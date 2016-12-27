 Лутковская намерена посетить украинского политического узника Сущенко в российском СИЗО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
Соответствующая договоренность стала результатом общего визита Лутковской и российского омбудсмена Татьяны Москальковой в Николаевское СИЗО.
"Одним из позитивных достижений по результатам совместного визита Валерия Лутковская считает договоренность о посещении Романа Сущенко и Евгения Панова в Москве", сказано в сообщении.
Также в ближайшие недели Валерия Лутковская намерена посетить осужденных украинских граждан, содержащихся в исправительных колониях в Симферополе (аннексированный Россией Крым).
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже.
Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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