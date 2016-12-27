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Все про:Ефремов (1595) Луценко (6285)

 Дело Ефремова будет передано на рассмотрение в Луганскую область, - ГПУ

Генеральная прокуратура планирует передать обвинительный акт против депутата Верховной Рады Александра Ефремова (фракция Партия регионов) в суд в Луганской области.

Об этом на брифинге сообщил Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"С высокой долей вероятности я могу сказать, что это будет Луганская область, по месту совершения преступления", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ завершила досудебное расследование дела экс-депутата Рады Ефремова

По его словам, это будет правильным шагом.

Он напомнил, что Ефремов знакомится с материалами досудебного расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд ограничил 30 сутками срок ознакомления стороной защиты с делом Ефремова, - адвокат


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Договаривались , договаривались , и договорились .
Да здравствует наш генеральный прокурор , самый гуманный прокурор в мире !
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Їпануті, злочин був проти держави. Дайте луцику бояришник.
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Ну так чтоб это знать нужно юридическое образование . Социалистов - комунистов оказывается бывших не бывает . Их вождь сказал , что каждая кухарка может управлять государством , а ген прокуратурой и подавно .
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А Плотницкий пусть председательствует. Дебилы бля.
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"Запийте холодною водою".
Ніяк не могли придумати,як відпустити червонопикого,а тут на тобі скинули на Луганську область,ще б в "лнр" передали.Скоти!!!
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где это дело и похоронят... Здобули, блядь.
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За то она в лугандоне будет после Порошенковских выборов в почете!
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Да чего там в область? Луче уж в Луганске! Эта "камарилья" рошеновская уже вообще охренела.
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В налогову Киевской области набрали половину старых сотрудников, а втору половину молодых, которые заплатили или имеют хорошие связи. Вот вам и вся рехворма.
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Там никтт не придет под суд ,его отпустят и он свалит!Брово ,Порох тварь и твоя команда!Чтоб вы сдохли ,мрази!
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и шо теперь медальку ему..? в луганске могут и орден ему дать...какого хера? достали.!!!!!!!..он против Украины!!!!!почему в луганске????????????????????????????????????
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Ну кто бы сомневался,что козла не выпустят в родной огород?
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ну вот приехали... называется рехвормы по-поросенковски...
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В процессе неимоверно трудного следствия выяснилось, что блинчик может кой чего не того ляпнуть на суде. В свободный полет из многоэтажки шокогниды пустить его побоялисьи нашли свойственное им соломоново решение. Теперь тайна вкладов сохранена
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Барыга та отпускайте его, шоу провели, бабла сбили, теперь можно и отпустить. Ну как обычно, все по накатаной схеме, если что окурок нападет, все агенты кремля
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Лучше сразу БляДьницкому. И точка. Концы в воду.
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А еще Патриотов Украины все эти "рехворматоры" обвиняют в том, что те "лодку раскачивают"... Да так, как ваша шоколадная шобла, пришедшая к власти на крови Патриотов, больше никто в стране "не качает"!!! Терпение людей испытываете?! Ну, ну... Смотрите только, чтобы "испытатель" вам люди скоро не сломали! Так что с Новым годом без вашей власти в стране, уроды! Ну и чтобы, наконец, восторжествовал принцип: вор должен сидеть в тюрьме, а сепар, - лежать на кладбище!
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Зрозуміло,щоб його там на 100% виправдали. Струс повітря луценком,а не розслідування
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Картавая гнида долго видать думала как бы выпустить красномордого, и вот оно придумало - передать дело в суд области, негласным хозяином которой и был красномордый. Браво картавый, браво шоколадка, прямо таки "гении" многоходовок.
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Вот и именно,что наши Северодонецкие судьи возьмут его и отпустят на все четыре стороны. И нет спросу ни с кого.(А судьи потом соскочут).
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Там у Плотницкого и так дел невпроворот - АТБ, МЕТРО, заправки, баня не работает , а тут еще судить ефремушку нужно...... Хотя как конкурента, может и завалить подсудного ......
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А я все думал как же это все закончится)) А тут все оказалось так просто.
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