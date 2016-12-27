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Все про:Аваков (2144) Киев (15695) Кличко (2495) конфликт (586) снос (134) МАФы (122)

 Аваков о сносе киосков в Киеве: Такие вещи должны вносить меньший диссонанс

Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с мэром Киева Виталием Кличко резонанс вокруг сноса торговых точек в столице и, в частности, конфликт на рынке возле метро "Харьковская".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом глава МВД заявил на полигоне в Новых Петровцах (Киевская область).

"Я вчера разговаривал с мэром Киева Кличко, который, собственно, и составляет все эти генеральные планы вместе со своей мэрией, какой должна быть торговля. И мы с ним обсуждали то, чтобы такого рода вещи вносили меньший диссонанс и было меньше такого рода столкновений и эмоций", - сказал он.

Аваков также подчеркнул, что у него нет информации, что во время конфликта на рынке добровольческие подразделения принимали участие в столкновениях с Национальной полицией."Как правило, добровольческие подразделения - это подразделения МВД, которые воевали на войне. А те, кто надевает камуфляж и выходит на рынки и торгует интересами - или в пользу торговцев, или в пользу тех, кто сносит, - я их не отношу к ветеранам добровольческого движения", - отметил он, добавив, что непосредственно урегулированием торговли на рынке занимается городская власть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные ночью разгромили киоски возле столичного метро "Политехнический институт". ФОТОрепортаж

Напомним, утром 23 декабря в полицию поступила информация о том, что неизвестные сносят торговые точки на улице Ревуцкого в Дарницком районе. Конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. А предприниматели начали возводить баррикады. В результате возник конфликт, в ход пошел кирпич и огнетушители. Также были попытки заблокировать дорожное движение. В результате конфликта пострадали пять человек.
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Аваков,кажись вообще берега потерял или рамсы попутал !!!
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так он же настоящий хозяин ..его даже порох боится..
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Во- первых не вещи, а действия, а во-вторых не диссонанс, а резонанс! Чебурген, понял?
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эксцесс диссонанс, резонанс...
СаааниииитааарррррыыЫЫЫЫ исчо адин созрел!
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И азаров так говорил и захарченко ему подгавкывал.
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Я- не я, а банда- не моя. Цэ- Виталик всё. А можэ так и есть. Близнецы-братья.
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Интересный нюанс - за всю историю Украины Ававаков единственный министр МВД, который демонстративно отказывается общаться на украинском языке


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у него главный бизнес в россии и недвижимость в Италии
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Уберите МАФ "Рошен" от ст. метро Харьковская, невозможно в метро спуститься
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Весь прикол в том что вроде что-то сносят но попасть в метро все труднее!! Все те что мешает остается на месте и только расширяется... Еще и лоточников не шугают те скоро под турникетами стоять будут)))
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Последние новости из Италии : картины, похищенные из Веронского музея и найденные в Одесской обл. на острове на Днестре, возвращены в Италию , но... Украина запросила у Италии выкуп 1 миллион € !!!
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Видимо, у меня иной менталитет. Если делать добрые дела, то без выгоды. А деньги зарабатываются с потом во лбу (т.е. надо трудиться).
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вы не правы..делая добрые дела , мы как то надеемся что нам воздаться сторицей ...
Тот же своего рода бизнес..
Кстати , у мудрых евреев именно так ..завела господа в рамки и заключили Договор на своих условиях)))
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Нидерланды вообще ничего не находили. А просто держали украинское скифское золото 3 года. Суд все же решил, что золото нужно вернуть Украине, но при этом Украина должна заплатить 150 тыс евро ЗА ХРАНЕНИЕ!!!
Так что идите в задницу, представители непонятной страны с итальянским прокси. За то, что нашли, за то, что хранили, да еще такие дорогие картины... Короче - услуги. Все в европейском стиле.
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что-то ты экстра-унылый. и болезненный какой-то.
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Не к лицу красивой женщине общаться с хамами ))
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понятное дело у Украины учителя хорошие в Голландии ))
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Ну да а то что титушня кодло мусорское,так это тоже дисананс.Это скорее ренесанс эпохи индюковича)))На кол этого мистера рюкзаковича только,отмороженое на все голову,впрочем как и все это соевое болото.
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интересно, какое отношение имеет спец, не отчитавшийся по Княжичам, к деятельности МАФов в Киеве
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если у кого-то нет информации, что авякян министр, то ему можна дать в морду - логика железная...как и кличко
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В этой стране люди книги читать перестали и по этому бардак в мозгах. Голова думать отказывается. Собаков с педаликом вообще какие то потусторонние. Как только человек получает корочку депутата или министра -сразу переезжает с вещами в другую реальность.
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Короче в стране бардак!! какие то люди приходят и разносят ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ а министр МВД рассказывает что менты тут не причем!! Та какая разница причем они или не причем что менты не должны защищать частную собственость?!! а что по этому поводу говорит закон?! Короче очередное ПОКРАЩЕННЯ!!
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Малий бізнес вбивають навмисно. В Україні запроваджують білоруську модель держкапіталізму - думка

