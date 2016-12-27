EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Экономика, Общество
  1272  39
Все про:газ (8558) Кабмин (9530) отопление (501) тарифы (1361) цены (2038) подорожание (78) Кубив (98)

 "Пересчет не нужен", - Кубив не видит необходимости повышать тарифы на газ и тепло в связи с подорожанием импортного газа

Кабинет Министров не планирует повышать тарифы на газ и тепловую энергию в связи с увеличением стоимости импортного газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Он напомнил, что, по данным НАК "Нафтогаз Украины", в данный момент цена импортного газа выросла на 8%. "Мы говорим о колебании. 8% роста - это не 10%, и это сегодня говорит о том, что пересчет не нужен", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные органы власти могут снизить тарифы на водоснабжение на 10-12%, - Насалик

Согласно меморандуму с Международным валютным фондом, Украина обязалась с 1 января 2017 года ввести поквартальную корректировку розничных тарифов на газ и тепловую энергию, если тарифы будут отклоняться от уровня полного покрытия расходов (цены на импортный газ) на 10% или более.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как это не нужен?? А справедливая цена?? Подымите хотя бы до 12, чтоб мы чувствовали, что вы о нас помните...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прально, чтоббнас цена грела а не газ вонючий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это же игнор какой-то . Мы все уже заскучали , не знаем куда деньги девать которые посыпались на нас , как из рога изобилия после заботы о нас лучшего правительства в мире .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они ее посадют! Что бы не мешала. Уж не маленький, пора понимать. Это банда похлеще Чавокуни!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да та же воровка как и эта банда только от корыта пока отдвинули
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно он говорит. Не видит необходимости, но до 31.12.2016. Но вот с с 01.01.2017 прозреет, к гадалке не ходи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крепенькая верёвочка и сук или фонарь вам нужны ........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то ви ж вже всі підвищення та подорожания років на п'ятдесят вперед в ту ціну заложилі..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...мне так видится: коммуналку считают в пересчёте на СКВ... ...а гривню НИГДЕ -- НИ В КАКОЙ стране не берут и не продают...
Валютные операции проводит толкько ЦБ -- и никто другой! ...отсюда вывод -- пардон: воруют...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну не дибил
пускай богатые платят
бюджет пополняют
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
налицо преступная мягкотелость по отношению к народу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там кстати нефть па двадцать, рупель по сто, а нам безвиз дали еще пол года назад. Есть что праздновать на НГ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще побольше воздуха в газ и все будит зашибись ( чайник литр двести вскипает за 14 минут )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Направление мысли у вас правильное, а вот со знаниями проблема.
Если добавлять воздух в трубы, то и взорваться что нибудь может.
А они просто понижают давление.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как так не надо?рынок у нас пилядь или винницкий базар? .... раньше спыждыл на всю жизнь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Время мертвого часа. Щас приедут с работы, хлопнут пол-стакана горилки, оглаушат тареляку борща и только потом начнут скулить что на еду им не хватает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та вже заложили в тариф не одне підвищення,так що можете поки що не перераховувати,щоб шахрайство не відкрилось
 показать весь комментарий
Ответить
 
Повышайте.. ....... платить ( не факт ) будем летом, и не 50% , а все 100%!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они и так похоже, что с запасом посчитали, особенно разница в 400-600 гривен интересная с квартирами со счетчиками и без. Куда эти деньги идут и кому в карман не понятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эти падлы так наповышали, что и самим страшно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто зараннее готовят к повышению тарифов,что бы свыклись с новостью и смирились.А может дело в возможных досрочных выборах,в такое время все они становятся популистами.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 Облако тегов
Аваков авиакатастрофа Антикоррупционная прокуратура Антитеррористическая операция блокада боевик бюджет военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание заложник Кабмин Киев Крым Мингарелли Минобороны Национальная гвардия Нацполиция оборона оккупация плен пленные Россия Савченко смерть суд финансирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти