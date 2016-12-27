 Электронный учет военнообязанных искоренит из процесса призыва коррупционную составляющую, - Генштаб

Об этом сегодня, 27 декабря заявил во время брифинга временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Николай Садеков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Украины.
"Электронные базы данных Единого государственного реестра военнообязанных будут доступны лицам, связанным с призывом исключительно в пределах их компетенции. Например, в районных военкоматах смогут оперировать данными только по своему району. А вот на уровне Генерального штаба можно будет получить доступ ко всей информации, но не скопировать ее, - объяснил Садеков.
По его словам, физическое и программное разделение электронного реестра позволит отслеживать деятельность всех должностных лиц, связанных с призывом.
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Можно продолжать долго, но все эти штучки не более чем распил бабла и повод просить в Европы ещё, реально же всё насколько запущено и связано, что помочь может только расстрел,
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