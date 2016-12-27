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Все про:Савченко (2353) финансирование (1060)

 "Никто меня не финансирует, но есть люди, которые спрашивают: как мы можем вам помочь?", - Савченко о своем новом проекте

Народный депутат Украины Надежда Савченко (внефракционная) утверждает, что ее новый проект - общественную платформу РУНА никто не финансирует, за исключением простых людей, которые добровольно перечисляют средства на счета ее фондов.

Об этом она заявила, представляя свою общественную платформу РУНА во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никто меня не финансирует, но есть люди, которые спрашивают: как мы можем вам помочь? Поэтому у нас есть два открытых фонда. Один зарегистрирован на меня, его открыла еще моя сестра, когда я находилась в тюрьме. Второй фонд открыт на общественную организацию (ОО "Народный трибунал Украины" - Ред.). Есть два открытые счета, и вы сами можете решать, как голосовать, как думать, кому верить. Эти счета остаются для наполнения. Если вы желаете присоединиться или идеей, или финансами, или какой-то другой помощью - мы всегда открыты, мы всегда сотрудничаем", - сказала Савченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Очевидно, что за Савченко от имени Путина стоит Медведчук", - нардеп Бригинец

Напомним, сегодня Надежда Савченко вместе с соорганизаторами Теодором Дякивом и Назаром Мухачевым презентовала новую общественную платформу РУНА, название которой расшифровывается как "Рух, реформы, революция украинского народа". Целью создания этого проекта объявлено постепенное изменение политической системы в Украине.
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,,Народный трибунал Украины,, Них...я себе. Надюха! Заседатели нужны?
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Яйценюку, помнится, тоже на его "фронт" бабушки по десяточке сбрасывались...
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Гадя плавно перетекает из украинского информационного поля в российское. Там она будет символизировать участника Майдана - бойца Ато, который пользуется авторитетом у "простых людей" и поднимает Украину на борьбу против "кондитерских ". Поэтому деньги она, по возможности, из бюджета Украины будет пытаться тянуть, а пиарить ее биплатно будут.
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Я даже знаю где живут эти ЛЮДИ - в пределах Садового кольца .
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готов внести для гади, партию иркутского "боярышника"
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Не переживай Надийа , пуйло тебе на выборы деньжат подкинет ,, вне всяких сомнений . Ты главное продолжай , не отвлекайся , " дывытысь в грустные очи , уставших от войны , своих в доску хАроших пацанов - Захара и Плотвы " . И почаще им улыбайся . !
Наивная дурочка мля .. !! .
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VЕсли нет, могу палачем.Знаю убийство большой грех,но как говорил небезизвестный персонаж ..Угрюм реки:-,,Убийство по приказу- пустяшный грех.Его отмолить,что раз плюнуть,,Надеюсь вердикты будут справедливыми!
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что самое интересное, найдутся же ебланы, которые будут за неё голосовать если что.
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Найдутся , но есть плюсы , она заберет голоса у рыгов но все равно не пройдет 5-процентный барьер
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ой, щось сумніваюсь, що гадя відбере хоч один голос в ригів.. В неї інша "аудиторія", ті за ригів і не були.. Навіять не уявляю психологічний та фізичний портрет надіного "виборця".. Сподіваюсь, що таких ідіотів 5 відсотків не набереться))) в Україні.
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це мабуть ті, які з моменту визволення гаді з "полону" до часу виборів пробули в літаргічному сні.. Бо всі, кому довелось цей "феномен" спостерігати, наврядчи віддадуть за ТАКЕ свій голос..))
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Тупорылая лошадь. А наш народ любит тупых во власти.
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Орки услышав тук и пластырей,шо блокады не будет совсем охренели


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Да здравствует наш Суд, самый гуманный суд в мире!" А можно было передать и в Суд фашистской педерации в паРАШУ и в оккупированную лугандонию там очень хорошо относятся к украинским заключённым . Хорошо видно на примере даже на Гади - Сявки...после того что она "мужественно"перенесла "не человечиские кровавые пытки, издевательства, голодовки."...а теперь шибко бегает к своим любимы кровавым бандитам сепаратистам оккупированной бандитской резервации лугандонии длнр и с ними полюбовно общается
Да здравствует наш Суд, самый гуманный суд в мире!" А можно было передать и в Суд фашистской педерации в паРАШУ и в оккупированную лугандонию там очень хорошо относятся к украинским заключённым . Хорошо видно на примере даже на Гади - Сявки...после того что она "мужественно"перенесла "не человеческие кровавые пытки, издевательства, голодовки."...а теперь шибко бегает к своим любимы кровавым бандитам сепаратистам оккупированной бандитской резервации лугандонии длнр и с ними полюбовно общается циклюется , Видно они эти бандиты раньше "пытки" к ней применяли и они совсем были не хилые наверно сексуальные, ишь как понравилось.
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А Флинт: «Возможно, в Москве думают, что украинское правительство, которое на сегодня буксует в смысле экономики и проведения реформ, так надоест самим украинцам, что его сменят на более дружественное Москве. Потому не удивлюсь, что какие-то оппозиционные партии в Украине получат внезапное щедрое финансирование на свои цели. В конце концов, поставить Украину в зависимость от Москвы с помощью договоров, куда выгоднее, чем вести малопродуктивную войну».
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Рыбаку кишки выпустили, а Савченко двух помошниц дали.
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Надо полагать что это проект Медведчука, шантажировать украинцев захваченными заложниками. Слава богу их не так много, что бы их родственники смогли серьезно влиять на политическую ситуация в стране.
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та хєр з ним, хто там її фінансує, проблема в тому, чому її ніхто не лікує?
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Собирают деньги на постройку домика..?? Земельку в Киеве не просто так маман отхватила....
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А почему только два фонда открыли? Есть же еще старушка-мать ее...
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Маман пока в стратегическом резерве.....случаи ведь разные бывают....
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да расслабтесь никто за неё голосовать не будет. отберёт немного электората у бют и оппоблока и всё на этом. А скорее всего очередная королевская. Через какое-то время войдёт в партию мураева-рабиновича или прочих подобных
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Начало семейного подряда. Все юудут задействованы, включая маменьку
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Жена-мужу, в новой норковой шубе, такая:"Меня никто не финансирует, но есть люди..." Короче, как-то так.
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Начало демократии--- диктатура и никакого пани братства --- "друзьям" тюрьмы расследования, суды и тюремные сроки даже против соратников и родственников Ли Куан Ю во власти - всё это сделало Сингапур наименее коррумпированной страной мира..
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багатьом людям не хочеться вірити, що савченко агент путіна, але Надя не залишає їм шансів
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Надя забыла поставить букву "Т" впереди своего названия.
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