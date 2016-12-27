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Все про:Луценко (6285) МВД (8002) стрельба (2049) КОРД (92)

 Результаты расследования перестрелки в Княжичах будут в конце первого квартала следующего года, - Луценко

В конце первого квартала следующего года можно ожидать результаты следствия относительно стрельбы в Княжичах, жертвами которой стали 5 сотрудников полиции

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ, об этом на брифинге в Краматорске рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Мы ждем экспертиз. Экспертизы будут длиться примерно месяц. После этого будет проведено воспроизведение событий преступления. Соответственно будут статьи обвинения по убийству по неосторожности или убийство", - сказал Луценко.

По его словам, в данной ситуации главным является определить ответственность должностных лиц, руководителей операции.

"В конце первого квартала следующего года можно ожидать результаты следствия", - добавил генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра будут опубликованы материалы служебного расследования Нацполиции по трагедии в Княжичах, - Аваков

Напомним, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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А безвиз после продажи рошена и слепого траста. Терпили потерпите, приготовьте вилки для лапши. Пока придумаем правдоподобную историю
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точно. Сразу после того как в Луганске Ефремова засудят...
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воспроизведение говорит Юрик будет
еще как минимум 10 человек положат
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Ага... Как и результаты расстрелов и пыток людей на майдане, убийство Шеремета, сепаратизм ахметова и его прихвостней... Что там еще??
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Это за такое блестящее расследование- увеличение зарплаты прокурорским на 15-18 тысяч гривен? Правда, в зависимости от выслуги лет. Совсем охренели... Края потеряны.
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У авакова все проще,завтра расскажет,а еще антоха раскрыл покушения на кернеса,оказывается СИЗО это зона,которую держал мент сидящий под следствиям
Замах на мера Харкова Геннадія Кернеса, в результаті якого мер залишився назавжди прикутим до інвалідного візка, організував лідер сепаратистського угрупування "Оплот" Євген Жилін. Таку заяву зробив радник глави МВС, народний депутат Антон Геращенко

На питання, хто стояв за замахом, Геращенко відповів: "Покойный Жилин. Он организатор. Это была месть". "Жилин был беспредельщиком, работал в милиции, применял недозволенные методы в отношении подозреваемых. Жилин и Кернес хорошо знали друг друга. История их знакомства - целая детективная история"
"В октябре 2004 года было покушение на Кернеса: под его пустой автомобиль, припаркованный у подъезда жилого дома, заехала радиоуправляемая игрушечная машинка с 50 граммами взрывчатки. Раздался хлопок, взрыв. Хотели не убить, но напугать. Кернес обещал ментам крупную сумму, только бы они нашли заказчика.Те искали и не нашли, но решили подставить Жилина. Он тогда в УБОПе работал и конфликтовал с Кернесом, который у него собственность забрал. На Жилина завели левое уголовное дело, на два года запихнули в СИЗО, потом оправдали. Когда Жилин вышел из тюрьмы, где был авторитетом и держал зону, пообещал прикончить Кернеса",
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А все и так знают, что это был эксцесс исполнителя, так сказать "дружественный" огонь! ( Троян).

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Сказали что перестрелка была всего то 13 секунд..........а срач мусора развели на пол года.....апиративнинька работают, апиративнинька.......
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Да уже не надо... изворачиваться и комедию ламать... Уже и так все поняли чего стоит ета власть с ее рехвормами и чиновниками...
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в конце следующего квартла следующего года следующего после следующего убийства...
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Офшоренко собрал возле себя исключительно сволочей и идиотов, разве что не вписывается Нищук. Євгене, рви звідтіля якомога далі!!! Всі вони гідні тільки палі та гілляки, гілляки та палі..!
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Да-а-а..... Пизда рожает дураков, а Родине нужны генпрокуроры...
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