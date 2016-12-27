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Все про:закон (2192) Порошенко (10262) семья (184) воспитание (30)

 Порошенко подписал закон, регулирующий вопрос финансирования семей патронатных воспитателей

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины от 20 декабря 2016 года №1794-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который был внесен в Верховную Раду Украины Кабинетом Министров Украины. Закон был принят парламентом во втором чтении и в целом 278 голосами народных депутатов Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Закон определяет механизм оплаты услуг патронатных воспитателей и выплаты социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

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В частности, изменениями в Бюджетный кодекс Украины предусмотрено отнесение к расходам, которые осуществляются из бюджетов городов республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, районных бюджетов, бюджетов объединенных территориальных общин расходов на семьи патронатных воспитателей в составе расходов на учебные заведения для граждан, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации.

Закон также предусматривает включение до 1 января 2019 года расходов на оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплату социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя в состав расходов на государственные программы социальной защиты, которые проводятся за счет соответствующей субвенции из государственного бюджета.

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Изменениями в Бюджетный кодекс Украины предусмотрено обеспечение с 1 января 2019 года финансирование за счет расходов местных бюджетов, которые могут осуществляться из всех местных бюджетов, расходов на оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплата социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя в составе расходов на социальную защиту и социальное обеспечение.

Реализация Закона будет осуществляться за счет и в пределах средств, ежегодно предусматриваемых Министерству социальной политики Украины по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".

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Эксперимент по осуществлению патроната над ребенком в Украине введен с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, согласно Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты детей и поддержки семей с детьми".

Министерством социальной политики предложено на время проведения эксперимента выплаты на оплату услуг патронатного воспитателя и выплате социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя осуществлять за счет и в пределах средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".

В дальнейшем, после завершения эксперимента, осуществление указанных выплат будет осуществляться за счет собственных средств местных бюджетов".

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Какой-то херней во время войны занимается..Никому не понятной и 100% не нужной.
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Это закон о финансировании семей, которые принимают на воспитание детей-сирот. В чём твоя проблема? Ты с фронта тут умничашь, надо понимать?
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И я говорю, сложно чиркануть бумазейку? Но он возмущён не по поводу детей-сирот. Он про говнокомандующего спрашивал.
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А ты,что , сирота ? Таких как ты,не дети интересуют.А как хозяину подлизнуть.Или ты думаешь я ему поверю в его доброту после всех этих оффшоров,подкупов депутатов и прочую аферу ?
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ты будешь верить в любой пиздеж лишь бы это был пиздеж о порошенко.
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- ему что-то подписать как пописять, что левой рукой что правой...
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В украине смогут выжить только люди с хорошей памятью.
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Порошенко подписал Закон, о налогообложении Е-деклараций ! ...(шучу, шучу...) *)
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Любая новость с фамилией порошенко в заголовке автоматически считается "зрадой"! не ищите логику! на цензоре ее нет!
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Наверно скоро больницу "БУДУЩЕГО" будет с Ющем достраивать!
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Во защитнички пошли Пеци Липецкого! Вам легче. Пока при власти ОН.
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Спсайте! Чего прицепились? Я же вам не шоколад фабрики РОШЕН. Стыренной у Карла Маркса!
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Мне одним нравится Порошенко - то, что кацапье и остальная сепарская нечисть кипятком писают от упоминания его имени.
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