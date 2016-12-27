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Все про:Аваков (2144) Национальная гвардия (1050)

 Оснащенность подразделений Нацгвардии выросла процентов на 800 с точки зрения техники, вооружения и подготовки, - Аваков

Начиная с самых первых тяжелых дней войны, во всех крупных сражениях Нацгвардия всегда была впереди.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил сегодня, 27 декабря, в ходе подведения итогов деятельности Национальной гвардии Украины за 2016 год, информирует Департамент коммуникации МВД Украины.

Читайте также: У Нацгвардии не было ничего, и мы все начинали поставлять с нуля, но это мизер от наших потребностей, - Аллеров

В мероприятии, прошедшем на территории воинской части 3027 в с. Новые Петровцы Киевской области, также приняли участие секретарь СНБО Александр Турчинов и Командующий НГУ Юрий Аллеров.

Арсен Аваков отметил, что оснащенность подразделений Нацгвардии увеличилась в разы.

"Думаю, что она выросла процентов на 800 с точки зрения техники, и вооружения, и подготовки. Мы третий год обеспечены бюджетом развития, это принципиально важно ", - подчеркнул министр внутренних дел.

Подразделения Нацгвардии сейчас находятся на второй линии обороны фронта, где одна из самых сложных задач - противостояние диверсионно-разведывательным группам противника.

"Поверьте, что на второй линии, которая часто превращается в первую, ни чуть не легче, чем на передовой", - подчеркнул Арсен Аваков.

При этом, добавил он, стоящие перед Нацгвардией задачи значительно шире, чем у любого общевойскового подразделения, ведь на гвардейцев возложены функции борьбы с терроризмом внутри страны.

аваков

Фото: Андрей Новицкий
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Что оно сегодня употребляло что так бредит?? Или просто стадо тролит??
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и как удобно не замечать это....
"Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России. Об этом сообщает ТАСС.
Запуск трубы Краснодарский край - Крым позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей".
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да ты чо!и шо,толстая труба? таперича вместе с энергохвостом в керченском проливе будет телепаться и газохвост?
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як тому, что у ваты все получается с крымом, хотя наши рошенцы вопят, как у них там все загнивает.... и блокаду лнрднр нашими ветеранами должен освятить потрошенко.... уверен - он против...
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я про трубу спрашивал...впрочем,и так ясно-труба дело
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- когда мы выбьем этих апологетов через выборы - тогда займеся братвой.
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- Нацвгардия - у них денег больше и они вооружены сильнее и они будут убивать без расбору
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так добробаты к нвцгвардии относились,ты чо .не в курсе,патриот?
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Их потом присоединили к нацгвардии, когда они своей кровью остановили кацапов, при этом большая часть ушла уже из этих подразделений. А по сути нацгвардия - это ВВ мусарские, которые теперь вооружены лучше ВСУ, чтобы оберегать порошка от людей.
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не,шоб на территории кацапырдии порядок наводить .если вдруг волгоградская республика решит накостылять ростовской.или если пензенская отожмет чонить у тамбовской
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Не дай бог нам с тобой встретиться , падла
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встретишься еще,какие твои годы .только лучше с повинной иди,може дадут меньше...да при задержании меньше неожиданностей
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Ну если Киев это передок и крупные сражение проходили в нем, ну кроме денежных, там чурка доLбоеб
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через год авакяк напишет что их не было..грёзы мол это ..А он лично грудями прикрывал Украину ..
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Во кстати про понос копрофилок в сторону запада за отмену санкций и как это видят в мире:
Україна досі найбільше експортує своїх товарів до Росії - економіст

Росія досі лідирує в списку країн, куди Україна експортує свої товари.

Про це в коментарі власному кореспонденту UAINFO повідомив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Він підкреслив, посилаючись на офіційні дані, що експорт українських товарі за 11 місяців 2016 року зменшився на 7,2%.

Таке падіння експерт пояснив продовженням торгово-економічної війти України і Росії протягом 2016 року.

«Як результат, у нас експорт із України до Росії за 2016 рік впав більше, ніж на 50%. Проте у переліку країн, куди Україна експортує товари, Росія посідає перше місце. Але падіння експорту суттєве», - зауважив О.Охріменко.

Друге місце в переліку належить Єгипту, третє - Китаю, четверте - Туреччині, замикає п'ятірку Польща.

«У структурі експорту України 32% складає експорт до євроспільноти. У цьому році експорт України в держави ЄС виріс на 1%», - зауважив експерт.

