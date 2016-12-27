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 Электронный учет военнообязанных искоренит из процесса призыва коррупционную составляющую, - Генштаб

Электронный учет военнообязанных позволит отслеживать деятельность всех должностных лиц, связанных с призывом и искоренить коррупционную составляющую из призывного процесса.

Об этом сегодня, 27 декабря заявил во время брифинга временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Николай Садеков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 300 тыс. человек, подлежащих призыву, не явились на призывные участки, - представитель Генштаба ВСУ

"Электронные базы данных Единого государственного реестра военнообязанных будут доступны лицам, связанным с призывом исключительно в пределах их компетенции. Например, в районных военкоматах смогут оперировать данными только по своему району. А вот на уровне Генерального штаба можно будет получить доступ ко всей информации, но не скопировать ее, - объяснил Садеков.

По его словам, физическое и программное разделение электронного реестра позволит отслеживать деятельность всех должностных лиц, связанных с призывом.
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Точно также, как "искоренил коррупцию в судах" электронный раздел дел,
Точно также, как "искоренил коррупцию в налоговой" электронный учет предпринимателей,
Точно также, как "искоренил коррупцию в МРЭО" пластиковый техпаспорт,
Точно также, как "искоренил коррупцию в центризберкоме" электронный реестр избирателей
Можно продолжать долго, но все эти штучки не более чем распил бабла и повод просить в Европы ещё, реально же всё насколько запущено и связано, что помочь может только расстрел,
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- коррупционную составляющую искоренит только тотальные убийства чиновников и более ничего....
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ну, для сельских бабушек эта байка может и прокатить...
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хочу быть сисадмином в министерстве обороны. если раньше несли бабло военкому, то теперь будут нести в ИТ отдел сисадмину, что бы удалил нах из базы вобще совсем.
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хули в том в SQLе строчку затереть или табличку дропнуть ? главное знать где и с какой стороні зайти, и никакие права доступа пользователей не помешают и не учтут. коррупция перейдет на новій уровень, чинуши не причем, єто нехороший третий помощник сисадмина табличку дропнул, а бекап не сделал.
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а если они отдадут обслуживание фиктивной ИТ консалтинговой конторе - то бабло потечет рекой, а в случае вскрітия схемі - ищите бомжа на которого зарегано ООО
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Тавышо!!! А вносить (и удалять) в электронную систему военнообязанных будет непредвзятый японский робот.
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