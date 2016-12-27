 "Никто меня не финансирует, но есть люди, которые спрашивают: как мы можем вам помочь?", - Савченко о своем новом проекте

Об этом она заявила, представляя свою общественную платформу РУНА во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Никто меня не финансирует, но есть люди, которые спрашивают: как мы можем вам помочь? Поэтому у нас есть два открытых фонда. Один зарегистрирован на меня, его открыла еще моя сестра, когда я находилась в тюрьме. Второй фонд открыт на общественную организацию (ОО "Народный трибунал Украины" - Ред.). Есть два открытые счета, и вы сами можете решать, как голосовать, как думать, кому верить. Эти счета остаются для наполнения. Если вы желаете присоединиться или идеей, или финансами, или какой-то другой помощью - мы всегда открыты, мы всегда сотрудничаем", - сказала Савченко.
Напомним, сегодня Надежда Савченко вместе с соорганизаторами Теодором Дякивом и Назаром Мухачевым презентовала новую общественную платформу РУНА, название которой расшифровывается как "Рух, реформы, революция украинского народа". Целью создания этого проекта объявлено постепенное изменение политической системы в Украине.
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Наивная дурочка мля .. !! .
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Да здравствует наш Суд, самый гуманный суд в мире!" А можно было передать и в Суд фашистской педерации в паРАШУ и в оккупированную лугандонию там очень хорошо относятся к украинским заключённым . Хорошо видно на примере даже на Гади - Сявки...после того что она "мужественно"перенесла "не человеческие кровавые пытки, издевательства, голодовки."...а теперь шибко бегает к своим любимы кровавым бандитам сепаратистам оккупированной бандитской резервации лугандонии длнр и с ними полюбовно общается циклюется , Видно они эти бандиты раньше "пытки" к ней применяли и они совсем были не хилые наверно сексуальные, ишь как понравилось.
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http://www.oleshko.net/2016/12/runa-savchenko.html
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