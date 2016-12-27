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Все про:переворот (220) реванш (14) Россия (64396) суд (19765) Янукович (32012) Высоцкий Сергей (31)

 Если состоится реванш, "решения" московского суда станут основанием для массовых репрессий в Украине, - Высоцкий

Признание российским судом Революции Достоинства в Украине "государственным переворотом" является подготовкой политико-правового фона для дальнейших действий по оккупации Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий.

"Российский "суд" признал Революцию Достоинства 2014 года в Украине "государственным переворотом". На первый взгляд, это выглядит смешно... Однако дело не только в пропагандистском элементе гибридной агрессии. Это - подготовка политико-правового фона дальнейших действий по оккупации Украины и подтверждение того, что планы Кремля в этом отношении остаются неизменными", - отметил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский суд решил, что Революция Достоинства была "госпереворотом"

По его мнению, действия Кремля по открытой оккупации проходить по сценарию, который можно наблюдать в оккупированном Крыму: местный незаконный "российский суд" приговорил двух евромайдановцев за события в Киеве.

"Примерно то же самое будет использовано в случае криптоокупации. Если дестабилизация государства закончится приходом к власти сил реванша, именно решение московского суда и наработанные во время этого так называемого процесса "материалы" станут отправной точкой для начала массовых репрессий в Украине", - подчеркнул представитель "Народного фронта".

"Нам с вами, дорогие активисты, волонтеры, добровольцы, военнослужащие, депутаты, журналисты, готовят статус "путчистов" и "незаконных вооруженных формирований". Задумывайтесь об этом каждый раз, когда слышите пропаганду о "мир любой ценой", - резюмировал Сергей Высоцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Рассмотрение в Москве иска о признании событий в Украине в 2014 году "госпереворотом" - очередной маразм кремлевских психопатов
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Они уже сунулись,только Рошен об этом не знает
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Сунулись в умирающее государство. Пусть сейчас попробуют. А именно "Рошен" и не дал ему сдохнуть окончательно. Или это заслуга Крокодила Гены? Ответ в своём "Чебурнете" размести!
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Пан Высоцкий,а вы что за 3 года сделали,чтобы Путин не имел таких планов насчет Украины? Может вы заставили Порошенка продать свой бизнес в РФ и вернуть из оффшоров свои деньги? Может вы рекомендовали Кабмину принять визовый режим с агрессором и не торговать с ним ? Может вы активно контролируете борьбу с коррупцией в стране,которую возглавила ВАША власть,ВАМИ избранная?Может вы посадили хоть одного криминального олигарха и вернули стране украденные у народа деньги? Что вы сделали конкретно? Ничего.Ноль.Значит вы главные враги Украины и позволяете агрессору продолжать войну с Украиной.
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Я обіцяю Порошенку хороші умови на Колимі і щоденний завтрак з канфет Рошен
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кто?
Вы уроды, так за эти не полные 3 года достали всю Украину, что на следующих выборах украинцы проголосуют за бывших рыгов (бойки, савченки и прочая шушара) и вот тогда то будьте готовы. Вы сделали все для того, что бы януковщь стал белым и пушистым в сравнении с вальцманами-гройсманами и прочими айсманами.
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Николай М-вся Украина? Не тяжела шапка Мономаха?
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а ты родной брат того, что ТУПОЙ-ТУПОЙ и еще ТУПЕЕ? иди на... клоун шоколадный.
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А ты можешь доказать, что не еврей? Ведь тот, что больше всего кричит и есть вор.
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во кто агент Кремля и провокатор и паникер Высоцкий хули вообще пизд..ть про какой то суд еба..ой Парашки сдохнет зимой Ху..ло 17 года пусть кацапы и наши воши януковские переживают наФуй их.... и все...
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а кто нам рассказывает про мыр любой ценой? не шыкаладный ли безальтернативный мыролюбец?
А по решениям мордовских судов - так нам посрать на эту мерю и эрзю.
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Да вот хрен петра великого кацапам по всей роже !!!
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Ты их приласкать решил? Они этого только и ждут.
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А что сказал суд по поводу Майдана в Кизыл- Орде?
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В Украине к сожалению реванш рыгов уже состоялся. Все в сговоре ждут определеного времени
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Так они и так сунулись , пример тот же крым
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Правильно, мусор должен бить в мусоре на не висеть на заборе
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Вариант один-вату депортировать на Рашку.И проблемы с защитой ваты у ХуЂла не будет
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Может хуйло наших брехунов напугает и они у нас защиты попросят? Я за Родину всегда, а это гамно только на обмен ребят.
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юрисдикция мордора заканчивается в мордоре.они могут строчить у себя все что захотят,лищь бы вата хавала.А Украине НАСРАТЬ и на мордор и на его тупые высеры,и на его сцаря )(уйла,и на кацапню 3.14здоголовую
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Помню! 1993 расстрел Госдумы в россии, а теперь в россии власть нелегитимна.
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Именно так на Россие и случилось.В Украине же танки по парламенту не стреляли.През с премьером удрали.Рада назначила Временное правительство и после выборов заработало правительсво "поновому".Так.что все по закону.
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криптоокупация ???
WTF ?

