 Охендовский готов заплатить 1,3 млн грн залога в случае решения суда

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами.
Отвечая на вопрос, собирает ли он средства на случай залога, чиновник сказал: "Мне не надо ничего готовить, поскольку официально задекларированные доходы моей семьи позволяют выплатить залог в том объеме, в котором его просят детективы НАБУ".
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Охендовский добавил, что вообще не видит оснований для применения к нему какой-либо меры пресечения, даже личного поручительства, которое было применено. "Потому что в деле нет обоснованного подозрения, а это обязательное требование Уголовного процессуального кодекса для применения меры пресечения… И мы надеемся, что апелляционный суд даст этому оценку", - добавил он.
Глава ЦИК рассчитывает, что результатом рассмотрения дела в апелляционном суде Киева будет отмена меры пресечения, которую применил к нему суд первой инстанции. "Поэтому чувствую себя абсолютно спокойно", - отметил он.
Напомним, 21 декабря состоялось заседание Соломенского районного суда Киева, на котором было отклонено ходатайство детективов НАБУ об отстранении Охендовского от должности. Также суд отказался назначить Охендовскому залог в размере 1 млн 291 тыс грн, на чем настаивали представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).
31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.
Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюроначинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
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- залог 50 000 долларов (1,3 млн грн.)
- судье 1 250 000 долларов
И все довольны.
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Хатыночка.....
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...от тут у нас, извиняюсь за выражение... -- на любое бабло, отчисления в Казну прилагаются... ...иначе не возьмут, а ещё и добавят... -- а тюряга 80 евр. в день стоит заключённому... -- и платит его семья. Даром нихто не сидит...*)
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Очень богатый Подсудимый: "Нет."
Судья: "Ну на НЕТ и суда нет. Свободны."
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Охендовский Михаил Владимирович
Дата и место рождения: 27.10.1973, г. Дубоссары, Республика Молдова
Образование: высшее. Окончил Институт международных отношений Киевского университета им. Т.Шевченко, "Международное право" (с отличием, 1997)
1991-1993 - рабочий Норильского горно-металлургического комбината им. Завенягина
1993-2002 - референт, юрист, заместитель директор ООО "Юридическая фирма "Проксен".
1990-1998 годах эту фирму возглавлял Александр Задорожний, народный депутат Украины III и IV созывов, занимавший пост представителя президента Леонида Кучмы в Верховной Раде (в последние годы его правления). Согласно данным "Украинской правды", основателя ООО "Проксен".
2002-2003 - начальник правового управления, вице-президент Национальной телекомпании Украины
с 06.2003 - член Центральной избирательной комиссии Украины.
Луценко,может нам скинуться на очки для генпрокуратуры,чтобы вы наконец увидели этого взяточника и наказали,а не бла,бла как всегда
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