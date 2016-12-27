 Боевики применяют минометы на Мариупольском и Донецком направлениях, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На Мариупольском направлении из 120 и 82 мм минометов боевики обстреляли Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино. По Широкино огонь вел снайпер.
На Донецком направлении под огонь 82 мм минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны Луганское, Зайцево, Невельское и Мироновское.
На Луганском - из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали Новоалександровку и Новозвановку", - говорится в сообщении.
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