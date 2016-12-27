 Если состоится реванш, "решения" московского суда станут основанием для массовых репрессий в Украине, - Высоцкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий.
"Российский "суд" признал Революцию Достоинства 2014 года в Украине "государственным переворотом". На первый взгляд, это выглядит смешно... Однако дело не только в пропагандистском элементе гибридной агрессии. Это - подготовка политико-правового фона дальнейших действий по оккупации Украины и подтверждение того, что планы Кремля в этом отношении остаются неизменными", - отметил депутат.
По его мнению, действия Кремля по открытой оккупации проходить по сценарию, который можно наблюдать в оккупированном Крыму: местный незаконный "российский суд" приговорил двух евромайдановцев за события в Киеве.
"Примерно то же самое будет использовано в случае криптоокупации. Если дестабилизация государства закончится приходом к власти сил реванша, именно решение московского суда и наработанные во время этого так называемого процесса "материалы" станут отправной точкой для начала массовых репрессий в Украине", - подчеркнул представитель "Народного фронта".
"Нам с вами, дорогие активисты, волонтеры, добровольцы, военнослужащие, депутаты, журналисты, готовят статус "путчистов" и "незаконных вооруженных формирований". Задумывайтесь об этом каждый раз, когда слышите пропаганду о "мир любой ценой", - резюмировал Сергей Высоцкий.
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Вы уроды, так за эти не полные 3 года достали всю Украину, что на следующих выборах украинцы проголосуют за бывших рыгов (бойки, савченки и прочая шушара) и вот тогда то будьте готовы. Вы сделали все для того, что бы януковщь стал белым и пушистым в сравнении с вальцманами-гройсманами и прочими айсманами.
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А по решениям мордовских судов - так нам посрать на эту мерю и эрзю.
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WTF ?
новым зверем сырожа пужает ?
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...
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Поки в Україні не будуть знищуватися рашисти і агенти Кремля ми російського ворога не переможемо!
Потрібно захищати Україну і не звертати увагу на зрадників при владі!
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https://pbs.twimg.com/media/C0r-95CXEAAVDmp.jpg
НЕ ТОТ НАРОД ЕЕ ВЫБИРАЛ ,МЫ ЭТО УЖЕ СЛЫШАЛИ ОТ ЕЕ .....
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Бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации дал показания украинскому следствию в рамках уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Могу подтвердить слова Руслана Кравченко (прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко - ИФ) о том, что одним из свидетелей, который дал чрезвычайно важные показания, является бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, который давал показания о влиянии подписанного письма с призывом к Путину ввести войска в Украину, на решение Государственной Думы о применении Вооруженных сил РФ за границей", - сказал Ю.Луценко журналистам во вторник в Краматорске.
По его словам, эти показания лягут в основу будущего обвинения.
Как сообщалось, В.Янукович подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 110, 111 (государственная измена и посягательство на территориальную целостность государства).
http://interfax.com.ua/news/general/393475.html
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растов закрыт?
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нужно позарез
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