Він нагадав, що за 9 місяців 2013 року, коли ще не діяла Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, Україна постачила в країни СНД товарів і послуг на суму 14 мільярдів доларів.

«А за 9 місяців 2016 року, коли Угода діє, ми експортували в СНД усього 9,6% . Так, сьогодні ми постачаємо до євроспільноти на 32% менше продукції, ніж постачали до Угоди», - пояснив О.Охріменко.

Угоду про зону вільної торгівлі, підкреслює він, Україна використала максимально.

«Раніше постачали продукцію, виготовлену із сировини, яку отримували в країнах СНД. Йдеться про хімічну продукцію, целюлозо-паперову і частково - про продукти переробки кольорових металів. Зараз цієї продукції не постачаємо. В результаті маємо такий показник. Проте сьогодні Україна почала більше постачати кукурудзи, трішки більше руди і олії», - пояснив О.Охріменко.
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У нас нет войны, войну так и никто не набрался смелости объявить.
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Не пиз...те. На 2-3й линии сидите и Ваши Когуары только по приезду начальства видно на передовой.
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Що воно п@зд@ть?
Добробати були є і будуть на передових позиціях,а те що деякі добробати увійшли в склад НГ,не дає право Авакяну роботи такі заяви.
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на передке с хламом в руках и на таком же хламе ездит и воюет ЗСУ, а нацики обычно в тылу на новой технике, и с новым оружием..., ТВАРЬ..., а теперь им квартиры и льготы по полной, а ЗСУ нахер ниркому не нужны...
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Бла бла бла..
.. они всегда были впреде, особенно после того как добровольческие батальйоны зачищали территорию. Сегодня наши чиновники даже не упоминают как эти так называемые победы были достигнуты, но судя по этой статье это было сделано исключительно самим аВАКОвым.
Скоро переплюнем пУЙла по вранью.
Тошнит уже
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В Нацгвардии такие же Украинские Пацаны, как и на Войне... -- приказ-призыв -- ...а Аваков своё почти пересидел... ...-- чисто мнение из-за Бугра.
Не уйдёт вовремя -- будут проблемы... -- сядет.
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АГА, когда полк "Азов" взял Широкино, у них закончилось топливо, что бы дойти до Новоазовска, попросили у Нацгвардии, те им отказали, более того, настаивали что бы "Азов " вернулся на позиции.
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Нацгвардия это менты, задача которых подавлять бунты. Армию когда вооружать будем? Война всё-таки идет.
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Кролик ежедневно на экране теперь и аваков на передке в ато... Чует мое сердце что мы накануне грандиозного шухера...
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Если Россия реально вмешается, просто задавят несколькими тысячами ракет. И все. Даже столкновений не будет. А шахтеры с инструкторами потом подчистят.
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мы в ДАПе видели как " Витязь" хвалёный за минуту 33 трупака получил. Где рота Кичаткина из Псковской дивизии, уничтоженная одним залпом под Новосветловкой ? Удобрений уже полно, приходите ещё, твари поганые. Россиянин = фашист = оккупант = убийца
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Кто может перечислить ,в каких боях и какие подраздиления НГ брали активное участие.
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гэбнявый, только там , где сегодня идут бои в АТО , там и бывшие добровольцы - нацгвардейцы, элита ВСУ.
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"Оснащенность подразделений Нацгвардии выросла процентов на 800 с точки зрения техники, вооружения и подготовки, - Аваков" - реформы делали грузинки, а совок Аваков ездил постоянно с ними по всей Украине, рисовался, и сейчас продолжает пиарится, но после катастрофы и позора в Княжичах, испарился и язык засунул в задницу, слизняк.
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ну да прикрывать отход упырей за бугор .... а на передке че там? а то пацаны говорят что нехрина толком нет.
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Не люблю Авакова, но он говорит правду. Знаю нескольких добровольцев, которые как раз занимаются и занимались чисткой тылов. Один из лучших бойцов при этом за полтора года получил три пулевых ранения и серьёзный вывих на таких операциях. Очень нервная служба, ночь, неизвестность, подлый враг, зачастую подготовленный ГРУ Генщтаба мацковии и ФСБ , хитрый и безжалостный. Но пацаны молодцом, всё рассказать не могу, результаты впечатляющие. ГЕРОЯМ СЛАВА !
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Все атаки в 2014 году сопровождали нацгвардейцы в качестве пехоты. От Славянска и Авдеевки и до Лисичанска с Широкино. Без добровольцев - нацгвардейцев ВСУ не сделали ни шагу.
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