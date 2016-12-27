 Оснащенность подразделений Нацгвардии выросла процентов на 800 с точки зрения техники, вооружения и подготовки, - Аваков

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил сегодня, 27 декабря, в ходе подведения итогов деятельности Национальной гвардии Украины за 2016 год, информирует Департамент коммуникации МВД Украины.
В мероприятии, прошедшем на территории воинской части 3027 в с. Новые Петровцы Киевской области, также приняли участие секретарь СНБО Александр Турчинов и Командующий НГУ Юрий Аллеров.
Арсен Аваков отметил, что оснащенность подразделений Нацгвардии увеличилась в разы.
"Думаю, что она выросла процентов на 800 с точки зрения техники, и вооружения, и подготовки. Мы третий год обеспечены бюджетом развития, это принципиально важно ", - подчеркнул министр внутренних дел.
Подразделения Нацгвардии сейчас находятся на второй линии обороны фронта, где одна из самых сложных задач - противостояние диверсионно-разведывательным группам противника.
"Поверьте, что на второй линии, которая часто превращается в первую, ни чуть не легче, чем на передовой", - подчеркнул Арсен Аваков.
При этом, добавил он, стоящие перед Нацгвардией задачи значительно шире, чем у любого общевойскового подразделения, ведь на гвардейцев возложены функции борьбы с терроризмом внутри страны.
Фото: Андрей Новицкий
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"Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России. Об этом сообщает ТАСС.
Запуск трубы Краснодарский край - Крым позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей".
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Україна досі найбільше експортує своїх товарів до Росії - економіст
Росія досі лідирує в списку країн, куди Україна експортує свої товари.
Про це в коментарі власному кореспонденту UAINFO повідомив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
Він підкреслив, посилаючись на офіційні дані, що експорт українських товарі за 11 місяців 2016 року зменшився на 7,2%.
Таке падіння експерт пояснив продовженням торгово-економічної війти України і Росії протягом 2016 року.
«Як результат, у нас експорт із України до Росії за 2016 рік впав більше, ніж на 50%. Проте у переліку країн, куди Україна експортує товари, Росія посідає перше місце. Але падіння експорту суттєве», - зауважив О.Охріменко.
Друге місце в переліку належить Єгипту, третє - Китаю, четверте - Туреччині, замикає п'ятірку Польща.
«У структурі експорту України 32% складає експорт до євроспільноти. У цьому році експорт України в держави ЄС виріс на 1%», - зауважив експерт.
Він нагадав, що за 9 місяців 2013 року, коли ще не діяла Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, Україна постачила в країни СНД товарів і послуг на суму 14 мільярдів доларів.
«А за 9 місяців 2016 року, коли Угода діє, ми експортували в СНД усього 9,6% . Так, сьогодні ми постачаємо до євроспільноти на 32% менше продукції, ніж постачали до Угоди», - пояснив О.Охріменко.
Угоду про зону вільної торгівлі, підкреслює він, Україна використала максимально.
«Раніше постачали продукцію, виготовлену із сировини, яку отримували в країнах СНД. Йдеться про хімічну продукцію, целюлозо-паперову і частково - про продукти переробки кольорових металів. Зараз цієї продукції не постачаємо. В результаті маємо такий показник. Проте сьогодні Україна почала більше постачати кукурудзи, трішки більше руди і олії», - пояснив О.Охріменко.
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Добробати були є і будуть на передових позиціях,а те що деякі добробати увійшли в склад НГ,не дає право Авакяну роботи такі заяви.
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.. они всегда были впреде, особенно после того как добровольческие батальйоны зачищали территорию. Сегодня наши чиновники даже не упоминают как эти так называемые победы были достигнуты, но судя по этой статье это было сделано исключительно самим аВАКОвым.
Скоро переплюнем пУЙла по вранью.
Тошнит уже
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мочи кацапов!
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Не уйдёт вовремя -- будут проблемы... -- сядет.
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