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Все про:дети (2838) Укрзализныця (945) волонтеры (2240)

 Волонтеры ищут спонсоров для организации рождественского поезда для детей из "серой зоны" Донбасса

Благотворительный фонд "Стрічка надії" і Фонд Андрея Лопушанского организовывают рождественскую поездку по городам Украины для детей из "серой зоны" Донбасса.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала представитель фонда "Стрічка надії" Оксана Лазебник (Ксюша Киевская).

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Проект "Поезд дружбы "Восток-Запад вместе" благотворительные фонды запускают совместно с департаментами просвещения Донецкой и Луганской областей.

По словам Лазебник, тур организован для полтысячи детей от 10 до 17 лет из малообеспеченных семей в "серой зоне".

"Есть дети, которые живут и слышат выстрелы каждый день. Конечно, вы можете сказать, что привыкнуть можно ко всему, но как привыкают к этому дети, живущие в зоне боевых действий? Которые с заходом солнца не включают ни свет в доме, ни фонарь во дворе, потому что снайпер работает совсем не далеко. В этих районах нет украинского телевидения и украинский флаг у них ассоциируется только с военными. Это не то, что жить в деревне и не видеть городов, а это жить в войне и не знать как жить в мире...

Главная цель поездки - вывезти детей хотя бы на несколько дней из того ужаса и показать, что для нас все дети одинаковые. Я недавно приехала из Европы, куда организовала поездку для этих детей. У нас была встреча с послами в каждом государстве. Под конец эти дети пели мне песни Майдана и разговаривали исключительно на украинском языке. Для нас то очень показательно. Они потянулись к нам, хотя сначала были "ёжиками". Мы понимаем, что с этими детьми нужно работать и тянуть к себе", - рассказала она.

На каждые 20 людей едет один руководитель. Также маленьких украинцев будет сопровождать медицинский персонал и охрана.

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По программе дети 11 января выедут на Киев, следующий день проведут в столице, где для них будут организованы экскурсии и праздничная программа в цирке. День 13 января и Щедрый вечер группа проведет во Львове. Потом отправится в один из санаториев города Хырив во Львовской области.

Лазебник сообщила, что в данный момент продолжаются переговоры с "Укрзализныцей" о выделении благотворительного поезда для поездки детей по городам Украины:

"Мы попросили "Укрзализныцю" бесплатно выделить нам специальный состав. Пока переговоры еще продолжаются, но 90% подтверждения уже есть".

В данный момент фонд "Стрічка надії" ищут спонсоров для аренды автобусов для организации экскурсий в Киеве, работу экскурсоводов, а также на оплату обеда и сухого пайка:

- Автобусы для транспортировки детей по Киеву и обзорная экскурсия ( 11 автобусов );
- Обед (на 580 человек);
- Сбор боксов с продуктами питания для детей в дорогу ( 580 человек).

поезд

За всю предоставленную помощь фонд обещает предоставить полную отчетность:


Расчетный счет БФ "Стрічка надії"

ЕГРПОУ / ДРФО 40442200, Киевский филиал, МФО 321842, №26007053167717

Карта Приват банка Лазебник Оксана ( Ксюша Киевская) 5363 5423 0543 0416


Контактные телефоны:
Ксюша Киевская - +38 (063) 157-49-31
Юлия Леонидовна - +38 (067) 449-03-70
Евгений - +38 (066) 154-24-13
Марат - +38 (050) 337-37-40.
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Берёте список самых крутых Е- декларантов, звоните, разговор записываете. (Можно предупреждать об этом, можно нет, так даже интереснее)
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А хто влаштує свята дітям Небесної Сотні, дітям загиблих бійлів ВСЕ, НГ, добробатів? Дітям поранених бійців? Блін, дістали оті ігри у "благодійність".
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Ну так займись, или ЗРАДА кричать легче?
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Якщо САМ не маєшь відношення та нічого не робишь, чому вказуєшь що робить чи не робить тим що РОБЛЯТЬ???
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Що означає твоє "зрада"? Я не маю ніякого відношення ані до якихось політсил, ані до конкретних громадських організацій. Там де вважаю за потрібне - допомагаю без сурм і барабанів. А тут висловив своє особисте ставлення до отих неправильних благодійників.
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Обратитесь в ВР там 450 спонсоров и в АП там 1200 чел!
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Повторюю. Якщо САМ не маєш відношення та нічого не робишь, чому вказуєш що робить чи не робить тим людям, що РОБЛЯТЬ ???
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Читай вище. Для особливо загальмованих я додав рядок у свій пост.
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а, что там с фабрикой Карла Маркса? вот туда все челобитные
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