новым зверем сырожа пужает ?
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Реванш российско-сатанинских сил в Украине не состоится во имя Бога!Не для того великий Бог даровал Украине выстраданную и заслуженную свободу от сатанинской россии,чтобы ее у нее отнять!А вот рапад проклятого Богом и людьми недобитого в свое время ошметка Империи Зла-зловонной паРаши ЕЩЕ КАК БУДЕТ.И очень даже скоро!И гибель российскофашистского самолета с его вояками и лжецами,клеветниками,лицемерами и провокаторами пропагандонами ИМЕННО НА СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА-очень показательный Знак Свыше.Как говорится в Писании:"Имеющий ум поймет..."
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Так пусть они вспомнят там на мацковии про ОУН - УПА и сколько времени оно боролось практически в изоляции . Для раиси в Украине повторится история борьбы Ирландии за независимость .
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"Нам с вами, дорогие активисты, волонтеры, добровольцы, военнослужащие, депутаты, журналисты.." Вам с вами, очень дорогие депутаты, срочно подать в районный суд материалы о совершении госпереворота в Москве Б.Ельциным, расстрел из танков высшего органа страны. Дерзайте...
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Одного не пойму-где "ответка" ордынскому судилищу от нашей Фемиды?
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У нас государство Украина , мы не страна 404 как паРаша без конституции и фамилии и и без законов все по понятиям царя пупка..
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очередной припев нескончаемой песни "не раскачивайте лодку а то путин нападет".
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Революция Достоинства - это настоящая РЕВОЛЮЦИЯ, хотя и отчасти подпитанная деньгами олигархов и Запада. А вот сговор Турчинова, Порошенко и Фирташа - это ГОСПЕРЕВОРОТ.
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да не нужен кацапне никакой суд никакое решение суда , Хуйлу вообще насрать на законы и правовые нормы , захочет - двинет орду на Украину , предлог всегда можно найти , точнее (в данном случае) придумать.
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а шо, цапам потрібні якісь дозволи та підстави для репресій?
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Так, поки вони маскуються від Заходу, а він це хаває.
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Завдяки зрадницький політиці Порошенко і Турчинова рашисти безкарно не тільки існують, але і активно діють проти України. Він за свій Рошен в ворожій Росії продав Україну!
Поки в Україні не будуть знищуватися рашисти і агенти Кремля ми російського ворога не переможемо!
Потрібно захищати Україну і не звертати увагу на зрадників при владі!
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Тимошенко сравнила украинцев с папуасами https://--.rt.com/7en4
https://pbs.twimg.com/media/C0r-95CXEAAVDmp.jpg

НЕ ТОТ НАРОД ЕЕ ВЫБИРАЛ ,МЫ ЭТО УЖЕ СЛЫШАЛИ ОТ ЕЕ .....
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Да. И еще. Если это решение суда продолжить за логикой статьи, вполне разумной, то теперь Янукович становится действующим президентом Украины. С полномочиями. Объявить указ о введении в Украине военного положения, обращение к третьей стороне за военной помощью. Ну и т.д. На эту тему у фантазии не будет границ. Что то очень плохое приближается. Доигрались в Мински.
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Не неси бред. Суд и место проведение доказало что Москва вмешивается во внутренние дела Украины и подготавливает и устраивает перевороты..
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Так и все что происходит, бред. Но разве он от этого не реален. Так и будут делать.
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забейте на них рыги и овощ как сгоревшая спичка толку ноль
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"Нам с вами, дорогие активисты, волонтеры, добровольцы, военнослужащие, депутаты, журналисты, готовят статус "путчистов" .... не понял ..., а где тут барыга? где его чоколадная срань(АП), где Кролик и Грося? и их срань( КабМИН), где синагога с её пастором кровавым? где всё это?
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Показания экс-депутата Госдумы РФ лягут в основу обвинения Януковича в деле о госизмене

Бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации дал показания украинскому следствию в рамках уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Могу подтвердить слова Руслана Кравченко (прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко - ИФ) о том, что одним из свидетелей, который дал чрезвычайно важные показания, является бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, который давал показания о влиянии подписанного письма с призывом к Путину ввести войска в Украину, на решение Государственной Думы о применении Вооруженных сил РФ за границей", - сказал Ю.Луценко журналистам во вторник в Краматорске.
По его словам, эти показания лягут в основу будущего обвинения.
Как сообщалось, В.Янукович подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 110, 111 (государственная измена и посягательство на территориальную целостность государства).
http://interfax.com.ua/news/general/393475.html
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історія повториться: буде декомунізація - повернемося в кордони безкомуністичної України, до 17 року, буде, буде, буде... все до того йде. Ну в кращому разі будуть Сполучені Штати України - федерація. Це також варіант.
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Ждем решения КС по поданому порошенком о неправомерности лишения януковича звания президента,вот тогда и начнется самое интересное
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