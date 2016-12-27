 Аваков о сносе киосков в Киеве: Такие вещи должны вносить меньший диссонанс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом глава МВД заявил на полигоне в Новых Петровцах (Киевская область).
"Я вчера разговаривал с мэром Киева Кличко, который, собственно, и составляет все эти генеральные планы вместе со своей мэрией, какой должна быть торговля. И мы с ним обсуждали то, чтобы такого рода вещи вносили меньший диссонанс и было меньше такого рода столкновений и эмоций", - сказал он.
Аваков также подчеркнул, что у него нет информации, что во время конфликта на рынке добровольческие подразделения принимали участие в столкновениях с Национальной полицией."Как правило, добровольческие подразделения - это подразделения МВД, которые воевали на войне. А те, кто надевает камуфляж и выходит на рынки и торгует интересами - или в пользу торговцев, или в пользу тех, кто сносит, - я их не отношу к ветеранам добровольческого движения", - отметил он, добавив, что непосредственно урегулированием торговли на рынке занимается городская власть.
Напомним, утром 23 декабря в полицию поступила информация о том, что неизвестные сносят торговые точки на улице Ревуцкого в Дарницком районе. Конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. А предприниматели начали возводить баррикады. В результате возник конфликт, в ход пошел кирпич и огнетушители. Также были попытки заблокировать дорожное движение. В результате конфликта пострадали пять человек.
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СаааниииитааарррррыыЫЫЫЫ исчо адин созрел!
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Тот же своего рода бизнес..
Кстати , у мудрых евреев именно так ..завела господа в рамки и заключили Договор на своих условиях)))
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Так что идите в задницу, представители непонятной страны с итальянским прокси. За то, что нашли, за то, что хранили, да еще такие дорогие картины... Короче - услуги. Все в европейском стиле.
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Розгром на ринку "Юність" у Києві
Люди, які в темі, кажуть, що з листопада в податкових черги на закриття підприємництва. Це пов'язано з підвищенням податкового навантаження на малий і середній бізнес через регулювання ФОП.
Я і мої знайомі - не виключення.
Люди, які в темі, кваліфіковано заявляють, що великий бізнес це, практично, не зачіпає. Вони заробляють в інший спосіб і мінімізують податки через виплати, які не обкладаються в повній мірі.
Штраф для юрособи за приховування зайнятості складає 320 тисяч гривень.
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Я хочу побачити реально ФОПа чи те саме мале підприємство, яке такий штраф просто не вб'є.
Ніхто не розуміє для чого це робиться.
Я підозрюю, що основним є наполягання потенційних закордонних інвесторів, які традиційно сплачують і у нас податки в повному об'ємі. Однак, справедливо зазначити, що закордонний бізнес має інвестиційний ресурс, а вітчизняний такого позбавлений зовсім.
Нереально конкурувати, коли вартість кредитних коштів вп'ятеро нижча за кордоном, ніж у нас. Приховані податки і є єдиним джерелом інвестиційних ресурсів у вітчизняній економіці.
Ахмєтови й колєснікови закручування гайок одобряють, бо конкурентів на ринку праці держава масово усуває.
Населення тотально безграмотне й задубіло-совкове, не задумуючись, що відбувається, каже, що все правильно, податки треба платити і взагалі на "нормальних" (тобто - великих) підприємствах є соцпакет.
В результаті, соціальна база всіх прозахідних перетворень, як то майдани, нищиться тотально і вражаючими темпами.
Далі очікуємо негативну динаміку в економіці, яка й стане базою такої бажаної для Москви й п'ятої колони "революції". Білоруська модель державного капіталізму у нас не виживе.
А ще мене турбують повсюдні погроми ринків у Києві... І те, що процес захисту дрібноти намагаються очолити вомбати...
Сподіваюсь, що спільнота, врешті, вилізе зі своїх інтелектуальних та етичних переживань і задумається.
Олександр СОСНИЦЬКИЙ
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одна дылда беспредел устраивает, а второй делает вид что ничего не видит
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На мой вопрос, "кто дал разрешение?", бабушка ответила "ніхто, синок, так самі стали і торгуємо"....
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Проходил участковый (или просто прохожий) и нашёл кем то утерянную вещь. Что он должен сделать??? Верно. Сдать на хранение в полицию, не ломая и не воруя найденную вещь.
Ну а что же делать с незаконным киоском(кому то принадлежащая и кем то утерянная вещь)??? Верно. Упаковать, не разворовывая и не ломая, положить на хранение в полицию. А уж владелец киоска пусть сам решает - отдать государству штраф или "утерянное" имущество.
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https://www.youtube.com/watch?v=KLrxTvBbjtg
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У випадку з КПІ там теж порушення - кіоски розташовані менше, ніж за 300 м до школи (причому аж до двох шкіл).
Хоча так, дійсно, у випадку з ринком на Харківському там все мутно...
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