Розгром на ринку "Юність" у Києві
Люди, які в темі, кажуть, що з листопада в податкових черги на закриття підприємництва. Це пов'язано з підвищенням податкового навантаження на малий і середній бізнес через регулювання ФОП.

Я і мої знайомі - не виключення.

Люди, які в темі, кваліфіковано заявляють, що великий бізнес це, практично, не зачіпає. Вони заробляють в інший спосіб і мінімізують податки через виплати, які не обкладаються в повній мірі.

Штраф для юрособи за приховування зайнятості складає 320 тисяч гривень.

Дивіться також: Невідомі розгромили кіоски у центрі Києва. ВІДЕО

Я хочу побачити реально ФОПа чи те саме мале підприємство, яке такий штраф просто не вб'є.
Ніхто не розуміє для чого це робиться.

Я підозрюю, що основним є наполягання потенційних закордонних інвесторів, які традиційно сплачують і у нас податки в повному об'ємі. Однак, справедливо зазначити, що закордонний бізнес має інвестиційний ресурс, а вітчизняний такого позбавлений зовсім.

Нереально конкурувати, коли вартість кредитних коштів вп'ятеро нижча за кордоном, ніж у нас. Приховані податки і є єдиним джерелом інвестиційних ресурсів у вітчизняній економіці.

Ахмєтови й колєснікови закручування гайок одобряють, бо конкурентів на ринку праці держава масово усуває.
Населення тотально безграмотне й задубіло-совкове, не задумуючись, що відбувається, каже, що все правильно, податки треба платити і взагалі на "нормальних" (тобто - великих) підприємствах є соцпакет.

В результаті, соціальна база всіх прозахідних перетворень, як то майдани, нищиться тотально і вражаючими темпами.

Далі очікуємо негативну динаміку в економіці, яка й стане базою такої бажаної для Москви й п'ятої колони "революції". Білоруська модель державного капіталізму у нас не виживе.

А ще мене турбують повсюдні погроми ринків у Києві... І те, що процес захисту дрібноти намагаються очолити вомбати...

Сподіваюсь, що спільнота, врешті, вилізе зі своїх інтелектуальних та етичних переживань і задумається.

