120 и 82 мм минометов боевики обстреляли Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино. По Широкино огонь вел снайпер.

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На Донецком направлении под огонь 82 мм минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны Луганское, Зайцево, Невельское и Мироновское.

На Луганском - из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали Новоалександровку и Новозвановку", - говорится в сообщении.

Читайте: За минувшие сутки погибших нет. Ранены 2 украинских воинов, 2 - попали в плен, - спикер АТО

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Давай Пастор,заганяй им эшелоны и бабло за уголь,а то слишком мало стреляют.
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