 Дело Ефремова будет передано на рассмотрение в Луганскую область, - ГПУ

Об этом на брифинге сообщил Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"С высокой долей вероятности я могу сказать, что это будет Луганская область, по месту совершения преступления", - сказал он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ завершила досудебное расследование дела экс-депутата Рады Ефремова
По его словам, это будет правильным шагом.
Он напомнил, что Ефремов знакомится с материалами досудебного расследования.
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Да здравствует наш генеральный прокурор , самый гуманный прокурор в мире !
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мочи кацапов!
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Ніяк не могли придумати,як відпустити червонопикого,а тут на тобі скинули на Луганську область,ще б в "лнр" передали.Скоти!!!
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