Олександр СОСНИЦЬКИЙ
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фу, противно слушать, уроды
одна дылда беспредел устраивает, а второй делает вид что ничего не видит
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Если они законно установлены , имеют счетчики и платят за электричество то надо разбираться. Если же какие то торговые места воруют электричество то это противозаконно и потом все эти расходы разбрасывают в тарифах высоких на всех. По всей стране много получается наверное несанкционированного подключения всяких кофемашин, палаток и т.д. к электричеству. Также и с газом. По области миллиард неуплаты писали и скорее всего неуплата как раз у небедных домовладений а бедные или на субсидиях или сами отрезали газ за неимением средств его оплачивать.
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как ты собираешься разбираться? к тебе приходят 20 кентов с битами иди разбирайся!! ты вызываешь ментов а они тупо не приезжают или если ужу на месте то делают вид что ничего не видят. Ты про какой законный способ разборов говоришь!! Люди собрались связали этих кентов сдали ментам а менты их отпустили. И более того даже личности не установили! (ну так говорят что не установили)! Какие то еще доказательства нужны?!!
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Так не правильно. Всё должно быть цивилизованно.
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ДОЛЖНО БЫТЬ!! хорошее слово! но у нас как раз именно так и происходит как я описал выше. А авакян строит из себя дурачка!!
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Но много и таких случаев , когда приходят письма , где сказано что киоск мол не законно стоит , приходят какие нить женщины от районных служб ..ну и так далее..У нас раньше , лет 15 назад , были случаи , годами письма приходили , налоговики ..и..в один прекрасный момент , приезжает Маз с краном , поднимают эту будку типа киоска , , от туда выпадает хозяин и весь его скарб)) Так и очистили привокзальную площадь ..
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когда пойдем сносить мафи раашшина-спонсора убийств своих сограждан..
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"Аваков о сносе киосков в Киеве: Такие вещи должны вносить меньший диссонанс" - это не министр МВД, а целый совковый философ, действительный диссонанс я вижу в его ура-патриотической, агрессивной риторике, и практическими действиями "добрых" советских времён, т.е. полный саботаж реформ.
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м. Лукьяновка, остановка троллейбуса по направлению в центр. Торговцы с асфальта выстроились метров на 40 вдоль на самой остановке!!! вдоль дороги...
На мой вопрос, "кто дал разрешение?", бабушка ответила "ніхто, синок, так самі стали і торгуємо"....
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Стихийную торговлю нужно пресекать. Штрафами.
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Хорошо пусть будут штрафы но через СУД!! а не как захотел сержант ПЕТРЕНКО!!
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Я только за. Но никто этим не захочет заниматься. Если ты пенсионер, то тебе все позволено.
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Что не запрещено законом то разрешено!! наскоко я знаю нет прямого закона который запрещает уличную торговлю! А отсылки на всякие там косвенные причины это как раз разборки для суда!!
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Резонанс начнется когда МАФы "рошена" поджигать начнут!
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Чё за ментовской беспредел????
Проходил участковый (или просто прохожий) и нашёл кем то утерянную вещь. Что он должен сделать??? Верно. Сдать на хранение в полицию, не ломая и не воруя найденную вещь.

Ну а что же делать с незаконным киоском(кому то принадлежащая и кем то утерянная вещь)??? Верно. Упаковать, не разворовывая и не ломая, положить на хранение в полицию. А уж владелец киоска пусть сам решает - отдать государству штраф или "утерянное" имущество.
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До сих пор понять не могу: ну почему владельцы снесённых киосков не скинутся на адвоката и не засудят местную власть.

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Ты про какой суд говоришь? про наш Украинский?!! тебе самому не смешно?!!
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Да было мне не до смеха когда в 2001-вом пришлось нанять адвоката что бы посадить чела за то, что пырнул ножиком и стоял смотрел, сдох я или нет. доказательств было полно, подельники чела, сдали его с потрохами, но наш(падло) суд оказался ну очень гуманный к уголовникам.
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Как житель Харькова,раньше не любивший гепу..официально заявляю.Такого беспредела как в Киеве в Харькове никогда не было.Хитрый Кернес предупреждал заранее,если шо .Давал возможность заранее вывезти товары и перенести киоски владельцам.Поэтому на фоне педальки .он очень даже прогрессивный мэр,который дохрена сделал для Харькова даже в трудное послемайдановское время.Понятно шо и себя не забывал ,но на фоне других он очень даже хорошо смотриться.Здоровья ему.
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Угу. Прогрессивный, ну очень прогрессивный. В Харькове на площади ж/д вокзала, на выходные киоск ставили а в понедельник убирали. Довольно часто. Видать на выходных успевали нормальную выручку поднять. Быстрые ребятки. А там же(вокруг ж/д вокзала) 5 ярких "казино" работали регулярно(во всяком случае эщё 3 месяца назад были).
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У многих были все документы и даже налоги на перед проплачены. Сносить ночью переодетыми ментами, даже не отключая от комуникаций, это нормально?!Аваков та вы там уже совсем охренели!
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Там дивлячись де ті кіоски стоять... Коли зносять біля метрополітену, то там точно документів немає. Ну або є які ліві бумаги, оскільки закон ПРЯМО ЗАБОРОНЯЄ ставити кіоски в зоні метрополітену.

У випадку з КПІ там теж порушення - кіоски розташовані менше, ніж за 300 м до школи (причому аж до двох шкіл).

Хоча так, дійсно, у випадку з ринком на Харківському там все мутно...
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