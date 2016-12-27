 Результаты расследования перестрелки в Княжичах будут в конце первого квартала следующего года, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ, об этом на брифинге в Краматорске рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Мы ждем экспертиз. Экспертизы будут длиться примерно месяц. После этого будет проведено воспроизведение событий преступления. Соответственно будут статьи обвинения по убийству по неосторожности или убийство", - сказал Луценко.
По его словам, в данной ситуации главным является определить ответственность должностных лиц, руководителей операции.
"В конце первого квартала следующего года можно ожидать результаты следствия", - добавил генпрокурор.
Напомним, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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Замах на мера Харкова Геннадія Кернеса, в результаті якого мер залишився назавжди прикутим до інвалідного візка, організував лідер сепаратистського угрупування "Оплот" Євген Жилін. Таку заяву зробив радник глави МВС, народний депутат Антон Геращенко
На питання, хто стояв за замахом, Геращенко відповів: "Покойный Жилин. Он организатор. Это была месть". "Жилин был беспредельщиком, работал в милиции, применял недозволенные методы в отношении подозреваемых. Жилин и Кернес хорошо знали друг друга. История их знакомства - целая детективная история"
"В октябре 2004 года было покушение на Кернеса: под его пустой автомобиль, припаркованный у подъезда жилого дома, заехала радиоуправляемая игрушечная машинка с 50 граммами взрывчатки. Раздался хлопок, взрыв. Хотели не убить, но напугать. Кернес обещал ментам крупную сумму, только бы они нашли заказчика.Те искали и не нашли, но решили подставить Жилина. Он тогда в УБОПе работал и конфликтовал с Кернесом, который у него собственность забрал. На Жилина завели левое уголовное дело, на два года запихнули в СИЗО, потом оправдали. Когда Жилин вышел из тюрьмы, где был авторитетом и держал зону, пообещал прикончить Кернеса",
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