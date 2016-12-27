 Порошенко подписал закон, регулирующий вопрос финансирования семей патронатных воспитателей

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Закон определяет механизм оплаты услуг патронатных воспитателей и выплаты социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.
В частности, изменениями в Бюджетный кодекс Украины предусмотрено отнесение к расходам, которые осуществляются из бюджетов городов республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, районных бюджетов, бюджетов объединенных территориальных общин расходов на семьи патронатных воспитателей в составе расходов на учебные заведения для граждан, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации.
Закон также предусматривает включение до 1 января 2019 года расходов на оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплату социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя в состав расходов на государственные программы социальной защиты, которые проводятся за счет соответствующей субвенции из государственного бюджета.
Изменениями в Бюджетный кодекс Украины предусмотрено обеспечение с 1 января 2019 года финансирование за счет расходов местных бюджетов, которые могут осуществляться из всех местных бюджетов, расходов на оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплата социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя в составе расходов на социальную защиту и социальное обеспечение.
Реализация Закона будет осуществляться за счет и в пределах средств, ежегодно предусматриваемых Министерству социальной политики Украины по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".
Эксперимент по осуществлению патроната над ребенком в Украине введен с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, согласно Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты детей и поддержки семей с детьми".
Министерством социальной политики предложено на время проведения эксперимента выплаты на оплату услуг патронатного воспитателя и выплате социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя осуществлять за счет и в пределах средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".
В дальнейшем, после завершения эксперимента, осуществление указанных выплат будет осуществляться за счет собственных средств местных бюджетов".
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