 "Пересчет не нужен", - Кубив не видит необходимости повышать тарифы на газ и тепло в связи с подорожанием импортного газа

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.
Он напомнил, что, по данным НАК "Нафтогаз Украины", в данный момент цена импортного газа выросла на 8%. "Мы говорим о колебании. 8% роста - это не 10%, и это сегодня говорит о том, что пересчет не нужен", - сказал он.
Согласно меморандуму с Международным валютным фондом, Украина обязалась с 1 января 2017 года ввести поквартальную корректировку розничных тарифов на газ и тепловую энергию, если тарифы будут отклоняться от уровня полного покрытия расходов (цены на импортный газ) на 10% или более.
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Валютные операции проводит толкько ЦБ -- и никто другой! ...отсюда вывод -- пардон: воруют...
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пускай богатые платят
бюджет пополняют
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Если добавлять воздух в трубы, то и взорваться что нибудь может.
А они просто понижают давление.
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