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Все про:залог (190) коррупция (6509) Охендовский (225) расследование (1773) суд (19765)

 Охендовский готов заплатить 1,3 млн грн залога в случае решения суда

У главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаила Охендовского есть деньги для внесения залога, если суд примет соответствующее решение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами.

Отвечая на вопрос, собирает ли он средства на случай залога, чиновник сказал: "Мне не надо ничего готовить, поскольку официально задекларированные доходы моей семьи позволяют выплатить залог в том объеме, в котором его просят детективы НАБУ".

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Охендовский добавил, что вообще не видит оснований для применения к нему какой-либо меры пресечения, даже личного поручительства, которое было применено. "Потому что в деле нет обоснованного подозрения, а это обязательное требование Уголовного процессуального кодекса для применения меры пресечения… И мы надеемся, что апелляционный суд даст этому оценку", - добавил он.

Глава ЦИК рассчитывает, что результатом рассмотрения дела в апелляционном суде Киева будет отмена меры пресечения, которую применил к нему суд первой инстанции. "Поэтому чувствую себя абсолютно спокойно", - отметил он.

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Напомним, 21 декабря состоялось заседание Соломенского районного суда Киева, на котором было отклонено ходатайство детективов НАБУ об отстранении Охендовского от должности. Также суд отказался назначить Охендовскому залог в размере 1 млн 291 тыс грн, на чем настаивали представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).

31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.

Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюроначинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.


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Бери выше! ОН не побрезгует. Денежка до денежки капитал!
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Да он и 1,3 млн долларов может заплатить, не надо скромничать.
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Рецепт простой:
- залог 50 000 долларов (1,3 млн грн.)
- судье 1 250 000 долларов
И все довольны.
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Пусть сначала расскажет на какие деньги ХАТОНОЧКУ прикупил, ведь все время был ГОСЧИНОВНИКОМ !?!?!?
Хатыночка.....

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Ну заработал парниша маленько бабла на подсчёте голосов..., чего завидовать, скромную хатинку построил..
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Даже если нолик добавить готов всегда! Но есть звонок от кого надо и куда надо.
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1,3 млрд. евро пусть платит семья и отпускаем. Так штук 100 проганяем и зачем нам тот МВФ?
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Прохендейский запросто заплатит и 130 миллионов лишь бы его оставили в покое и при должности.
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А де ж ти сука їх взяв на посаді держ службовця?
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У охендовского оказывается есть деньги..А мы ж не знали..
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Куди йдуть оці "зологи", в яку скриньку? Звідки гроші беруться моло-мальськи уявляю.
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Охендовский готов заплатить 1,3 млн грн залога в случае решения суда

.
...от тут у нас, извиняюсь за выражение... -- на любое бабло, отчисления в Казну прилагаются... ...иначе не возьмут, а ещё и добавят... -- а тюряга 80 евр. в день стоит заключённому... -- и платит его семья. Даром нихто не сидит...*)
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Кредит, наверное, возьмут всей семьей, на 100 лет))). Держслужбовець, сука!!!
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Багато людей готові безкоштовно змусити Охеровського ЗАПЛАТИТИ
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Охрендовский выстроил для себя такой дворец,что киевские театры отдыхают...
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Нет пес рыжый 5 лямов зелени в пользу государства
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Судья: "Подсудимый, вы признаёте вину?"
Очень богатый Подсудимый: "Нет."
Судья: "Ну на НЕТ и суда нет. Свободны."
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ДА нет, господа будущие Дантоны и Робеспьеры, зеленью здесь не обойтись!Гильотина для таикх мерзавцев за счастье.Т олько веревка и та без мыла.ПО другому у нас ничего не получится.
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Да, билат! Как в той песне-- у них денег куры не клюют, а тут и опохмелиться неза х...й!Чем занимался всю жжизнь х... его знает.
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Это точно.Наверное рабочим в Норильске заработал и под подушкой все эти годы хранил.

Охендовский Михаил Владимирович

Дата и место рождения: 27.10.1973, г. Дубоссары, Республика Молдова
Образование: высшее. Окончил Институт международных отношений Киевского университета им. Т.Шевченко, "Международное право" (с отличием, 1997)
1991-1993 - рабочий Норильского горно-металлургического комбината им. Завенягина
1993-2002 - референт, юрист, заместитель директор ООО "Юридическая фирма "Проксен".
1990-1998 годах эту фирму возглавлял Александр Задорожний, народный депутат Украины III и IV созывов, занимавший пост представителя президента Леонида Кучмы в Верховной Раде (в последние годы его правления). Согласно данным "Украинской правды", основателя ООО "Проксен".
2002-2003 - начальник правового управления, вице-президент Национальной телекомпании Украины
с 06.2003 - член Центральной избирательной комиссии Украины.


Луценко,может нам скинуться на очки для генпрокуратуры,чтобы вы наконец увидели этого взяточника и наказали,а не бла,бла как всегда
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Обычно подсудимый считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою влиятельность....
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Для пенсионеров, получающих пенсию в 1300 гривен эта сумма баснословная. Для охендовского, это высморк в носовой платок.
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а то, откуда у этого хуя такие деньги никого не интересует. Всю жизнь на госслужбе.
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Орден продал. А нде деньги на орден взял? А ни хера, ЭТО еще при папередниках было
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Кошки рыдали, узнав сумму залога для этого шмолдона. У меня от смеха тоже одна слеза укатилась
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Не жмите хендовского очень сильно.А то смоется за границу к онищенко.Я думаю,что у него тоже много,что есть на власть.Потому договорятся по любовно.
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ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ !!! я сказал !!!!!!!!!!
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Голубе сизий, поясни, де ти взяв стільки грошей ...
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